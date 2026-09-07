Ο Ουναΐ πανηγύρισε την επιστροφή του με «πράσινα» story μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ

Ο Αζεντίν Ουναΐ απόλαυσε την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ. Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος εξέφρασε το συναίσθημά του αυτό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιραζόμενος στιγμές από την επικράτηση της ομάδας του. Η επανεμφάνισή του στο γήπεδο προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στους φίλους των «πράσινων», οι οποίοι τον υποδέχθηκαν θερμά.

Η επιστροφή του Ουναΐ και ο θρίαμβος του Παναθηναϊκού

Μία από τις πιο έντονες στιγμές στην πρόσφατη σημαντική επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 3-1 ήταν η αλλαγή που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Τεττέη και του Ουναΐ. Η στιγμή αυτή προκάλεσε πραγματικό χαλασμό στο ΟΑΚΑ, με τους φιλάθλους να εκδηλώνουν έντονα την παρουσία τους.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 3-1, σε έναν αγώνα που σήμανε τη μεγάλη επιστροφή του Ουναΐ στην αγωνιστική δράση. Ο Έλληνας φορ, Τεττέη, αναδείχθηκε ο αδιαμφισβήτητος MVP της αναμέτρησης και αποθεώθηκε καθ' όλη τη διαδρομή του προς τον πάγκο της ομάδας, υπογραμμίζοντας την αξία της συμβολής του.

Ο ρόλος του Μαροκινού μέσου και η υποδοχή του κόσμου

Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους των «πράσινων» κατά την είσοδό του στο γήπεδο. Ο 26χρονος σούπερ σταρ του «τριφυλλιού» ήταν ιδιαίτερα κεφάτος στα περίπου 20 λεπτά που αγωνίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο, ο Ουναΐ πραγματοποίησε διάφορες ατομικές ενέργειες, με σκοπό να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε. Μάλιστα, έφτασε δύο φορές πολύ κοντά στο να σημειώσει το πρώτο του γκολ μετά την επανεμφάνισή του, δείχνοντας την επιθυμία του να προσφέρει άμεσα στην ομάδα.

Οι πανηγυρισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Αζεντίν Ουναΐ χάρηκε ιδιαίτερα την επιστροφή του και τη νίκη της ομάδας του, κάτι που φάνηκε και από τα story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μέσω των αναρτήσεων του, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τους ακολούθους του και να εκφράσει τα συναισθήματά του.

Αρχικά, ο ποδοσφαιριστής κοινοποίησε τη φωτογραφία από το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, η οποία είχε αναρτηθεί από την ΠΑΕ. Πάνω στη φωτογραφία, πρόσθεσε τη λέξη «Μαζί», συνοδεύοντάς την με ένα σύμβολο τριφυλλιού και μία πράσινη καρδιά, εκφράζοντας έτσι την ενότητα και την αγάπη του για την ομάδα.

Το μήνυμα στη Θύρα 13

Λίγο αργότερα, ο Ουναΐ προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στα story του Instagram. Αυτή τη φορά, επέλεξε να δημοσιεύσει μία φωτογραφία της Θύρας 13, του ιστορικού συνδέσμου φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο Μαροκινός μέσος έγραψε «G13», ενώ πρόσθεσε ένα σύμβολο τριφυλλιού πριν από το κείμενο και μία πράσινη καρδιά μετά, δείχνοντας την αναγνώριση και τον σεβασμό του προς τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο ΟΑΚΑ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta