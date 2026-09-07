Ο Χρήστος Τζόλης στην κορυφή των ασίστ στα 10 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης

Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της Premier League, καθώς η ασίστ που έδωσε στο νικητήριο γκολ της Άρσεναλ επί της Τσέλσι, με σκορ 2-1, τον έφερε στην κορυφή μιας ιδιαίτερα σημαντικής λίστας. Ο Έλληνας άσος φιγουράρει πλέον ως ο κορυφαίος σε τελικές πάσες στα δέκα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το καθοριστικό ντέρμπι του Λονδίνου

Το πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι στο οποίο συμμετείχε ο Χρήστος Τζόλης είχε την προσωπική του σφραγίδα. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν αυτός που «σέρβιρε» το γκολ της νίκης για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Το τέρμα, που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της Άρσεναλ, σημειώθηκε από τον Όντεγκααρντ, χάρη στην πάσα του Τζόλη.

Η συμβολή του Τζόλη ήταν καθοριστική για την επικράτηση των «κανονιέρηδων» απέναντι στην Τσέλσι. Η συγκεκριμένη ενέργεια όχι μόνο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, αλλά αποτέλεσε και ένα προσωπικό ορόσημο για τον ίδιο τον παίκτη, ανεβάζοντας τις επιδόσεις του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παρθενική ασίστ στην Premier League

Με την πάσα του στον Όντεγκααρντ, ο Χρήστος Τζόλης κατέγραψε την παρθενική του ασίστ σε επίπεδο Premier League. Αυτή η επίδοση σηματοδοτεί την είσοδό του στις λίστες των δημιουργών του αγγλικού πρωταθλήματος, ένα επίτευγμα ιδιαίτερης σημασίας για την πορεία του στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Συνολικά, αυτή ήταν η τρίτη του ασίστ με τη φανέλα της Άρσεναλ, η οποία είναι οι πρωταθλητές Αγγλίας. Η σταθερή του παρουσία και η ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις επιδόσεις, δείχνοντας την προσαρμογή του στο απαιτητικό περιβάλλον του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στην κορυφή των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Μετά την πρόσφατη ασίστ του, ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε στον ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες τελικές πάσες στα 10 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτή η διάκριση τον τοποθετεί στην κορυφή μιας λίστας που περιλαμβάνει μερικούς από τους κορυφαίους δημιουργικούς παίκτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Από την αρχή της περασμένης σεζόν, ο Έλληνας άσος έχει καταγράψει συνολικά 24 ασίστ. Η συνέπεια και η αποτελεσματικότητά του στην τελική πάσα τον καθιστούν έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την αξία του ως δημιουργός στο παιχνίδι.

Η σύγκριση με τον Μπρούνο Φερνάντες

Ο Χρήστος Τζόλης έχει πλέον δύο περισσότερες ασίστ από τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας. Ο Πορτογάλος μέσος έχει καταγράψει 22 ασίστ από την αρχή της περασμένης σεζόν, γεγονός που καθιστά την επίδοση του Τζόλη ακόμα πιο εντυπωσιακή, δεδομένου του υψηλού ανταγωνισμού.

Η πρωτιά έναντι ενός τόσο καταξιωμένου παίκτη όπως ο Μπρούνο Φερνάντες υπογραμμίζει την εξαιρετική δημιουργική ικανότητα του Χρήστου Τζόλη και την επίδρασή του στο παιχνίδι της ομάδας του. Η διαφορά των δύο ασίστ τον τοποθετεί ξεκάθαρα στην κορυφή αυτής της σημαντικής στατιστικής κατηγορίας.

Η πορεία του Έλληνα άσου

Ο Χρήστος Τζόλης, ο άλλοτε εξτρέμ του ΠΑΟΚ, συνεχίζει να εξελίσσεται και να διακρίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η πορεία του από το ελληνικό πρωτάθλημα στην Premier League και η άμεση προσαρμογή του, αποδεικνύουν το ταλέντο και την εργατικότητά του.

Οι επιδόσεις του στις ασίστ αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της συνεισφοράς του στην Άρσεναλ και τον καθιστούν έναν παίκτη κλειδί στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Η παρουσία του στην κορυφή των δημιουργών της Ευρώπης επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία και την αναγνώριση των ικανοτήτων του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta