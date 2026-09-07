Ο Ανδρέας Τεττέη, μετά την εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 3-1 στο ΟΑΚΑ, προέβη σε δηλώσεις στην κάμερα του ΣΚΑΪ, τονίζοντας την ανάγκη η ομάδα να παραμείνει προσγειωμένη παρά την ώθηση που δίνει το θετικό αποτέλεσμα. Ο διεθνής φορ, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον τραυματισμό του συμπαίκτη του στην Εθνική, Δημήτρη Γιαννούλη, στέλνοντας του μήνυμα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Η εκπληκτική εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στην άνετη επικράτηση με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ, για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η εμφάνισή του χαρακτηρίστηκε ως εκπληκτική, καθώς οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με την καθοριστική του συμβολή. Ο διεθνής φορ σκόραρε δύο υπέροχα γκολ, τα οποία διαμόρφωσαν ένα σημαντικό μέρος του τελικού αποτελέσματος της αναμέτρησης.

Πέρα από τα δύο τέρματα που σημείωσε, ο Ανδρέας Τεττέη είχε και άλλη μία κομβική στιγμή στον αγώνα. Συγκεκριμένα, κέρδισε την αποβολή του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Ελουστόντο, γεγονός που επηρέασε άμεσα την αριθμητική υπεροχή του Παναθηναϊκού και την εξέλιξη του ντέρμπι. Η συνολική του απόδοση τον ανέδειξε σε MVP της αναμέτρησης.

Η ώθηση της νίκης και η ανάγκη για προσγείωση

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, ο Ανδρέας Τεττέη αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης επί του ΠΑΟΚ για την ομάδα του. «Σίγουρα μία τέτοια νίκη μας δίνει ώθηση», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη θετική επίδραση του αποτελέσματος στην ψυχολογία και την πορεία των παικτών.

Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής έσπευσε να επιστήσει την προσοχή, τονίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και συγκέντρωση. «Δεν πρέπει όμως να πετάμε στον αέρα, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι», υπογράμμισε με έμφαση, προσθέτοντας ότι «είναι η αρχή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι», δείχνοντας την προοπτική για συνέχεια στις καλές εμφανίσεις.

Η έμπνευση για τα γκολ και η δύναμη της ατμόσφαιρας

Ο Ανδρέας Τεττέη μοιράστηκε επίσης τις σκέψεις του για την έμπνευση πίσω από το πρώτο του γκολ στον αγώνα. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη στιγμή του θύμισε ένα προηγούμενο επίτευγμα: «Το πρώτο γκολ μου θύμισε το πρώτο γκολ που σκόραρα στην Ευρώπη. Είχα την ίδια έμπνευση. Λέω θα μπω μέσα πάλι θα σουτάρω και μπήκε».

Επιπλέον, ο διεθνής φορ εξέπρασε την εκτίμησή του για την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο και την επίδρασή της στην απόδοση των παικτών. «Η ατμόσφαιρα είναι το παν για εμένα», δήλωσε. «Κάποιες φορές δεν παίζεις με τόσο κόσμο, όμως όταν γίνεται αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ», αναδεικνύοντας τον ρόλο των φιλάθλων.

Μήνυμα συμπαράστασης στον Δημήτρη Γιαννούλη

Πέρα από την ανάλυση του αγώνα και τις προσωπικές του επιδόσεις, ο Ανδρέας Τεττέη έστειλε ένα μήνυμα συμπαράστασης στον συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα, Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης είχε μια πολύ άτυχη στιγμή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, γεγονός που προκάλεσε φόβους για σοβαρή ζημιά.

«Περαστικά στον Γιαννούλη, είχε μία πολύ άτυχη στιγμή. Να είναι καλά το παιδί», δήλωσε ο Τεττέη, εκφράζοντας τις ειλικρινείς του ευχές για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του Δημήτρη Γιαννούλη, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο συμπαίκτης του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko