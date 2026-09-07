Ο Ουναΐ επισκέφθηκε τον Ελ Κααμπί στο νοσοκομείο μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού

Μία ιδιαίτερα ανθρώπινη κίνηση πραγματοποίησε ο Αζεντίν Ουναΐ, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του επί του ΠΑΟΚ. Ο Μαροκινός άσος κατευθύνθηκε απευθείας στο νοσοκομείο, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του συμπατριώτη και συμπαίκτη του στην εθνική Μαρόκου, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Ο Ελ Κααμπί υπέστη σοβαρό τραυματισμό και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ξεκινώντας πλέον τον δύσκολο δρόμο της αποκατάστασης.

Η ανθρώπινη κίνηση του Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ, μέσος του «τριφυλλιού», έδειξε την υποστήριξή του στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, επισκεπτόμενος τον στο νοσοκομείο. Η επίσκεψη αυτή έλαβε χώρα αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στην οποία ο Ουναΐ είχε πραγματοποιήσει το δεύτερο ντεμπούτο του με τα πράσινα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής άφησε για λίγο στην άκρη το δικό του ξεχωριστό βράδυ και τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, επιδεικνύοντας την αλληλεγγύη του στον φίλο του και συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα.

Η κίνηση του Ουναΐ να μεταβεί κατευθείαν στο νοσοκομείο, φορώντας ακόμα τα ρούχα του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζει την άμεση και αυθόρμητη ανάγκη του να βρεθεί δίπλα στον Ελ Κααμπί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η πράξη του αυτή, η οποία έγινε αμέσως μετά το ντέρμπι, γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος ανέβασε σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, επιθετικός του Ολυμπιακού, υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον Βόλο Elabet. Ο τραυματισμός του διαγνώστηκε ως κάταγμα κνήμης-περόνης, μία εξαιρετικά σοβαρή βλάβη που απαιτεί μακρά περίοδο αποκατάστασης και προκαλεί την αποχή του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ιατρών, ο Ελ Κααμπί αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα έξι έως επτά μηνών. Ο Μαροκινός επιθετικός υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και πλέον ξεκινά τον δύσκολο δρόμο της ανάρρωσης, με την παρουσία του Ουναΐ να αποτελεί σημαντική ψυχολογική υποστήριξη σε μία πραγματικά δύσκολη στιγμή για τον ίδιο.

Η σχέση των δύο ποδοσφαιριστών

Ο Αζεντίν Ουναΐ και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνδέονται με φιλία και είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα του Μαρόκου. Αυτή η στενή σχέση υπερβαίνει την αγωνιστική αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των συλλόγων τους, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αντίστοιχα, αναδεικνύοντας την ενότητα του ποδοσφαίρου.

Παρότι οι δύο ομάδες θεωρούνται «αιώνιοι αντίπαλοι» στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχουν μεγάλη αγωνιστική αντιπαλότητα, η προσωπική τους σχέση και η αλληλεγγύη μεταξύ συμπατριωτών και συναθλητών παρέμεινε ισχυρή. Ο Ουναΐ βρέθηκε στο πλευρό του Ελ Κααμπί για να του ευχηθεί ταχεία ανάρρωση και να του προσφέρει την υποστήριξή του σε αυτή την απαιτητική περίοδο της ζωής του.

Δημόσια στήριξη και μηνύματα

Η στήριξη του Ουναΐ προς τον Ελ Κααμπί δεν περιορίστηκε στην επίσκεψη στο νοσοκομείο. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ουναΐ είχε ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του για την κατάσταση του συμπαίκτη του, δημοσιεύοντας ένα σχετικό story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου του έστελνε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους.

Μετά την επίσκεψη, τόσο ο Ουναΐ όσο και ο Ελ Κααμπί ανέβασαν σχετικά Insta Stories στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Θεός να σε θεραπεύσει αδερφέ μου». Αυτό το μήνυμα υπογράμμισε τη βαθιά τους σχέση. Επιπρόσθετα, ανάλογο μήνυμα συμπαράστασης είχε δημοσιεύσει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δείχνοντας την ευαισθησία του συλλόγου απέναντι στον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή, ανεξαρτήτως ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta