Η Γιαγκελόνια νίκησε τη Σλασκ Βρότσλαβ 2-1 ενόψει Ολυμπιακού

Η Γιαγκελόνια, αντίπαλος του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της league phase του Europa League, επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε εντός έδρας της Σλασκ Βρότσλαβ με σκορ 2-1. Η πολωνική ομάδα άφησε άμεσα πίσω της την ήττα που είχε υποστεί από τη Λεχ Πόζναν, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Ο Τόλης Κωνσταντόπουλος αγωνίστηκε ως αλλαγή στο φινάλε της αναμέτρησης.

Το πρώτο ημίχρονο και τα δύο γκολ των γηπεδούχων

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 19ο λεπτό. Ο ποδοσφαιριστής Σμιτ βγήκε ταχύτατα στην αντεπίθεση και ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση, βρίσκοντας δίχτυα σε τετ α τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αυτό το γκολ έδωσε προβάδισμα στη Γιαγκελόνια, η οποία συνέχισε να πιέζει για ένα δεύτερο τέρμα.

Πράγματι, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στο 41ο λεπτό, η Γιαγκελόνια διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Σόου ήταν ο παίκτης που σκόραρε, έπειτα από μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια. Το τελείωμα του Σόου, από το ύψος της περιοχής, ήταν εύστοχο και διαμόρφωσε το 2-0, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του για την ανάπαυλα.

Η μείωση του σκορ και η αντίδραση της Σλασκ

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, η Γιαγκελόνια επέλεξε να ρίξει τον ρυθμό της, προσπαθώντας να διαχειριστεί το προβάδισμα των δύο τερμάτων που είχε αποκτήσει. Η εικόνα έδειχνε ότι οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να προστατεύσουν εύκολα το αποτέλεσμα, χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα από τους φιλοξενούμενους.

Ωστόσο, η Σλασκ Βρότσλαβ κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι προς το τέλος της αναμέτρησης. Στο 81ο λεπτό, ο Σάμιετς-Τάλαρ εκτέλεψε εύστοχα ένα χτύπημα πέναλτι, μειώνοντας το σκορ σε 2-1. Αυτό το γκολ έβαλε ξανά τη Σλασκ στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος, ανεβάζοντας την αγωνία στα τελευταία λεπτά.

Η διαχείριση του αποτελέσματος και η είσοδος του Κωνσταντόπουλου

Παρά τη μείωση του σκορ από την πλευρά της Σλασκ, δεν υπήρξε άλλη απάντηση από τους φιλοξενούμενους στα εναπομείναντα λεπτά του αγώνα. Η Γιαγκελόνια κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας.

Στο φινάλε της αναμέτρησης, ο Τόλης Κωνσταντόπουλος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Η συμμετοχή του Έλληνα ποδοσφαιριστή προσέθεσε φρεσκάδα στην ομάδα της Γιαγκελόνια στα τελευταία λεπτά, συμβάλλοντας στην προσπάθεια διατήρησης του αποτελέσματος μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Ο τραυματισμός του Σόου

Η νίκη της Γιαγκελόνια επισκιάστηκε από τον τραυματισμό ενός εκ των σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Σόου, ο οποίος είχε διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, αναγκάστηκε να αποχωρήσει τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο στο 51ο λεπτό του αγώνα. Ο τραυματισμός του αποτελεί ένα ζήτημα που θα απασχολήσει την πολωνική ομάδα ενόψει των επόμενων αγώνων της.

Παρά την απώλεια του Σόου νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, η Γιαγκελόνια κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση και να φτάσει στη νίκη. Η ομάδα πήρε τους τρεις βαθμούς, ένα αποτέλεσμα που της δίνει ώθηση μετά την προηγούμενη ήττα της και ενισχύει την ψυχολογία της ενόψει των προσεχών αναμετρήσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής με τον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta