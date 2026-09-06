Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υποβλήθηκε σε επέμβαση και ευχαρίστησε για τη στήριξη

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση το πρωί της Κυριακής (6/9). Η επέμβαση αυτή ήταν αναγκαία έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με τον Βόλο. Λίγες ώρες μετά την επέμβαση, ο Ελ Κααμπί επέλεξε να μοιραστεί ένα συγκινητικό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες για την αμέριστη στήριξη που δέχτηκε. Παράλληλα, στο Ιατρικό Κέντρο όπου νοσηλεύεται, τον επισκέφθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, διαβεβαιώνοντας τη συμπαράσταση του συλλόγου.

Η επιτυχημένη επέμβαση και ο τραυματισμός στο Πανθεσσαλικό

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο, υπεβλήθη σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση το πρωί της Κυριακής (6/9). Ο τραυματισμός του Μαροκινού επιθετικού συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Σύμφωνα με τη δήλωση του ίδιου του παίκτη, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από το ιατρικό τιμ της ομάδας και στέφθηκε με επιτυχία. Ο Ελ Κααμπί βρίσκεται πλέον σε φάση ανάρρωσης, μετρώντας αντίστροφα τον χρόνο μέχρι την πλήρη επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους και τις υποχρεώσεις του με τον Ολυμπιακό.

Το συγκινητικό μήνυμα του Ελ Κααμπί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λίγες ώρες μετά την επέμβαση, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δημοσίευσε ένα συγκινητικό story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Το μήνυμα αυτό, το οποίο αναρτήθηκε τόσο στα αγγλικά όσο και στα αραβικά, είχε ως στόχο να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Στο μήνυμά του, ο επιθετικός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο και ολόκληρο τον οργανισμό του Ολυμπιακού για την αμέριστη στήριξη. «Ευχαριστώ τον Θεό, χειρουργήθηκα σήμερα το πρωί και ήταν επιτυχημένη από το ιατρικό τιμ της ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ελ Κααμπί.

Ευχαριστίες σε πρόεδρο, προπονητή, παίκτες και προσωπικό

Πέρα από τους φιλάθλους, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θέλησε να ευχαριστήσει συγκεκριμένα πρόσωπα και το σύνολο της ομάδας για την υποστήριξη που του παρείχαν. Στο ίδιο μήνυμα στο Instagram, ο Μαροκινός επιθετικός απευθύνθηκε στον πρόεδρο του συλλόγου, τον προπονητή, τους συμπαίκτες του, καθώς και σε όλο το προσωπικό.

Ο παίκτης υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που έχει για εκείνον αυτή η υποστήριξη, δηλώνοντας ότι «σημαίνει πολλά για μένα». Επίσης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον «υπέροχο κόσμο του Ολυμπιακού για κάθε μήνυμα και προσευχή που μας έστειλε», προσθέτοντας: «Μπορούσα να νιώσω την αγάπη σας, ακόμα και από μακριά. Είναι πραγματικά ευγνώμων γι' αυτή την ευλογία».

Η έμπρακτη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη

Στο πλαίσιο της στήριξης προς τον τραυματισμένο ποδοσφαιριστή, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, επισκέφθηκε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Ιατρικό Κέντρο. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια έμπρακτη κίνηση συμπαράστασης από την πλευρά της διοίκησης.

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδειξε τη δέσμευση των «ερυθρόλευκων» να φροντίσουν για οτιδήποτε χρειαστεί ο Μαροκινός επιθετικός κατά την περίοδο της ανάρρωσής του. Αυτή η διαβεβαίωση ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας του παίκτη και την πεποίθηση ότι ο σύλλογος θα είναι δίπλα του σε κάθε βήμα της αποθεραπείας του.

Με πληροφορίες από: Athletiko