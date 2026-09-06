Ο Χρήστος Κόντης για τη νίκη του ΟΦΗ, τις μεταγραφές και τις πωλήσεις παικτών

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Κηφισιάς με 2-0 στο Ηράκλειο, μετά την ήττα του στην έδρα του Άρη. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Ο κ. Κόντης αναφέρθηκε στην επικείμενη μεταγραφική ενίσχυση του συλλόγου με μεσοεπιθετικό, καθώς και στις πρόσφατες πωλήσεις των παικτών Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό.

Η νίκη επί της Κηφισιάς και η αμυντική λειτουργία

Ο Χρήστος Κόντης τόνισε τη σημασία της νίκης επί της Κηφισιάς, υπογραμμίζοντας πως για τον ΟΦΗ είναι σημαντικό να παίρνει τους τρεις βαθμούς, να μην δέχεται γκολ και να κερδίζει εντός έδρας, προχωρώντας έτσι στην πορεία του πρωταθλήματος. Ο προπονητής επεσήμανε ότι η ομάδα λειτουργεί ως σύνολο, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται οι πρωταγωνιστές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, καθώς ο ΟΦΗ κράτησε το μηδέν στην άμυνα για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο κ. Κόντης δήλωσε πως οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν τίτλους και προκρίσεις, αναφερόμενος στη συνολική αμυντική λειτουργία. Εξήγησε ότι, με την έλευση νέων παικτών το καλοκαίρι, χρειαζόταν χρόνος για να «δέσει το γλυκό» και να αποκτήσουν καλύτερες συνεργασίες. Τόνισε επίσης την εξαιρετική απόδοση του Χριστογεώργου, ο οποίος καλύπτει κενά και αστοχίες όταν αυτές παρουσιάζονται. Ο ίδιος είχε εκφράσει πέρυσι την επιθυμία να κρατάει η ομάδα το μηδέν στην άμυνα, μετά τα 55 γκολ που είχε δεχθεί.

Η δυσκολία του αγώνα και η αποτελεσματικότητα

Σχετικά με την εικόνα του ΟΦΗ στο δεύτερο μέρος του αγώνα με την Κηφισιά, ο Χρήστος Κόντης είχε προειδοποιήσει μέσα στην εβδομάδα για την ποιότητα της αντιπάλου. Η Κηφισιά, όπως είπε, είναι μια πολύ καλή ομάδα που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες σε όλα τα παιχνίδια και ο τρόπος παιχνιδιού της δυσκολεύει τους αντιπάλους.

Ο προπονητής παραδέχτηκε ότι γνώριζαν τη δυσκολία του αγώνα και ότι θα «υπέφεραν». Ωστόσο, ο συνδυασμός του ότι η ομάδα «υπέφερε» και του ότι ήταν αποτελεσματική, κρίθηκε πολύ καλός. Αναφορικά με την κόπωση, ο κ. Κόντης σημείωσε ότι όταν αλλάζουν οι διοργανώσεις, οι παίκτες πρέπει να συγκεντρώνονται με διαφορετικό στόχο, αλλά ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που πρέπει να είναι έτοιμη για τρεις διοργανώσεις. Η δουλειά των παιδιών μέχρι στιγμής χαρακτηρίστηκε εξαιρετική, βάσει των αποτελεσμάτων.

Μεταγραφική ενίσχυση με μεσοεπιθετικό

Ο Χρήστος Κόντης επιβεβαίωσε την πρόθεση της ομάδας να προχωρήσει σε μεταγραφική ενίσχυση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ο ΟΦΗ θα αποκτήσει έναν μεσοεπιθετικό παίκτη. Αυτή η κίνηση έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων στο ρόστερ του συλλόγου και της ανάγκης για περαιτέρω ενδυνάμωση.

Οι πωλήσεις των Νους και Αποστολάκη και η ανάπτυξη του συλλόγου

Αναφορικά με τις πωλήσεις των Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό, ο προπονητής του ΟΦΗ ξεκαθάρισε ότι για την ομάδα δεν υπήρξε κανένας «θόρυβος». Παρόλο που υπάρχει στενοχώρια όταν φεύγουν παίκτες, ο κ. Κόντης τόνισε ότι οι ομάδες λειτουργούν και συνεχίζουν, μεγαλώνοντας μέσα από τη δημιουργία αξιών.

Εξήγησε ότι όταν άλλες, μεγαλύτερες ομάδες πληρώνουν για παίκτες, ένας σύλλογος προοδεύει. Ο ΟΦΗ ήταν έτοιμος να αντιδράσει σε αυτήν την ενδεχόμενη πώληση. Για τον κ. Κόντη, είναι ευχάριστο το γεγονός ότι οι παίκτες του ΟΦΗ ενδιαφέρουν μεγαλύτερες ομάδες, ακόμα και στο εξωτερικό. Αυτή η διαδικασία, όπως υπογράμμισε, είναι ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει μια ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta