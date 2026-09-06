Η θέση του ΠΑΟΚ για τη φάση του Εντιαγέ: «Καθαρό πέναλτι»

Ο ΠΑΟΚ εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία για μία φάση που σημειώθηκε στο 34ο λεπτό του αγώνα του με τον Παναθηναϊκό, ζητώντας την καταλογισμό πέναλτι. Το περιστατικό αφορά σε μαρκάρισμα του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Φαν Ντρόνγκελεν, στον επιθετικό του Δικεφάλου, Σερίφ Εντιαγέ. Η επίσημη θέση του ΠΑΟΚ, όπως εκφράστηκε από τον διευθυντή επικοινωνίας του συλλόγου, κάνει λόγο για «καθαρό πέναλτι».

Η επίμαχη φάση στο 34ο λεπτό

Η φάση για την οποία ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι εκτυλίχθηκε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σερίφ Εντιαγέ, επιθετικός του Δικεφάλου, βρέθηκε στο επίκεντρο του περιστατικού. Σύμφωνα με την περιγραφή, ο Σενεγαλέζος επιθετικός γύρισε το σώμα του μέσα στην περιοχή, προσπαθώντας να διαχειριστεί την μπάλα ή να δημιουργήσει προϋποθέσεις για επίθεση.

Εκείνη τη στιγμή, ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού, Φαν Ντρόνγκελεν, άσκησε πίεση στον Εντιαγέ. Η επαφή μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών ήταν συγκεκριμένη, με το αριστερό πόδι του Φαν Ντρόνγκελεν να έρχεται σε επαφή με το δεξί πόδι του Σερίφ Εντιαγέ. Αυτή η επαφή ήταν το σημείο τριβής και ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απόφαση του διαιτητή να μην καταλογίσει την παράβαση.

Η επίσημη αντίδραση του Δικεφάλου

Η αντίδραση του επίσημου ΠΑΟΚ ήταν άμεση και σαφής, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη μη καταλογισμό του πέναλτι. Ο σύλλογος θεώρησε ότι η ενέργεια του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ συνιστούσε ξεκάθαρη παράβαση που θα έπρεπε να τιμωρηθεί με την εσχάτη των ποινών. Η θέση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθηση της ομάδας ότι αδικήθηκε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Η διαμαρτυρία του Δικεφάλου δεν περιορίστηκε μόνο στις στιγμιαίες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά έλαβε και επίσημη μορφή μετά το τέλος της αναμέτρησης. Αυτή η στάση δείχνει τη σημασία που απέδωσε ο ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη φάση και την επίδρασή της στην εξέλιξη του παιχνιδιού.

Η τοποθέτηση του Γιώργου Κουβεντίδη

Ο διευθυντής επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, ανέλαβε να εκφράσει δημόσια την επίσημη θέση του συλλόγου. Ο κ. Κουβεντίδης επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναρτήσει ένα βίντεο που απεικόνιζε την επίμαχη φάση. Μέσω αυτής της ανάρτησης, διατύπωσε με σαφήνεια την άποψη της ομάδας.

Στο μήνυμά του, ο Γιώργος Κουβεντίδης χαρακτήρισε τη φάση ως «Καθαρό πέναλτι!». Η δήλωσή του δεν περιορίστηκε μόνο στην περιγραφή του περιστατικού, αλλά επεκτάθηκε και σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ποδοσφαίρου και την απονομή δικαιοσύνης στους αγώνες.

Αναφορά στο VAR και την αναζήτηση δικαιοσύνης

Στην ανάρτησή του, ο διευθυντής επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που είχε καταβληθεί για την εφαρμογή του συστήματος VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την αρχική προσδοκία ότι η τεχνολογία θα συνέβαλε στην εξάλειψη των αμφισβητούμενων φάσεων και στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και δικαιοσύνης στο παιχνίδι.

Η δήλωση αυτή φανερώνει την πεποίθηση του ΠΑΟΚ ότι, παρά την ύπαρξη του VAR, η δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η χρήση της φράσης «για να υπάρχει δικαιοσύνη» τονίζει την κεντρική αξία που αποδίδεται στην αμεροληψία των αποφάσεων και την ορθή εφαρμογή των κανονισμών του παιχνιδιού, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές ενός αγώνα.

Μηνύματα προς Λανουά και ΕΠΟ

Ο Γιώργος Κουβεντίδης, στην ίδια ανάρτηση, δεν παρέλειψε να στείλει σαφή μηνύματα προς συγκεκριμένους αποδέκτες. Ειδικότερα, ανέφερε: «Ο κ. Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας». Η αναφορά στον κ. Λανουά και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) υποδηλώνει ότι ο ΠΑΟΚ θεωρεί πως οι αποφάσεις ή ο τρόπος διαχείρισης των αγώνων από τους αρμόδιους φορείς δεν είναι σύμφωνος με τις προσδοκίες του συλλόγου για δίκαιη αντιμετώπιση.

Η φράση «έχουμε αγώνα μπροστά μας» μπορεί να ερμηνευθεί ως μια δήλωση πρόθεσης για περαιτέρω διεκδικήσεις ή προσπάθειες για την επίτευξη αυτού που ο ΠΑΟΚ θεωρεί ως δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαιτησία και τη γενικότερη οργάνωση των πρωταθλημάτων, υποδεικνύοντας ότι ο Δικέφαλος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και να τοποθετείται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta