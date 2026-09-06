Η Τουρκία κατέκτησε το EuroVolley για δεύτερη συνεχόμενη φορά, επικρατώντας της Ιταλίας

Η Τουρκία αναδείχθηκε νικήτρια στον τελικό του EuroVolley, επικρατώντας της Ιταλίας με 3-2 σετ. Η ομάδα του Ντανιέλε Σανταρέλι κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο αγώνας διήρκεσε δύο ώρες και δύο λεπτά, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού επιπέδου.

Ο μεγάλος τελικός και η ανατροπή

Η αναμέτρηση μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας στον τελικό του EuroVolley χαρακτηρίστηκε από έντονη αγωνία και διαδοχικές ανατροπές, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού επιπέδου. Στο πρώτο σετ, η Ιταλία κυριάρχησε, παίρνοντας σημαντική διαφορά μετά το 8-8 και φτάνοντας στο 16-9 και 21-13, πριν το κατακτήσει με 25-16, εξασφαλίζοντας το 1-0.

Στο δεύτερο σετ, οι Ιταλίδες προηγήθηκαν ξανά με άνεση, φτάνοντας στο 8-5. Ωστόσο, η Τουρκία πραγματοποίησε μια μεγάλη ανατροπή στο τέλος, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με σκορ 22-25, αφού κατάφερε να καλύψει τη διαφορά και να περάσει μπροστά από το 20-21. Η ομάδα του Χούλιο Βελάσκο ανέβασε εκ νέου την απόδοσή της στο τρίτο σετ, επικρατώντας με 25-12, έχοντας προηγηθεί με 8-2, 16-8 και 21-11, και παίρνοντας ξανά το προβάδισμα.

Η τελική επικράτηση της Τουρκίας

Η οικοδέσποινα Ιταλία αντέδραξε δυναμικά στο τέταρτο σετ, εξασφαλίζοντας από νωρίς σημαντική διαφορά, φτάνοντας στο 3-8 και 12-16, και κερδίζοντας το με 21-25. Αυτό οδήγησε τον τελικό στο τάι μπρέικ, όπου η αγωνία κορυφώθηκε για την κατάκτηση του τίτλου.

Στο καθοριστικό πέμπτο σετ, η Τουρκία είχε τον έλεγχο από την αρχή, διατηρώντας το προβάδισμα με σκορ 4-5, 6-10 και 7-12. Τελικά, ολοκλήρωσε την ανατροπή και κατέκτησε το τρόπαιο με 10-15, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του EuroVolley μέσα σε δύο ώρες και δύο λεπτά.

Ελληνική παρουσία και διακριθέντες

Στον μεγάλο τελικό υπήρξε και ελληνική παρουσία στο σώμα των διαιτητών. Η Θεοδώρα Κυριοπούλου ανέλαβε καθήκοντα δεύτερης διαιτητή, ενώ ο πρώτος διαιτητής ήταν ο Βλαντιμίρ Σιμόνοβιτς. Επιπλέον, ο Κώστας Βουδούρης ήταν ο challenge referee, συμπληρώνοντας τη «γαλανόλευκη» εκπροσώπηση.

Ως πρώτη σκόρερ του μεγάλου τελικού αναδείχθηκε η «χρυσή» Μελίσα Βάργκας της Τουρκίας, η οποία σημείωσε 28 πόντους. Τον ίδιο αριθμό πόντων, δηλαδή 28, πέτυχε επίσης και η Πάουλα Εγκόνου για την «ασημένια» Ιταλία.

Η πορεία των άλλων ομάδων και η Ελλάδα

Την τρίτη θέση στο βάθρο της διοργάνωσης κατέκτησε η Σερβία, η οποία επικράτησε της Πολωνίας με 3-1 σετ στον μικρό τελικό. Στην αναμέτρηση αυτή, πρώτη σκόρερ ήταν η Σέρβα διαγώνιος, Τιάνα Μπόσκοβιτς, με 29 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σερβία ήταν η ομάδα που απέκλεισε την Ελλάδα από τη διοργάνωση. Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε στα προημιτελικά με 3-0 σετ από τη Σερβία, ολοκληρώνοντας έτσι την πορεία της στο EuroVolley.

Αναλυτικά στατιστικά του τελικού

Αναφορικά με τους πόντους των δύο φιναλίστ, η Ιταλία συγκέντρωσε τους πόντους της από 56 επιθέσεις, 11 άσσους, 16 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων. Από την πλευρά της, η Τουρκία πέτυχε τους πόντους της από 57 επιθέσεις, 2 άσσους, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των δύο ομάδων.

Για την Ιταλία, υπό την καθοδήγηση του Χούλιο Βελάσκο, αγωνίστηκαν οι: Όρο, η οποία σημείωσε 4 πόντους (1/3 σε επίθεση, 1 άσσο, 1 μπλοκ, με 0% υποδοχή), Ντανέζι με 10 πόντους (5/10 σε επίθεση, 5 μπλοκ), Σίλα με 12 πόντους (10/25 σε επίθεση, 1 άσσο, 1 μπλοκ, με 30% υποδοχή – 13% άριστες), Εγκόνου με 28 πόντους (22/56 σε επίθεση, 2 άσσους, 4 μπλοκ), Φαρ με 10 πόντους (4/10 σε επίθεση, 2 άσσους, 4 μπλοκ), και Αντρόποβα με 16 πόντους (11/36 σε επίθεση, 5 άσσους, με 44% υποδοχή – 22% άριστες). Συμμετείχαν επίσης η λίμπερο Φερσίνο (με 53% υποδοχή – 18% άριστες), καθώς και οι Κάμπι, Σπίριτο (με 0% υποδοχή), Αντίγκουε (3 πόντοι με 3/6 σε επίθεση) και Τζιοβανίνι (με 67% υποδοχή – 67% άριστες).

Με πληροφορίες από: Athletiko