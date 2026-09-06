Ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης επέστρεψε στον ΠΑΟΚ για τρίτη φορά

Ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, σηματοδοτώντας την τρίτη του θητεία στην ομάδα βόλεϊ Ανδρών. Η συνεργασία ανακοινώθηκε επίσημα από τον σύλλογο και αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με τον έμπειρο κεντρικό να ενισχύει το ρόστερ του Δικεφάλου.

Η τρίτη επιστροφή στον Δικέφαλο

Ο ΠΑΟΚ, μέσω του τμήματος βόλεϊ ανδρών, ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή Δημήτρη Χαραλαμπίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την τρίτη φορά που ο Χαραλαμπίδης θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ στην καριέρα του, προσφέροντας την εμπειρία και τις ικανότητές του στην ομάδα.

Οι προηγούμενες θητείες του στον ΠΑΟΚ ήταν τη σεζόν 2012/13 έως και τη σεζόν 2013/14, καθώς και την περίοδο 2019/20. Η επιστροφή του έρχεται για να ενισχύσει το κέντρο της ομάδας, ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων της επόμενης χρονιάς.

Το προφίλ του αθλητή

Ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης, γεννημένος στις 03/06/1991, είναι ένας 35χρονος Έλληνας αθλητής που αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού. Το ύψος του ανέρχεται στα 200 εκατοστά.

Η εμπειρία του από διάφορες ομάδες της ελληνικής βόλεϊ λίγκας, καθώς και οι προηγούμενες παρουσίες του στον ΠΑΟΚ, είναι σημαντικά στοιχεία της πορείας του. Η ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε και μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του Α.Σ. ΠΑΟΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αγωνιστική του παρουσία την περασμένη σεζόν

Την αγωνιστική περίοδο 2025/26, ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης αγωνίστηκε με τη φανέλα του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου. Κατά την παρουσία του, πέτυχε συνολικά 88 πόντους. Από αυτούς τους πόντους, οι δύο προήλθαν από άσους, ενώ κατέγραψε και 33 μπλοκ.

Στον πίνακα των μπλοκέρ της περασμένης σεζόν, ο Χαραλαμπίδης κατέλαβε τη 13η θέση. Είχε αγωνιστεί επίσης με τον Φλοίσβο και την περίοδο 2024/25, δείχνοντας σταθερότητα στην απόδοσή του.

Η πλούσια πορεία του στα ελληνικά γήπεδα

Ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, όπου αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2012. Στη συνέχεια, μετακόμισε στον Άρη, πριν φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη σεζόν 2012-13, παραμένοντας στον Δικέφαλο έως και τη σεζόν 2013-14.

Ακολούθως, η καριέρα του περιλάμβανε παρουσίες σε αρκετές ομάδες. Αγωνίστηκε στη Νίκη Αιγινίου, ενώ από το 2014 έως το 2016 φόρεσε τη φανέλα του Φοίνικα Σύρου. Στη συνέχεια, πέρασε από τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή Χαλκίδας και την ΑΕΚ, πριν επιστρέψει στον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2019-20.

Η δεύτερη θητεία του στα ασπρόμαυρα περιλάμβανε και συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, προσθέτοντας εμπειρίες στο βιογραφικό του. Μετά τον ΠΑΟΚ, ακολούθησε μία περίοδος στον Ολυμπιακό από το 2020 έως το 2022, στον Φοίνικα Σύρου τη σεζόν 2022-23, στον Μίλωνα τη σεζόν 2023-24 και στον ΑΟ Φλοίσβο από το 2024-25 έως την περασμένη σεζόν 2025-26, πριν την τωρινή του επιστροφή.

Με πληροφορίες από: Athletiko