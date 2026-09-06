Ο Εμπάι Εντιάι ξεχώρισε στον τελικό του «CRETE IBT» με τον Ολυμπιακό

Ο Εμπάι Εντιάι, ο νεοαποκτηθείς παίκτης του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του τουρνουά «CRETE IBT». Οι ερυθρόλευκοι αντιμετώπισαν τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Σενεγαλέζο φόργουορντ να ξεχωρίζει.

Η ομάδα του Πειραιά πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με σκορ 50-37, χάρη και στην καθοριστική συμβολή του Εντιάι.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος

Ο τελικός του «CRETE IBT» βρήκε τον Ολυμπιακό να δείχνει τις διαθέσεις του από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά στο σκορ.

Το πρώτο μισό του αγώνα ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 50-37, ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα και την ενέργεια που επέδειξε η ομάδα του Πειραιά στο παρκέ.

Η εντυπωσιακή παρουσία του Εμπάι Εντιάι

Στην καρδιά της καλής εικόνας του Ολυμπιακού βρέθηκε ο Εμπάι Εντιάι, ο οποίος ήταν καταπληκτικός καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σενεγαλέζος παίκτης, που αποτελεί μια νέα προσθήκη στο ρόστερ των ερυθρολεύκων, αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή.

Ο Εντιάι ήταν ο μοναδικός παίκτης στο παρκέ που κατάφερε να φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στο πρώτο μισό του αγώνα, επιβεβαιώνοντας την αξία του. Η παρουσία του ήταν αισθητή και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με γεμάτη στατιστική.

Αναλυτικά τα στατιστικά του Σενεγαλέζου φόργουορντ

Η απόδοση του Εμπάι Εντιάι στο πρώτο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακή, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τον χρόνο συμμετοχής του. Συγκεκριμένα, ο Σενεγαλέζος φόργουορντ σκόραρε 12 πόντους σε μόλις 12 λεπτά αγωνιστικής δράσης.

Η ευστοχία του ήταν αξιοσημείωτη, καθώς είχε 3/5 δίποντα και 2/2 τρίποντα. Πέραν του σκοραρίσματος, συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, καταγράφοντας τρία ριμπάουντ, εκ των οποίων το ένα ήταν επιθετικό. Επίσης, είχε ένα κλέψιμο, μία ασίστ και ένα μπλοκ, δείχνοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του.

Η συμβολή στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα

Πέρα από τους αριθμούς, ο Εμπάι Εντιάι προσέφερε κάτι παραπάνω στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Έδωσε τρομερή ενέργεια και ένταση στο σύνολο των ερυθρολεύκων, στοιχεία που είναι κρίσιμα για την αγωνιστική τους παρουσία.

Η δυναμική του παρουσία στο παρκέ βοήθησε τον Ολυμπιακό να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα και να χτίσει το προβάδισμα των 13 πόντων μέχρι την ανάπαυλα. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την εικόνα της ομάδας στο πρώτο μέρος του τελικού.

Προοπτικές ενόψει της νέας σεζόν

Η εμφάνιση του Εμπάι Εντιάι στον τελικό του «CRETE IBT» αποτελεί ένα πρώτο δείγμα των δυνατοτήτων του. Από την προετοιμασία, ο παίκτης δείχνει πως αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Η νέα σεζόν προβλέπεται απαιτητική, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, και η παρουσία παικτών με την ενέργεια και την αποτελεσματικότητα του Εντιάι κρίνεται σημαντική για τους στόχους του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta