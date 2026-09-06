Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δύσκολη κατάσταση από νωρίς στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, σημαδεύτηκε από την αποβολή του ποδοσφαιριστή Αρίτζ Ελουστόντο. Η απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Ισπανός αμυντικός άφησε τον Δικέφαλο του Βορρά με δέκα παίκτες μόλις στο 15ο λεπτό του αγώνα.

Η αποβολή του Αρίτζ Ελουστόντο

Το ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό χαρακτηρίστηκε ως το χειρότερο δυνατό. Ο αγώνας, που αποτελεί μέρος της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, διεξάγεται στο ΟΑΚΑ. Μόλις στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Αρίτζ Ελουστόντο δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα, γεγονός που άλλαξε άρδην τα δεδομένα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η αποβολή του Ελουστόντο είχε ως άμεση συνέπεια την αριθμητική μειονεξία του ΠΑΟΚ. Ο Ισπανός αμυντικός κλήθηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας την ομάδα του να συνεχίσει τον αγώνα με δέκα ποδοσφαιριστές απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η κρίσιμη φάση και η επέμβαση του VAR

Η φάση που οδήγησε στην αποβολή του Αρίτζ Ελουστόντο εκτυλίχθηκε όταν ο ποδοσφαιριστής Τεττέη βγήκε σε γρήγορη αντεπίθεση. Αυτή η αντεπίθεση προήλθε από μια καταπληκτική πάσα του Ταμπόρδα, η οποία έθεσε τον Τεττέη σε πλεονεκτική θέση.

Ο Τεττέη κατάφερε να περάσει τον Ισπανό αμυντικό, Ελουστόντο, ο οποίος στη συνέχεια τον ανέτρεψε. Αυτή η ενέργεια του Ελουστόντο ήταν εκείνη που οδήγησε στην απόφαση του διαιτητή να του δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα. Η κρίσιμη αυτή στιγμή του αγώνα ελέγχθηκε διεξοδικά και από το σύστημα VAR, το οποίο επιβεβαίωσε την ορθότητα της αρχικής απόφασης του διαιτητή Τσβάιερ.

Οι άμεσες επιπτώσεις για τον ΠΑΟΚ

Η αποβολή του Αρίτζ Ελουστόντο στο 15ο λεπτό του αγώνα είχε άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο σε ένα κρίσιμο ντέρμπι της Stoiximan Super League, γεγονός που απαιτούσε άμεσες προσαρμογές στην τακτική της ομάδας.

Η αριθμητική μειονεξία από τόσο νωρίς στην αναμέτρηση δημιούργησε ένα επιπλέον βάρος για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν την κατάσταση και να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο παιχνιδιού τους απέναντι στον αντίπαλο.

Η αντίδραση του προπονητή και η αλλαγή

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη της αποβολής, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, προχώρησε άμεσα σε αλλαγή. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με σκοπό την αναδιάταξη της ομάδας και την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε στην άμυνα.

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε να ενισχύσει την αμυντική γραμμή, βάζοντας στον αγωνιστικό χώρο τον νεαρό κεντρικό αμυντικό Μπαταούλα. Ο Μπαταούλα πήρε τη θέση του Δημήτρη Πέλκα, σε μια κίνηση που υποδηλώνει την προσπάθεια του προπονητή να διατηρήσει την ισορροπία της ομάδας παρά την αριθμητική της μειονεξία.

Το πλαίσιο της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού αποτελεί ένα από τα ντέρμπι της Stoiximan Super League. Ο αγώνας διεξάγεται στο ΟΑΚΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για τις δύο ομάδες, καθώς επρόκειτο για μια αναμέτρηση που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία τους στην αρχή της σεζόν. Η εξέλιξη με την αποβολή του Ελουστόντο προσέθεσε ένα επιπλέον στοιχείο δυσκολίας στην ήδη απαιτητική αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko