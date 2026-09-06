Ο Παναιτωλικός νίκησε τον Λεβαδειακό 2-0 και είναι μόνος πρώτος στη Stoiximan Super League

Ο Παναιτωλικός πέρασε νικηφόρα από τη Λιβαδειά, επικρατώντας του Λεβαδειακού με 2-0 το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου. Με αυτή τη νίκη, τα «καναρίνια» έκαναν το 3/3 στη Stoiximan Super League, κατακτώντας το απόλυτο των βαθμών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ο Μαχάλα Οπόκου αναδείχθηκε ο «χρυσός» σκόρερ της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας και τα δύο τέρματα της ομάδας του Αγρινίου. Πλέον, ο Παναιτωλικός βρίσκεται μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η πορεία του Παναιτωλικού και η δύσκολη θέση του Λεβαδειακού

Ο Παναιτωλικός έχει θέσει ως στόχο να διανύσει φέτος μια καλύτερη πορεία από την περσινή σεζόν. Παρά τις αρχικές καθυστερήσεις στις μεταγραφές, ο σχεδιασμός της ομάδας του Αγρινίου φαίνεται να αποδίδει καρπούς, με την εκκίνηση στο πρωτάθλημα να είναι καλύτερη από τις αρχικές προσδοκίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Λεβαδειακός δεν κατάφερε να πάρει τον πρώτο του βαθμό στη Stoiximan Super League. Η ομάδα της Βοιωτίας έχει απολογισμό 0-0-3 μετά από τρεις αγωνιστικές, ενώ τα τέρματά της είναι 0-8. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι ο Λεβαδειακός διέθετε την κορυφαία επίθεση στο πρωτάθλημα, ενώ φέτος παραμένει χωρίς γκολ.

Οι πρώτες ευκαιρίες και τα δοκάρια του αγώνα

Ο Παναιτωλικός μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι, δημιουργώντας τις πρώτες τελικές προσπάθειες με τους Μπάτζι και Εράκοβιτς. Στο 7ο λεπτό, σημειώθηκε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, όταν ο Ανακερ απέκρουσε ένα δυνατό σουτ του Εράκοβιτς και στην επαναφορά, ο Μπάσι έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και στο 19ο λεπτό έφτασαν κοντά στο γκολ. Ο Βήχος εκτέλεσε ένα φάουλ, ο Στάγιτς στην προσπάθειά του να απομακρύνει έπιασε την κεφαλιά, αναγκάζοντας τον Κουτσερένκο να παραχωρήσει σωτήρια σε κόρνερ. Μια νέα μεγάλη στιγμή για τον Λεβαδειακό ήρθε στο 37ο λεπτό από στατική φάση, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Λιάγκα, ο Μπάτζι είχε αυτοδοκάρι με κεφαλιά.

Το προβάδισμα και ο «κεραυνός» του Οπόκου

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο 45λεπτο, η ομάδα του Αγρινίου ξεκίνησε καλύτερα. Στο 48ο λεπτό, ο τερματοφύλακας Ανακερ απέκρουσε τη μπάλα σε φάουλ του Μπάσι, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Εστέμπαν δεν κατάφερε να βρει στόχο με ένα σουτ που επιχείρησε.

Τελικά, στο 77ο λεπτό, ο Παναιτωλικός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Μαχάλα Οπόκου. Ο Εστέμπαν άλλαξε παιχνίδι από αριστερά, ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής έγινε κάτοχος της μπάλας και με έναν αριστερό «κεραυνό» δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ανακερ, σημειώνοντας το πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων μόλις 16 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Η προσπάθεια του Λεβαδειακού και το τελικό «χτύπημα» του Οπόκου

Μετά το προβάδισμα του Παναιτωλικού, ο Λεβαδειακός προσπάθησε να τα παίξει όλα για όλα προκειμένου να φτάσει στο γκολ της ισοφάρισης. Ωστόσο, η ομάδα του Αγρινίου ήταν αυτή που έφτασε ξανά κοντά στην αύξηση του σκορ στο 83ο λεπτό, όταν ένα σουτ του Άλεξιτς κατέληξε στο κάθετο δοκάρι.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Μαχάλα Οπόκου «χτύπησε» ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2. Έπειτα από πάσα του Αποστολόπουλου, ο Οπόκου έφυγε στην κόντρα, πέρασε τον Τσιβελεκίδη και σαν σε προπόνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά, σφραγίζοντας τη νίκη του Παναιτωλικού και την πρωτιά στη βαθμολογία.

Με πληροφορίες από: Athletiko