Ο Χρήστος Κόντης για τη νίκη του ΟΦΗ: «Η άμυνα θα μας δώσει αποτελέσματα»

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της Κηφισιάς με σκορ 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η επικράτηση αυτή ήρθε μετά την ήττα που είχε υποστεί η ομάδα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής των Κυπελλούχων, Χρήστος Κόντης, προέβη σε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV μετά το τέλος του αγώνα, αναλύοντας την απόδοση των παικτών του και τονίζοντας συγκεκριμένα σημεία της αναμέτρησης.

Η νίκη επί της Κηφισιάς και η πίεση των αντιπάλων

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε τις δηλώσεις του συγχαίροντας τους παίκτες του για την προσπάθειά τους. Όπως ανέφερε, η Κηφισιά έβαλε δύσκολα στην ομάδα του και άσκησε πίεση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο προπονητής του ΟΦΗ σημείωσε ότι σε ορισμένα παιχνίδια είναι απαραίτητο να «υποφέρεις» για να μπορέσεις να φτάσεις στη νίκη, αναγνωρίζοντας την αντίσταση που συνάντησε η ομάδα του.

Παρά την πίεση από την πλευρά της Κηφισιάς, ο ΟΦΗ κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση και να επιβάλει τον ρυθμό του. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, δημιούργησε προβλήματα στους παίκτες του κ. Κόντη, κάτι που καθιστά το τελικό αποτέλεσμα ακόμα πιο σημαντικό για τους γηπεδούχους.

Η απόδοση του ΟΦΗ στα δύο ημίχρονα

Αναφερόμενος στην εξέλιξη του παιχνιδιού, ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην απόδοση της ομάδας του στα δύο ημίχρονα. Στο πρώτο μέρος, ο ΟΦΗ είχε πολλές καλές στιγμές, δείχνοντας την επιθετική του διάθεση και δημιουργώντας ευκαιρίες μπροστά στην εστία της Κηφισιάς. Αυτή η περίοδος του αγώνα χαρακτηρίστηκε από την αποτελεσματικότητα και την οργάνωση των παικτών του.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα της ομάδας παρουσίασε ορισμένες διαφοροποιήσεις. Ο προπονητής παραδέχτηκε ότι έγιναν εύκολα λάθη, τα οποία δημιούργησαν πίεση στους ίδιους τους παίκτες του ΟΦΗ. Παρόλα αυτά, η ομάδα κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και να φτάσει στην τελική επικράτηση, διαχειριζόμενη τις δυσκολίες που προέκυψαν.

Η σημασία του αποτελέσματος και το δύσκολο πρόγραμμα

Ο Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε το 2-0 επί της Κηφισιάς ως ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον ΟΦΗ. Η σημασία αυτής της νίκης τονίζεται ιδιαίτερα, δεδομένου του δύσκολου προγράμματος που αντιμετωπίζει η ομάδα, με συνεχόμενα παιχνίδια. Η συγκομιδή τριών βαθμών σε μια τέτοια περίοδο θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Η επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη δίνει ώθηση και ψυχολογία στους παίκτες. Το θετικό αποτέλεσμα στο Παγκρήτιο Στάδιο συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και στην καλύτερη προετοιμασία για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες απαιτούν συνεχή προσπάθεια και συγκέντρωση.

Το Παγκρήτιο Στάδιο ως «απόρθητο κάστρο»

Ένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ο προπονητής του ΟΦΗ ήταν η σημασία του αήττητου στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο κ. Κόντης υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του να διατηρείται η έδρα της ομάδας απόρθητη. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με το «μηδέν» στην άμυνα, αποτελεί βασικό στόχο για την ομάδα σε κάθε εντός έδρας αναμέτρηση.

Ο προπονητής εξέφρασε την επιθυμία του το Ηράκλειο, όπου βρίσκεται το Παγκρήτιο Στάδιο, να μετατραπεί σε ένα «απόρθητο κάστρο» για τους αντιπάλους. Η δημιουργία μιας ισχυρής έδρας, όπου οι αντίπαλες ομάδες θα δυσκολεύονται να αποσπάσουν θετικό αποτέλεσμα, θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη των στόχων του ΟΦΗ τη φετινή σεζόν.

Η αμυντική λειτουργία ως κλειδί για την επιτυχία

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Χρήστος Κόντης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Τόνισε με σαφήνεια ότι η άμυνα είναι αυτή που θα δώσει φέτος αποτελέσματα στον ΟΦΗ. Η διατήρηση του μηδέν παθητικού, όπως συνέβη στον αγώνα με την Κηφισιά, αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη των νικών.

Η συστηματική δουλειά στην αμυντική γραμμή και η οργάνωση σε αυτόν τον τομέα θεωρούνται από τον προπονητή ως τα θεμέλια πάνω στα οποία θα χτιστεί η επιτυχία της ομάδας. Η ικανότητα να μην δέχεται γκολ, ακόμα και όταν οι αντίπαλοι ασκούν πίεση, είναι ένα στοιχείο που ο κ. Κόντης επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω στον ΟΦΗ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta