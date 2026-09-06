Ο ΟΦΗ επικράτησε της Κηφισιάς με γκολ των Ανδρούτσου και Μπουχαλάκη

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της Κηφισιάς με σκορ 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους Κρητικούς να επιδεικνύουν ουσία και αποτελεσματικότητα. Παρόλο που η εμφάνισή τους δεν ήταν εντυπωσιακή, βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τους Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη. Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά, αν και δημιούργησε πολλές φάσεις και είχε περισσότερες τελικές, αποδείχθηκε άστοχη και άτυχη, καθώς δεν κατάφερε να μετουσιώσει τις ευκαιρίες της σε γκολ.

Η αποτελεσματικότητα του ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0, δείχνοντας κυνισμό και αποτελεσματικότητα απέναντι στην Κηφισιά. Παρά το γεγονός ότι η συνολική του εμφάνιση δεν ήταν εντυπωσιακή, οι παίκτες του ΟΦΗ βρήκαν τον τρόπο να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Η ομάδα του Ηρακλείου, με αυτή την επικράτηση στο Παγκρήτιο Στάδιο, επέστρεψε στις νικηφόρες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Η ουσία και η αποτελεσματικότητα ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας του ΟΦΗ, καθώς κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό τρίποντο στην έδρα της.

Η πίεση και η ατυχία της Κηφισιάς

Η Κηφισιά, αν και ηττήθηκε με 2-0 στο Ηράκλειο, έδειξε διάθεση να πιέσει και να δημιουργήσει ευκαιρίες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες τελικές προσπάθειες προς την εστία του ΟΦΗ και δημιούργησαν αρκετές επικίνδυνες φάσεις, προσπαθώντας να απειλήσουν την άμυνα των Κρητικών.

Ωστόσο, η ομάδα της Κηφισιάς αποδείχθηκε άστοχη στην τελική προσπάθεια, ενώ στάθηκε και άτυχη, καθώς είχε δύο δοκάρια που της στέρησαν τη δυνατότητα να μειώσει το σκορ ή ακόμα και να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση. Ο Πόμπο, ειδικότερα, αναδείχθηκε σε έναν από τους άτυχους πρωταγωνιστές της ομάδας του.

Το πρώτο γκολ του ΟΦΗ από τον Ανδρούτσο

Το σκορ άνοιξε για τον ΟΦΗ στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, με τους Κυπελλούχους να παίρνουν το προβάδισμα. Ο Μπουχαλάκης ήταν αυτός που έβγαλε την μπαλιά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το πρώτο τέρμα των Κρητικών. Στη φάση αυτή, ο Ρουκουνάκης της Κηφισιάς δεν κατάφερε να κόψει την μπάλα, αφήνοντας χώρο για την εξέλιξη της φάσης.

Ο Ανδρούτσος, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, ανοίγοντας το σκορ και πανηγυρίζοντας το πρώτο γκολ της ομάδας του στον αγώνα.

Το εντυπωσιακό φάουλ του Μπουχαλάκη

Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης, ο ΟΦΗ διπλασίασε τα τέρματά του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος είχε ήδη συμμετοχή και στο πρώτο γκολ με την πάσα του, ανέλαβε αυτή τη φορά την εκτέλεση ενός φάουλ από πλεονεκτική θέση.

Με μία εξαιρετική απευθείας εκτέλεση, ο Μπουχαλάκης έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, Ραμίρεζ, και από εκεί αυτή κατέληξε στα δίχτυα. Αυτό το εντυπωσιακό τέρμα σφράγισε το προβάδισμα των Κρητικών και έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Οι χαμένες ευκαιρίες της Κηφισιάς και τα δοκάρια του Πόμπο

Η Κηφισιά είχε σημαντικές ευκαιρίες να σκοράρει, με τον Πόμπο να είναι ο πρωταγωνιστής της ατυχίας των φιλοξενούμενων, καθώς είχε δύο δοκάρια. Στο 16ο λεπτό, ο Ρουκουνάκης έστρωσε την μπάλα στον Πόμπο, ο οποίος επιχείρησε ένα άψογο μακρινό σουτ. Ωστόσο, η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα του ΟΦΗ, Χριστογεώργου, στερώντας στην Κηφισιά την ευκαιρία να προηγηθεί.

Η σημαντικότερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο δεύτερο μέρος καταγράφηκε στο 61ο λεπτό. Ο Αμπάντα γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Πόμπο πλάσαρε, αλλά ο Χριστογεώργος, με μία καθοριστική επέμβαση, έστειλε την μπάλα ξανά στο δοκάρι. Παρά τις εξαιρετικές του προσπάθειες, ο Πόμπο αναδείχθηκε σε έναν από τους εξαιρετικούς παίκτες της αναμέτρησης, παρά την ατυχία του με τα δύο δοκάρια, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta