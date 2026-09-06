Αλαβές - Οσασούνα 5-2: Ανέβηκε δεύτερη με χατ τρικ Μπογιέ

Η Αλαβές πέτυχε μια εμφατική νίκη επί της Οσασούνα με σκορ 5-2, σε έναν αγώνα όπου ο Λούκας Μπογιέ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή με χατ τρικ. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα των Βάσκων ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της La Liga, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία στο πρωτάθλημα. Η Οσασούνα γνώρισε την πρώτη της ήττα στη σεζόν, παραμένοντας στην έβδομη θέση, ενώ παράλληλα, Μάλαγα και Λεβάντε έμειναν στο 0-0.

Η εντυπωσιακή επικράτηση της Αλαβές

Η Αλαβές συνέχισε να εντυπωσιάζει στο ισπανικό πρωτάθλημα, συντρίβοντας την Οσασούνα με το ευρύ σκορ 5-2 σε εντός έδρας αναμέτρηση. Η ομάδα των Βάσκων παρουσίασε ένα δυναμικό πρόσωπο, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από νωρίς και εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Αυτή η νίκη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Αλαβές, η οποία δείχνει σταθερά σημάδια βελτίωσης και φιλοδοξεί να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Η εμφάνιση της ομάδας απέναντι στην Οσασούνα επιβεβαίωσε την καλή της κατάσταση.

Το χατ τρικ του Λούκας Μπογιέ

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Αλαβές αναδείχθηκε ο Λούκας Μπογιέ, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έδειξε την επιθετική του δεινότητα, σκοράροντας τρία τέρματα καθοριστικής σημασίας.

Ο Μπογιέ άνοιξε τον χορό των τερμάτων στο 27ο λεπτό με ένα εξαιρετικά μακρινό σουτ, ενώ επανέλαβε το ίδιο στο 51ο λεπτό, αιφνιδιάζοντας την άμυνα της Οσασούνα. Το χατ τρικ ολοκληρώθηκε στο 68ο λεπτό, όταν ο Αργεντινός επιθετικός σκόραρε με κεφαλιά, επισφραγίζοντας την εξαιρετική του εμφάνιση στον αγώνα.

Οι υπόλοιποι σκόρερ και η αντίδραση της Οσασούνα

Εκτός από τον Λούκας Μπογιέ, για τους νικητές βρήκαν δίχτυα και οι Ντίας και Ιμπάνιεθ. Ο Ντίας σκόραρε στο 36ο λεπτό, διευρύνοντας το προβάδισμα της Αλαβές, ενώ ο Ιμπάνιεθ διαμόρφωσε το τελικό 5-2 στο 90ό λεπτό της αναμέτρησης.

Από την πλευρά της Οσασούνα, ο Μπούντιμιρ ήταν αυτός που προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι, σημειώνοντας δύο γκολ. Το πρώτο του τέρμα ήρθε στο 46ο λεπτό, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, και το δεύτερο στο 64ο λεπτό από την άσπρη βούλα του πέναλτι. Ωστόσο, οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν την έκβαση του αγώνα.

Η νέα βαθμολογική θέση των ομάδων

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, η Αλαβές κατάφερε να αναρριχηθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της La Liga. Η ομάδα βρίσκεται πλέον μόλις δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή της πορεία και τις υψηλές της βλέψεις στο πρωτάθλημα.

Για την Οσασούνα, η ήττα αυτή ήταν η πρώτη της στη φετινή διοργάνωση, γεγονός που την άφησε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας. Οι «Ροχίγιος» θα επιδιώξουν να ανασυνταχθούν στις επόμενες αγωνιστικές, προκειμένου να διατηρηθούν κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις.

Ισοπαλία χωρίς τέρματα σε άλλο ματς

Σε ένα άλλο παιχνίδι της ίδιας αγωνιστικής ημέρας, Μάλαγα και Λεβάντε αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 0-0. Η αναμέτρηση δεν προσέφερε πολλά σε θέαμα όσον αφορά τα τέρματα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Οι γηπεδούχοι της Μάλαγα είχαν τη χρυσή ευκαιρία να προηγηθούν νωρίς στον αγώνα, καθώς κέρδισαν πέναλτι στο ένατο λεπτό. Ωστόσο, ο Τσούπε αστόχησε από τα έντεκα βήματα, με αποτέλεσμα η ομάδα του να παραμείνει χωρίς νίκη μετά από τέσσερις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta