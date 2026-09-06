Ατρόμητος - Καλαμάτα: Ισοπαλία 1-1 στο Περιστέρι στην 3η αγωνιστική

Ατρόμητος και Καλαμάτα κατέκτησαν απόψε τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Ο αγώνας διεξήχθη στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, με τους γηπεδούχους να παίρνουν γρήγορο προβάδισμα και τους φιλοξενούμενους να απαντούν στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο γρήγορος αιφνιδιασμός του Ατρομήτου

Το πρώτο ημίχρονο στα δυτικά προάστια σημαδεύτηκε από ένα γρήγορο δίλεπτο μετά την έναρξη του αγώνα. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα μόλις στα 50 δευτερόλεπτα από τη σέντρα, χάρη σε ένα εντυπωσιακό γκολ του Μουτουσαμί. Ο Κονγκολέζος μέσος βρέθηκε έξω από την περιοχή της «Μαύρης Θύελλας» και με ένα απίθανο αριστερό βολέ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα Γκέλιο.

Στο 2ο λεπτό, η Καλαμάτα προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, με τον Μορέιρα να φεύγει στον χώρο. Ωστόσο, ο Μήτογλου πρόλαβε την τελευταία στιγμή να τον βγάλει εκτός πορείας, αναγκάζοντάς τον σε ένα τυφλό γύρισμα, το οποίο δεν δημιούργησε κίνδυνο. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος μέχρι την ανάπαυλα κύλησε χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση, με τους Μεσσήνιους να προσπαθούν να απειλήσουν με σωστά δομημένες επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν τη μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν.

Η ισοφάριση της Καλαμάτας

Η Καλαμάτα κατάφερε τελικά να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, στο 52ο λεπτό, σε ένα διάστημα πίεσης από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Καλουτσικίδης επιχείρησε κάτι που έμοιαζε με σέντρα σουτ. Ο αμυντικός των «κυανόλευκων», Σταυρόπουλος, παρενέβη βάζοντας το πόδι του, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 1-1.

Αυτό το αυτογκόλ έδωσε την ευκαιρία στην Καλαμάτα να ισοφαρίσει το σκορ, φέρνοντας το παιχνίδι σε νέα ισορροπία. Η αντίδραση της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στο δεύτερο μέρος ήταν άμεση, εκμεταλλευόμενη την πίεση που άσκησε στην εστία του Ατρομήτου.

Αποβολή και χαμένες ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά

Στο 73ο λεπτό, η Καλαμάτα βρέθηκε να αγωνίζεται με δέκα παίκτες, καθώς ο Κατάλντι αποβλήθηκε. Ο παίκτης είχε ήδη δεχθεί κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο και είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για χτύπημα στον Μουτουσαμί, αφήνοντας την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα για το υπόλοιπο του αγώνα.

Παρά το γεγονός ότι ο Ατρόμητος είχε αριθμητικό πλεονέκτημα στον εναπομείναντα χρόνο, δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει τη νίκη. Μάλιστα, κινδύνευσε και με δεύτερο γκολ στο 90ό λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Μορέιρα έτρεξε όλο το γήπεδο, αλλά αστόχησε ελάχιστα στην τελική του προσπάθεια, διατηρώντας το τελικό 1-1.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι κάρτες

Οι προπονητές των δύο ομάδων παρέταξαν τις εξής συνθέσεις:

Για τον Ατρόμητο (Ντούσαν Κέρκεζ) αγωνίστηκαν οι: Χουτεσιώτης, Λύρατζης, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 69ο λεπτό από τον Τσιγγάρα), Μουτουσαμί, Τζοβάρας (που αντικαταστάθηκε στο 60ό λεπτό από τον Τσαντίλα), Νούνιες (αντικαταστάθηκε στο 60ό λεπτό από τον Πνευμονίδη), Τσιλούλης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 69ο λεπτό από τον Σερζίνιο) και Τσούμπερ.

Για την Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας) αγωνίστηκαν οι: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 79ο λεπτό από τον Μπακαγιόκο), Κατάλντι, Χαμζά (που αντικαταστάθηκε στο 79ο λεπτό από τον Ιγκνιάτοβιτς), Μπονέτο (αντικαταστάθηκε στο 46ο λεπτό από τον Καρεάσο), Μορέιρα και Μπόλιβαρ (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 90ό λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ντιαρά).

Οι διαιτητές έδειξαν κίτρινες κάρτες στους εξής παίκτες: για τον Ατρόμητο στους Πνευμονίδη και Λύρατζη, ενώ για την Καλαμάτα στους Στρούγγη, Κατάλντι, Μπόλιβαρ και Ντιαρά.

Με πληροφορίες από: Reader