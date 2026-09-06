Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ: Με 4-4-2 και Ουναΐ στον πάγκο

Λίγο πριν την έναρξη του πρώτου μεγάλου αγώνα της φετινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι διεξάγεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο προπονητής των «πρασίνων» διατήρησε το αγαπημένο του 4-4-2, χωρίς να επιφυλάξει εκπλήξεις στις επιλογές των προσώπων, όπως ανακοινώθηκε περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα.

Ο σχηματισμός και οι επιλογές του Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, όπως είχε φανεί και σε προηγούμενες αναμετρήσεις, επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με το αγαπημένο του σύστημα 4-4-2. Αυτή η τακτική επιλογή υποδηλώνει τη σταθερότητα στη φιλοσοφία του προπονητή και την επιθυμία του να διατηρήσει μια συγκεκριμένη δομή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Η ενδεκάδα που ανακοινώθηκε δεν περιείχε εκπλήξεις, καθώς οι επιλογές των προσώπων ήταν οι αναμενόμενες για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.

Η ανακοίνωση της σύνθεσης της ομάδας πραγματοποιήθηκε περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, δίνοντας το στίγμα της προσέγγισης του Παναθηναϊκού. Το συγκεκριμένο ματς με τον ΠΑΟΚ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελεί το πρώτο μεγάλο ντέρμπι εντός Ελλάδος για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Superleague.

Ο τερματοφύλακας και η αμυντική τετράδα

Την εστία του Παναθηναϊκού θα υπερασπιστεί ο Πένια, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, γεγονός που τον καθιστά βασική επιλογή για τον προπονητή. Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια προσδίδει ασφάλεια στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Μπροστά του, στην καρδιά της άμυνας, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτελείται από τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, οι οποίοι καλούνται να αποτελέσουν τους «σωματοφύλακες» της περιοχής.

Στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής, τις θέσεις των πλάγιων μπακ έχουν αναλάβει ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος. Ο Καλάμπρια θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά, ενώ ο Κυριακόπουλος στην αριστερή. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευθύνη τόσο για την ανασταλτική κάλυψη των πλευρών όσο και για την υποστήριξη της ανάπτυξης του παιχνιδιού από τα πλάγια, προσφέροντας επιλογές στην επίθεση.

Η διάταξη της μεσαίας γραμμής

Στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε ένα δίδυμο που αποτελείται από τους Κάνγκουα και Καμαρά. Οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές θα έχουν τον κύριο ρόλο στον έλεγχο του ρυθμού του αγώνα, στην αναχαίτιση των επιθέσεων του αντιπάλου και στην οργάνωση του παιχνιδιού από τον άξονα. Η συνεργασία τους είναι καθοριστική για την ισορροπία της ομάδας.

Στις πτέρυγες της μεσαίας γραμμής, ο Ταμπόρδα θα καλύψει τη δεξιά πλευρά, προσφέροντας ταχύτητα και δημιουργικές λύσεις. Αντίστοιχα, στην αριστερή πλευρά θα αγωνιστεί ο Αντίνο, ο οποίος αναμένεται να συνεισφέρει τόσο στην αμυντική κάλυψη όσο και στην επιθετική ανάπτυξη, δημιουργώντας ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα.

Η επιθετική αιχμή

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με δύο καθαρόαιμους επιθετικούς, τους Τεττέη και Λιβάι. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του προπονητή για ένα επιθετικό σχήμα, ικανό να απειλήσει την αντίπαλη εστία με ποικίλους τρόπους. Το δίδυμο αυτό αναμένεται να πιέσει την άμυνα του ΠΑΟΚ και να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για την επίτευξη τερμάτων, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος των «πρασίνων».

Οι λύσεις από τον πάγκο

Στον πάγκο των αναπληρωματικών, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στη διάθεσή του μια πληθώρα επιλογών που μπορούν να προσφέρουν λύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, εφόσον χρειαστεί. Συγκεκριμένα, οι παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Ουναΐ, Πελίστρι, Λούζα, Μπινιάρης, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Η παρουσία του Ουναΐ στον πάγκο αποτελεί μία από τις επιλογές του προπονητή, όπως είχε επισημανθεί και στην αρχική ενημέρωση. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν ανά πάσα στιγμή, προσφέροντας φρεσκάδα και διαφορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ανάλογα με τις ανάγκες της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta