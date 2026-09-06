ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Αλέσιο Λίσι για τη μάχη του ΟΑΚΑ

Ο Αλέσιο Λίσι, ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ο προπονητής επαναφέρει τον Τσέχο τερματοφύλακα Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, ενώ ποντάρει στην ταχύτητα των Τάχα Άλι και Ζίβκοβιτς στα άκρα της επίθεσης. Η ομάδα του Δικεφάλου θα παραταχθεί με σχηματισμό 4-2-3-1, ο οποίος αναμένεται να μετατρέπεται σε 4-4-2 κατά τη διάρκεια της αμυντικής φάσης.

Η στρατηγική του Ιταλού τεχνικού και ο σχηματισμός

Ο Αλέσιο Λίσι έχει καταστρώσει το πλάνο του για την κρίσιμη αναμέτρηση, επιλέγοντας ένα σύστημα 4-2-3-1. Αυτός ο σχηματισμός, όπως προαναφέρθηκε, θα έχει την ευελιξία να μετατρέπεται σε 4-4-2 όταν η ομάδα βρίσκεται σε φάση άμυνας, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη αμυντική σταθερότητα και ευελιξία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Η επιλογή αυτή δείχνει την πρόθεση του Ιταλού τεχνικού να συνδυάσει την επιθετική ανάπτυξη με την αναγκαία κάλυψη στα μετόπισθεν, προσαρμόζοντας το σχήμα ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα και την πίεση του αντιπάλου.

Οι επιλογές στην εστία και την αμυντική γραμμή

Κάτω από τα δοκάρια, ο Γίρι Παβλένκα επιστρέφει στην αρχική ενδεκάδα, μια κίνηση που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις ικανότητες του Τσέχου τερματοφύλακα. Μπροστά του, η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Τζόντζο Κένι στη δεξιά πλευρά και τον Δημήτρη Γιαννούλη στην αριστερή.

Στο κέντρο της άμυνας, ως στόπερ, θα αγωνιστούν οι Αρίτζ Ελουστόντο και Γιάννης Μιχαηλίδης. Η συγκεκριμένη σύνθεση στην οπισθοφυλακή στοχεύει στην παροχή σταθερότητας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιθετικών προσπαθειών του Παναθηναϊκού.

Η σύνθεση της μεσαίας γραμμής

Στον χώρο του κέντρου, ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε να ξεκινήσουν οι Σανταμαρία και Ζαφείρης. Οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές θα έχουν τον ρόλο να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα, να ανακόψουν τις επιθέσεις του αντιπάλου και να συμβάλλουν στην οργάνωση του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ από τη μεσαία γραμμή.

Η παρουσία τους κρίνεται σημαντική τόσο για την ανασταλτική λειτουργία όσο και για τη μεταφορά της μπάλας προς την επίθεση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επικίνδυνων φάσεων.

Η επιθετική τριπλέτα και η κορυφή

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Εντιαγιέ, ο Αφρικανός φορ, θα είναι ο βασικός επιθετικός της ομάδας. Πίσω από αυτόν, σε ρόλο οργανωτή και δημιουργικού παίκτη, θα κινείται ο Πέλκας, ο οποίος αναμένεται να συνδέει τη μεσαία γραμμή με την επίθεση.

Στα δύο άκρα της επίθεσης, ο Ιταλός τεχνικός ποντάρει στην ταχύτητα και την διεισδυτικότητα των Τάχα Άλι και Ζίβκοβιτς. Οι δύο αυτοί παίκτες αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα με τις κινήσεις τους και να τροφοδοτήσουν τον Εντιαγιέ, αλλά και να απειλήσουν οι ίδιοι την εστία του Παναθηναϊκού.

Οι διαθέσιμες λύσεις από τον πάγκο

Για την περίπτωση που χρειαστούν αλλαγές ή ενίσχυση κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Αλέσιο Λίσι έχει στη διάθεσή του μια σειρά από ποδοσφαιριστές στον πάγκο. Αυτοί είναι οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαταούλας, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Τάισον, Χατσίδης και Μύθου.

Οι παίκτες αυτοί προσφέρουν ποικιλία επιλογών στον προπονητή, καλύπτοντας διαφορετικές θέσεις και προσφέροντας τη δυνατότητα να αλλάξει την εικόνα του αγώνα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta