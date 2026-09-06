Ο ΠΑΟΚ στο crash test του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό και τα ερωτηματικά της ενδεκάδας

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται σήμερα στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ αποτελεί ένα ισχυρό crash test για τον Δικέφαλο, ο οποίος καλείται να βρει λύσεις παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι επιδιώκει να αποδείξει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στον αντίπαλό της.

Η στρατηγική του Αλέσιο Λίσι

Ο Ιταλός τεχνικός, όπως συνηθίζει, φρόντισε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης. Ωστόσο, το μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στην Τούμπα, το οποίο διεξήχθη κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της νεροποντής, αποκάλυψε σε έναν βαθμό τις σκέψεις του για τη σημερινή μάχη.

Οι επιλογές του προπονητή του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του Κυπέλλου έδωσαν ενδείξεις για την προσέγγισή του. Συγκεκριμένα, η μη χρησιμοποίηση των Γιαννούλη και Ζαφείρη, καθώς και η απουσία του Πέλκα από την αποστολή την περασμένη Τετάρτη, είχαν ως προφανή στόχο τη διατήρησή τους σε όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστη κατάσταση για την αναμέτρηση της Αθήνας.

Διαχείριση παικτών και απουσίες

Το ίδιο πλάνο διαχείρισης θα εφαρμοζόταν και για τους Εντιαγιέ και Τάχα Άλι. Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα με τους Κρητικούς επέβαλε την είσοδό τους ως αλλαγή, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στον αντίπαλο. Αυτή η αναγκαστική κίνηση άλλαξε εν μέρει τα αρχικά σχέδια για την πλήρη ξεκούραση των συγκεκριμένων παικτών.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις στην ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Λίσι, τρεις παίκτες φαίνεται να έχουν «κλειδωμένη» θέση. Πρόκειται για τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, τον Τζόντζο Κένι, ο οποίος δεν έχει εναλλακτική στη θέση του, και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο «άνθρωπος των μεγάλων αγώνων».

Ερωτηματικά στην άμυνα και την εστία

Πέρα από τους σίγουρους, παραμένουν σημαντικά ερωτήματα για την τελική σύνθεση της ενδεκάδας. Στη θέση του τερματοφύλακα, το δίλημμα αφορά την επιστροφή του μέχρι πρότινος βασικού Γίρι Παβλένκα ή τη διατήρηση της θέσης από τον Αντώνη Τσιφτσή, με τις πιθανότητες να γέρνουν υπέρ του Τσέχου γκολκίπερ.

Στο κέντρο της άμυνας, με δεδομένη την απουσία του τραυματία Χατζηδιάκου, ο Ελουστόντο έχει το σαφές προβάδισμα για να αποτελέσει τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη. Παρόλα αυτά, ο Λίσι θα μπορούσε να επιφυλάξει μια έκπληξη, επιβραβεύοντας τον νεαρό Μπαταούλα για την καλή του εμφάνιση στο παιχνίδι του Κυπέλλου.

Οι προκλήσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στις θέσεις των κεντρικών χαφ, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις. Ο Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος λειτουργεί ως ανασταλτικός μέσος κατά συνθήκη, απουσιάζει από την αναμέτρηση, καθώς αποβλήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο παιχνίδι Κυπέλλου.

Ο Σανταμαρία, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και είναι διαθέσιμος για τον αγώνα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι αμυντικά δεν έχει προσφέρει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα. Οι εναλλακτικές λύσεις στη συγκεκριμένη θέση είναι περιορισμένες, καθώς η ενίσχυση στο «6» δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Ο ΠΑΟΚ θα μετρήσει τις δυνάμεις του στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε μια χρονική συγκυρία όπου κάθε θετικό αποτέλεσμα μπορεί να προσθέσει αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Αντιθέτως, οποιοδήποτε στραβοπάτημα θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ακόμα περισσότερο την εσωστρέφεια, καθιστώντας το ντέρμπι ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία του Δικεφάλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta