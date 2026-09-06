Ο Γκασλί πήρε την pole στην Ιταλία, με τον Ράσελ να αναφέρεται και σε παρτίδα σκάκι

Ο Πιερ Γκασλί κατάφερε να κατακτήσει την pole position για το Grand Prix Ιταλίας στην πίστα της Μόντσα, σε μια εξέλιξη που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν. Ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος θεωρούνταν φαβορί για την πρώτη θέση, τερμάτισε δεύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Βρετανός αποκάλυψε μάλιστα ένα ιδιαίτερο περιστατικό που συνέβη λίγα λεπτά πριν την έναρξη της διαδικασίας, όπου ο Γκασλί τον είχε κερδίσει και σε μία παρτίδα σκάκι.

Η μάχη της pole position στη Μόντσα

Ο Τζορτζ Ράσελ είχε αναδειχθεί ως το μεγάλο φαβορί για την pole position στο Grand Prix Ιταλίας, έχοντας σημειώσει τους ταχύτερους χρόνους τόσο στις δεύτερες όσο και στις τρίτες ελεύθερες δοκιμές (FP2 και FP3). Η ομάδα της Mercedes διατήρησε την ανταγωνιστικότητά της και στην τελική φάση των κατατακτήριων, το Q3, με τον Ράσελ να ολοκληρώνει την προσπάθειά του με χρόνο 1:21.846.

Ωστόσο, η πρώτη pole position στην καριέρα του Πιερ Γκασλί κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς ο οδηγός της Alpine κατάφερε να σταματήσει το χρονόμετρο σε 1:21.786, ξεπερνώντας τον Βρετανό και στερώντας του την πρώτη θέση στο grid με μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν.

Το απρόσμενο περιστατικό με το σκάκι

Παρά την απογοήτευσή του για την απώλεια της pole, ο Τζορτζ Ράσελ συνεχάρη τον Γάλλο οδηγό. Ο Βρετανός προχώρησε σε μία αποκάλυψη σχετικά με ένα ασυνήθιστο περιστατικό που έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών.

«Ολοκληρώναμε μία παρτίδα σκάκι περίπου 15 λεπτά πριν από τις κατατακτήριες και με κέρδισε», ανέφερε ο Ράσελ. Στη συνέχεια, πρόσθεσε με χαμόγελο: «Τότε του είπα: “Νομίζω ότι εγώ θα σε κερδίσω στις κατατακτήριες”. Και τελικά βρίσκεται ξανά μπροστά μου».

Οι δηλώσεις του Τζορτζ Ράσελ

Ο οδηγός της Mercedes παραδέχθηκε ότι οι προσδοκίες του για το Q3 ήταν υψηλότερες. Εξέφρασε την απογοήτευσή του που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την pole position. Ο Ράσελ ανέφερε επίσης ότι η κατάσταση ήταν «λίγο χαοτική» κατά τη διάρκεια της τελικής του προσπάθειας, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν ξεκινούσε τον δικό του γύρο.

«Έκανα τον δικό μου γύρο πολύ κοντά του», εξήγησε. Ωστόσο, ο Βρετανός δεν αναζήτησε δικαιολογίες για το αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας πλήρως την ταχύτητα που επέδειξαν τόσο ο Πιερ Γκασλί όσο και η ομάδα της Alpine.

Η αφετηρία για τον αγώνα της Κυριακής

Η δεύτερη θέση που κατέκτησε ο Τζορτζ Ράσελ στις κατατακτήριες δοκιμές τον τοποθετεί σε μία εξαιρετική αφετηρία για τον αγώνα της Κυριακής στο Grand Prix Ιταλίας. Ο Βρετανός θα εκκινήσει μπροστά από τους βασικούς του αντιπάλους στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Αντίθετα, ο πρωτοπόρος Κίμι Αντονέλι θα βρεθεί στο πίσω μέρος του grid, καθώς του επιβλήθηκε ποινή λόγω αλλαγής μονάδας ισχύος. Η εκκίνηση για το Grand Prix Ιταλίας έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta