Δημήτρης Ιτούδης: «Σπουδαίο για το μπάσκετ η επιστροφή του Ομπράντοβιτς»

Ο Δημήτρης Ιτούδης, προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ, παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στη σερβική «mozzartsport», όπου σχολίασε σημαντικά θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, χαρακτηρίζοντάς την ως μια εξαιρετική κίνηση.

Ο Ιτούδης στάθηκε επίσης στον εντεινόμενο ανταγωνισμό της EuroLeague, υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις του «μαραθωνίου» της διοργάνωσης και την ανάγκη για βαθιά ρόστερ. Επιπλέον, εξέφρασε την ελπίδα του για την επανένταξη των ρωσικών συλλόγων στο κορυφαίο ευρωπαϊκό στερέωμα, αναλύοντας τις προοπτικές επέκτασης της διοργάνωσης.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Ο Δημήτρης Ιτούδης περιέγραψε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ως μια «εξαιρετική κίνηση». Τόνισε πως ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε στον χώρο όπου για 13 χρόνια έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, συμβάλλοντας σε σπουδαία αποτελέσματα μαζί με τους παίκτες και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με τον Ιτούδη, ο Ομπράντοβιτς νιώθει καλά σε αυτό το περιβάλλον, και όταν κάποιος αισθάνεται άνετα στον χώρο εργασίας του, τότε αποδίδει τα μέγιστα.

Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε ότι αυτή η εξέλιξη είναι σπουδαία τόσο για το ευρύ κοινό του μπάσκετ όσο και για τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Απέδωσε την επιτυχία αυτής της κίνησης και στον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος κατέληξε σε συμφωνία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Ιτούδης σημείωσε ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί και συνεχίζει να δημιουργεί μια εξαιρετική ομάδα.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός στην Euroleague

Στη συνέντευξή του, ο Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε εκτενώς στο επίπεδο ανταγωνισμού της EuroLeague. Επεσήμανε ότι κάθε χρόνο οι ομάδες γίνονται πιο δυνατές, με τη φετινή σεζόν να παρουσιάζει ίσως ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση. Αυτή η εξέλιξη, όπως δήλωσε, είναι μόνο θετική για τους οπαδούς, καθώς προσδίδει δύναμη και ομορφιά στο αγωνιστικό κομμάτι της διοργάνωσης.

Ο Ιτούδης τόνισε το σύνθημα «Κάθε παιχνίδι μετράει», υπογραμμίζοντας τη σημασία κάθε αναμέτρησης στην EuroLeague. Εξήγησε ότι είτε μια ομάδα αγωνίζεται με την τελευταία είτε με την προτελευταία ομάδα της κατάταξης, η απώλεια δύο παιχνιδιών μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό, ενώ η νίκη σε δύο αγώνες μπορεί να εξασφαλίσει την πρόκριση στα πλέι-οφ. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει την υψηλή συγκέντρωση που απαιτείται και την ανάγκη για διευρυμένα ρόστερ. Οι ομάδες, που παλαιότερα είχαν 12 ή 13 παίκτες, πλέον διαθέτουν 16, 17 ή ακόμα και 18, καθώς τα εγχώρια πρωταθλήματα είναι επίσης απαιτητικά σε όλες τις χώρες.

Η επιθυμία για την επανένταξη των ρωσικών ομάδων

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε και στην τρέχουσα κατάσταση της EuroLeague, η οποία αριθμεί 20 ομάδες. Εξέφρασε την ισχυρή του πεποίθηση και ελπίδα ότι οι ρωσικές ομάδες θα επιστρέψουν στη διοργάνωση. Υπενθύμισε ότι η FIBA έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την επιστροφή παικτών, ατόμων και διαιτητών, γεγονός που, όπως εκτίμησε, καθιστά το επόμενο βήμα την επανένταξη των ομάδων και των ομαδικών αθλημάτων.

Ο Δημήτρης Ιτούδης υπογράμμισε ότι η επιστροφή των ρωσικών ομάδων αποτελεί προσωπική του επιθυμία. Πρόσθεσε ότι, στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν ήδη και άλλοι υποψήφιοι για συμμετοχή στην EuroLeague. Ανέφερε συγκεκριμένα τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τη Ρόμα, καθώς και άλλες ομάδες που επιθυμούν να αποκτήσουν δικαιώματα συμμετοχής.

Σενάρια επέκτασης της Euroleague

Η πιθανή επιστροφή των ρωσικών ομάδων, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον άλλων συλλόγων, οδηγεί σε σενάρια επέκτασης της EuroLeague. Ο Δημήτρης Ιτούδης υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε την διεύρυνση της διοργάνωσης, με περισσότερες ομάδες να μπορούν να εγγυώνται σταθερά οικονομική σταθερότητα. Αυτό, όπως τόνισε, μεταφράζεται σε σημαντικές επενδύσεις για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η προοπτική αυτή, σύμφωνα με τον Ιτούδη, ενισχύει το κύρος και την εμβέλεια της EuroLeague, προσφέροντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και ανταγωνισμό. Η προσθήκη νέων ομάδων που διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν τη συμμετοχή τους, θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko