Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί υποβλήθηκε σε επέμβαση, εκτός δράσης για έξι με επτά μήνες

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, υποβλήθηκε σήμερα το πρωί, 6 Σεπτεμβρίου, σε χειρουργική επέμβαση, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο τραυματισμός του σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης των «Ερυθρόλευκων» με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Μετά την επέμβαση, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής ξεκινά άμεσα την αποθεραπεία του, ενώ η απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου έξι με επτά μήνες.

Ο σοβαρός τραυματισμός στο Πανθεσαλλικό

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αναδείχθηκε ο μεγάλος άτυχος της χθεσινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο, η οποία διεξήχθη στο Πανθεσαλλικό Στάδιο. Ο διεθνής φορ υπέστη σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντικατάστασή του από τον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής διαγνώστηκε με κάταγμα κνήμης και περόνης, έναν τραυματισμό που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο. Η εικόνα του Μαροκινού επιθετικού να αποχωρεί με αυτό τον τρόπο προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις της ομάδας και των φιλάθλων, δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης.

Άμεση μεταφορά στην Αθήνα και επιτυχημένη επέμβαση

Λίγο μετά την έξοδό του από το γήπεδο του Πανθεσαλλικού, ο Μαροκινός επιθετικός των «Ερυθρόλευκων» μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα. Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο, συνοδεία του επικεφαλής του ιατρικού τιμ των Πειραιωτών, Χρήστου Θέου, ο οποίος επέβλεψε τη διαδικασία.

Σήμερα το πρωί, 6 Σεπτεμβρίου, ο κ. Θέος και η ομάδα του στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών ανέλαβαν τη χειρουργική επέμβαση του διεθνή φορ. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, δίνοντας το έναυσμα για την επόμενη φάση της αποκατάστασης του ποδοσφαιριστή.

Η έναρξη της αποκατάστασης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ξεκινά άμεσα, από σήμερα κιόλας, την περίοδο αποκατάστασής του. Το ιατρικό επιτελείο έχει θέσει ως μοναδικό και πρωταρχικό στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνοδο του 33χρονου ποδοσφαιριστή στην αγωνιστική δραστηριότητα.

Η διαδικασία αυτή θα ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα, με τους ειδικούς να επιβλέπουν στενά κάθε στάδιο της ανάρρωσης. Η έμφαση δίνεται στην πλήρη αποκατάσταση του ποδιού, ώστε ο παίκτης να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους χωρίς κανένα πρόβλημα και με την καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση.

Το εκτιμώμενο διάστημα απουσίας

Η ακριβής διάρκεια της απουσίας του Αγιούμπ Ελ Καμπί από τους αγωνιστικούς χώρους θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την αντίδραση του οργανισμού του στην αποθεραπεία και την πορεία της ανάρρωσης. Κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά σε τέτοιου είδους τραυματισμούς, κάτι που καθιστά την πρόβλεψη της ακριβούς ημερομηνίας επιστροφής δύσκολη.

Παρόλα αυτά, οι πρώτες εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί του ιατρικού επιτελείου κάνουν λόγο για ένα χρονικό διάστημα που αναμένεται να κυμανθεί περίπου στους έξι με επτά μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μαροκινός φορ θα παραμείνει στα «πιτς», εστιάζοντας πλήρως στην αποκατάστασή του, μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta