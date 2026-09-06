Τρινκιέρι: «Δεν είμαι Άγιος Βασίλης, δεν ξέρω αν θα ξαναδείτε τον Μπαζίνα»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, προχώρησε σε δηλώσεις μετά τη φιλική νίκη της ομάδας του επί της Ούντινε με σκορ 71-89. Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην απόδοση του ΠΑΟΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο, χαρακτηρίζοντάς την ως «πολύ κακή», ενώ δεν δίστασε να ασκήσει σκληρή κριτική στον νεαρό παίκτη Θανάση Μπαζίνα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την παρουσία του.

Η φιλική νίκη και η κριτική για το τέταρτο δεκάλεπτο

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Ούντινε σε φιλική αναμέτρηση, ωστόσο ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν έμεινε ικανοποιημένος από την συνολική εικόνα της ομάδας του. Ειδικότερα, ο προπονητής εστίασε στην απόδοση του τέταρτου δεκαλέπτου, το οποίο χαρακτήρισε με έντονο τρόπο ως «σκ@τ@».

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη περίοδος ήταν πολύ κακή όσον αφορά τη νοοτροπία, τη γλώσσα του σώματος και τη γενικότερη στάση των παικτών. Ο Τρινκιέρι τόνισε στους παίκτες του ότι, παρόλο που η ομάδα είχε διαφορά 20, 25, ακόμα και 27 πόντων, αυτό δεν είναι το ζητούμενο και δεν αποτελεί δικαιολογία για την κακή εικόνα.

Θετικά στοιχεία και αμυντικά προβλήματα

Παρά την κριτική για το τελευταίο δεκάλεπτο, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναγνώρισε ότι υπήρχαν και πράγματα που η ομάδα έκανε καλά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Από πλευράς ενέργειας, οι παίκτες ήταν καλοί, ενώ και στο τρέξιμο του γηπέδου η απόδοση ήταν ικανοποιητική.

Ο προπονητής επεσήμανε ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα στην άμυνα, τα οποία απέδωσε εν μέρει στα «βαριά πόδια» των παικτών, λόγω της προετοιμασίας που έχει συμπληρώσει σχεδόν 25 ημέρες. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί κανείς να έχει «βαρύ μυαλό», καθώς αυτό είναι κάτι που η τεχνική ηγεσία δεν επιθυμεί.

Η έντονη κριτική στον Θανάση Μπαζίνα

Στις δηλώσεις του, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε ονομαστικά στον Θανάση Μπαζίνα, ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο rotation μαζί με τους Καλάθη και Όσμαν. Ο προπονητής εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την εμφάνιση του Μπαζίνα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν θα ξαναδείτε τον Μπαζίνα στο rotation μετά από αυτό το παιχνίδι, για να σας πω την αλήθεια».

Ο Τρινκιέρι δήλωσε ότι από έναν 22χρονο παίκτη περιμένει κάτι εντελώς διαφορετικό. Εξήγησε ότι τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού, ειδικά για έναν νέο και άπειρο παίκτη, καθώς «το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών». Ωστόσο, τόνισε ότι ένα πράγμα δεν είναι αποδεκτό: ένας παίκτης, επειδή τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν προς τη «σκοτεινή πλευρά του παιχνιδιού του», να παρασύρει ολόκληρη την ομάδα, ειδικά όταν είναι point guard. Ο προπονητής υποστήριξε ότι ο Μπαζίνας παρέσυρε την ομάδα και για αυτό είναι «πολύ, πολύ απογοητευμένος».

Προπόνηση, αποτελεσματικότητα και η «πρόκληση»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι σημείωσε ότι συνήθως δεν μιλάει για μεμονωμένους παίκτες, αλλά στην περίπτωση του Μπαζίνα έκανε εξαίρεση. Ανέφερε ότι ο νεαρός παίκτης δουλεύει καλά στις προπονήσεις, αλλά στο παιχνίδι πρέπει να αφήσει το παιχνίδι να έρθει σε εκείνον. Πρέπει να είναι αποτελεσματικός για την ομάδα και να βοηθάει την ομάδα, όχι τον εαυτό του. Ο Μπαζίνας έπαιξε 15 λεπτά και, σύμφωνα με τον προπονητή, την επόμενη φορά θα πρέπει να κερδίσει αυτά τα λεπτά.

Ο Τρινκιέρι αποκάλυψε ότι προκαλεί τον Μπαζίνα, καθώς πιστεύει πολύ σε εκείνον. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι προπονητής. Δεν είμαι ο Άγιος Βασίλης. Δεν κάνω δώρα», υπογραμμίζοντας ότι η θέση στην ομάδα κερδίζεται με την απόδοση.

Η φιλοσοφία της προετοιμασίας και οι στόχοι

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανέφερε ότι η ομάδα διαθέτει δύο παίκτες επιπέδου EuroLeague, καθώς και άλλους που μπορούν να παίξουν καλύτερα. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο Τρινκιέρι υποστήριξε ότι δεν πρέπει να κοιτάζονται μόνο τα πράγματα που λειτουργούν, αλλά κυρίως αυτά που πρέπει να βελτιωθούν. Ο λόγος είναι ότι όταν έρθουν τα επίσημα παιχνίδια, ο χρόνος για διορθώσεις θα είναι λιγότερος.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι συμπλήρωσε ότι υπήρχαν πολλές μέτριες εμφανίσεις στον αγώνα, χωρίς να υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Διευκρίνισε ότι ένα άστοχο σουτ ή ένα ελεύθερο άστοχο σουτ δεν είναι ποτέ λάθος. Ωστόσο, η γλώσσα του σώματος και το τι κάνει ο κάθε παίκτης για την ομάδα είναι κρίσιμα για εκείνον. Ο προπονητής τόνισε ότι αυτή την περίοδο χτίζονται δεσμοί, χτίζεται ομάδα και καθιερώνονται στάνταρ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta