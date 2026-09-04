Ο Κόρι Τζόζεφ επέστρεψε στον Ολυμπιακό εμφανώς ανανεωμένος

Ο Κόρι Τζόζεφ έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό εμφανώς αλλαγμένος, με τη δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να αποτυπώνεται στην εικόνα του στο παρκέ. Η μεταμόρφωση του Καναδού γκαρντ έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη στη νίκη των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Κρήτη, προσελκύοντας τα βλέμματα του κοινού και των ανθρώπων της ομάδας.

Η αλλαγή στην εικόνα του Καναδού γκαρντ

Ο Κόρι Τζόζεφ παρουσιάστηκε στον Ολυμπιακό διαφορετικός, με την εικόνα του να μαρτυρά σημαντική δουλειά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ήδη από τα πρώτα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας, ο Καναδός γκαρντ έδειξε πως φρόντισε να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η αλλαγή στην εμφάνισή του ήταν εμφανής, καθώς ο Τζόζεφ παρουσιάστηκε εμφανώς αδυνατισμένος, έχοντας αφήσει πίσω του περιττά κιλά. Αυτό υποδηλώνει ότι έχει δουλέψει πολύ πάνω στο σώμα του, ακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προπόνησης μέσα στο καλοκαίρι. Στόχος του ήταν να επιστρέψει στην Ελλάδα όσο το δυνατόν πιο έτοιμος, και η προσπάθειά του είναι ήδη ορατή.

Η εμφάνιση στο τουρνουά της Κρήτης

Η βελτιωμένη εικόνα του Τζόζεφ φάνηκε ήδη από το φιλικό απέναντι στον Προμηθέα, ωστόσο στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, στο τουρνουά CRETE IBT, η παρουσία του τράβηξε ακόμη περισσότερο τα βλέμματα. Μπροστά στον κόσμο που βρέθηκε στην Κρήτη, ο 35χρονος γκαρντ έδειξε δείγματα της δουλειάς που είχε κάνει.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Φενέρμπαχτσε με σκορ 82-77, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στον τελικό του τουρνουά. Εκεί, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, σε μία αναμέτρηση που θα δώσει την ευκαιρία για περαιτέρω δοκιμές ενόψει της επίσημης έναρξης της σεζόν.

Τα στατιστικά του Τζόζεφ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, ο Κόρι Τζόζεφ είχε μία ουσιαστική συνεισφορά στην ομάδα του. Ολοκλήρωσε το ματς με 10 πόντους, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Επιπλέον, κατέγραψε 1 ριμπάουντ, συμβάλλοντας στον έλεγχο των αιθέρων.

Στα υπόλοιπα στατιστικά του, ο Καναδός γκαρντ είχε 1 κλέψιμο, αποδεικνύοντας την αμυντική του παρουσία, καθώς και 2 ασίστ, βοηθώντας στην οργάνωση του παιχνιδιού. Όλα αυτά τα νούμερα επιτεύχθηκαν σε 19 λεπτά συμμετοχής, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητά του στον χρόνο που του δόθηκε.

Ικανοποίηση στις τάξεις του Ολυμπιακού

Η φυσική κατάσταση του Κόρι Τζόζεφ ήταν ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν ιδιαίτερα στην παρουσία του στην Κρήτη. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι από την εικόνα που παρουσιάζει ο 35χρονος γκαρντ στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας.

Η απόδοσή του αποτελεί ένα πρώτο, αλλά σημαντικό, δείγμα της δουλειάς που έκανε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα, η εικόνα του Τζόζεφ υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στους στόχους της ομάδας και την προσωπική του βελτίωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta