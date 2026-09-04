Ο Μπαρτζώκας εξήγησε την απουσία του Μοντέρο και αναφέρθηκε σε πιθανή μεταγραφή

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 82-77 στον ημιτελικό του τουρνουά CRETE IBT, που διεξάγεται στο Ηράκλειο. Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αναμετρηθούν με τον Ερυθρό Αστέρα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την αναμέτρηση, τις απουσίες και το ενδεχόμενο μεταγραφών.

Η ανατροπή επί της Φενέρμπαχτσε και η πρόκριση στον τελικό

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Φενέρμπαχτσε, ολοκληρώνοντας μια ανατροπή στον ημιτελικό του CRETE IBT. Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με σκορ 82-77, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του τουρνουά. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Ηράκλειο, προσφέροντας ένα παιχνίδι με έντονο χαρακτήρα κανονικής περιόδου, όπως χαρακτηρίστηκε από τον προπονητή.

Στον τελικό της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, την ομάδα από το Βελιγράδι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως αναμένει ένα εξίσου δυνατό παιχνίδι και στον τελικό, τονίζοντας τη σημασία αυτών των φιλικών αγώνων για την προετοιμασία της ομάδας ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον αγώνα και το πρόγραμμα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ο αγώνας είχε «πολύ phisycallity σαν παιχνίδι κανονικής περιόδου», κάτι που, όπως τόνισε, βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι και η αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε επίσης στο επερχόμενο πρόγραμμα της ομάδας. Σημείωσε ότι η EuroLeague ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου και ότι υπάρχει το ελληνικό Super Cup, ενώ δεν είναι βέβαιο αν θα διεξαχθεί και το ευρωπαϊκό. Υπογράμμισε το δύσκολο πρόγραμμα που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα, το οποίο περιλαμβάνει πέντε παιχνίδια σε επτά ημέρες, καθιστώντας την προετοιμασία ιδιαίτερα σημαντική.

Οι απουσίες και οι πιθανές επιστροφές στον τελικό

Στις δηλώσεις του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας προανήγγειλε τη συμμετοχή ορισμένων παικτών που δεν αγωνίστηκαν στον ημιτελικό, στον επερχόμενο τελικό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Εξήγησε ότι ο Μοντέρο απουσίασε λόγω τζετ λαγκ, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο Βεζένκοβ και ο Μιλουτίνοβ θα αγωνιστούν στον τελικό. Αντίθετα, ο Παπανικολάου δεν αναμένεται να λάβει μέρος στην αναμέτρηση.

Ο προπονητής τόνισε ότι αυτά τα φιλικά παιχνίδια προσφέρουν την ευκαιρία στους παίκτες να βρεθούν όλοι μαζί και να αποκτήσουν συνοχή. Με τις επιστροφές των Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ, ο Ολυμπιακός αναμένεται να παρατάξει ένα ρόστερ «λίγο πιο πλήρες σε σχέση με σήμερα» στο επόμενο παιχνίδι, γεγονός που κρίνεται σημαντικό για την περαιτέρω προετοιμασία της ομάδας.

Η στάση για το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης

Αναφορικά με το ενδεχόμενο πιθανής μεταγραφής, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε την τρέχουσα θέση της ομάδας. Δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε την πιθανότητα μεταγραφής», καθώς προτεραιότητα είναι να δουν την ομάδα «ολόκληρη σε καλή κατάσταση». Ο προπονητής εξέφρασε την επιθυμία να μην γίνουν αλλαγές εν μέσω σεζόν και η ομάδα να αγωνιστεί καλά με το υπάρχον δυναμικό.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης, δηλώνοντας ότι «αν χρειαστεί κάτι οι πρόεδροι θα βοηθήσουν, το ξέρετε αυτό». Πρόσθεσε ότι όλες οι ομάδες παρακολουθούν την αγορά και ενισχύονται, αλλά επανέλαβε την προτίμησή του να μην προχωρήσουν σε αλλαγές. Κατέληξε λέγοντας ότι, αν όντως χρειαστεί κάτι, είναι σίγουρος ότι η ομάδα θα το έχει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta