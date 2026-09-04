Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ανατροπή και νίκη για τον τελικό του CRETE IBT

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του τουρνουά CRETE IBT, καταφέρνοντας να πάρει τη νίκη με σκορ 82-77. Ο αγώνας διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μια σημαντική ανατροπή, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν, οδηγώντας την ομάδα τους στη νίκη με μεγάλα σουτ στα τελευταία λεπτά.

Η αρχή του αγώνα και το προβάδισμα της Φενέρμπαχτσε

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Μπόλντγουϊν να σημειώνει τους πρώτους πόντους για τη Φενέρμπαχτσε με βολές, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να απαντάει άμεσα με κάρφωμα για τον Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας το 2-2. Η τουρκική ομάδα κατάφερε να πάρει ένα αρχικό προβάδισμα έξι πόντων (8-2), ωστόσο ο Ολυμπιακός μείωσε τη διαφορά σε ένα καλάθι (7-9) μετά από βολές του Τζόσεφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν σε 11-11 με δίποντο του Εντιάι και στο 02:38 πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα (13-12) χάρη σε βολές του Γουόρντ. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 21-17, έχοντας ένα επιμέρους σκορ 9-4 στα τελευταία λεπτά.

Αντίδραση του Ολυμπιακού και διακυμάνσεις πριν το ημίχρονο

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Τζόουνς σκόραρε, αλλά η Φενέρ απάντησε με δίποντα των Σίλβα και Κι για το 25-19. Η Φενέρμπαχτσε έφτασε να προηγείται με οχτώ πόντους (30-22) χάρη σε δίποντο του Χόρτον-Τάκερ. Ο Ολυμπιακός, όμως, έβγαλε αντίδραση, μειώνοντας τη διαφορά στον έναν πόντο (34-35) με οχτώ πόντους του Χολ και δύο του ΜακΙντάιρ. Τελικά, τα «καναρίνια» πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 37-34, χάρη σε μία βολή του Μπόλντγουϊν και δύο βολές του Κλάιμπερν.

Διακυμάνσεις στο τρίτο δεκάλεπτο

Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Τζόουνς πέτυχε το πρώτο καλάθι, με τον Κλάιμπερν να απαντάει με τρίποντο για το 40-36. Η Φενέρ, με ένα επιμέρους σκορ 8-1, έφτασε ξανά στο μεγαλύτερο προβάδισμά της, φτάνοντας το σκορ στο 50-42. Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν σε 47-52 με τρίποντο του Τζόσεφ, ωστόσο ο Κλάιμπερν με δύο βολές έκανε το 54-47.

Με ένα επιμέρους σκορ 10-4, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά στο σκορ μετά από αρκετή ώρα (57-56). Παρ' όλα αυτά, η Φενέρμπαχτσε είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 58-57, χάρη σε δύο βολές του Γιούζανγκ.

Η καθοριστική τέταρτη περίοδος και η ανατροπή

Στην τέταρτη περίοδο, ο Τάκερ σημείωσε πέντε διαδοχικούς πόντους, με τον Φουρνιέ να απαντάει με τρίποντο για το 60-63. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να παλεύουν για την ανατροπή και χάρη σε ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ και ένα δίποντο του Φουρνιέ, κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο σκορ με 73-72, μόλις 2:20 πριν τη λήξη του αγώνα.

Αν και οι Τούρκοι προηγήθηκαν ξανά με δίποντο, οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ επανέφεραν τον Ολυμπιακό μπροστά με 78-74. Οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν στη συνέχεια το προβάδισμα, φτάνοντας στην τελική νίκη με 82-77.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης και οι απουσίες

Οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν οι παίκτες που «κουβάλησαν» τον Ολυμπιακό στα κρίσιμα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Φουρνιέ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, έχοντας 5/8 δίποντα και 3/10 τρίποντα. Ο Ντόρσεϊ συνέβαλε με 15 πόντους, με 6/6 βολές και 3/8 τρίποντα.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, δεν αγωνίστηκαν οι Παπανικολάου και Λαρεντζάκης, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Κρήτη. Επίσης, εκτός αγώνα έμειναν οι Μοντέρο, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ. Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στις 6 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta