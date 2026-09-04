Ο ΣΦ ΠΑΟΚ Ελευθερίου-Κορδελιού ζητά συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη

Ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ Ελευθερίου-Κορδελιού εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας την ανάγκη να μπει τέλος στην εσωτερική «φαγωμάρα» που παρατηρείται στον σύλλογο. Παράλληλα, οι οργανωμένοι οπαδοί ζήτησαν άμεση συνάντηση με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να λάβουν απαντήσεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ομάδα, τη Νέα Τούμπα και το προπονητικό κέντρο.

Το αίτημα για συνάντηση και τα θέματα που απασχολούν

Η ανακοίνωση του ΣΦ ΠΑΟΚ Ελευθερίου-Κορδελιού ήρθε μία ημέρα μετά την αντίστοιχη τοποθέτηση της Θύρας 4, προσθέτοντας τη δική του φωνή στα τεκταινόμενα του κλαμπ. Ο Σύνδεσμος ζητά από τον Ιβάν Σαββίδη να δώσει σαφείς απαντήσεις για την πορεία της ομάδας, την εξέλιξη του έργου της Νέας Τούμπας, καθώς και για το μέλλον του προπονητικού κέντρου.

Οι οπαδοί επιθυμούν να ακούσουν τον ίδιο τον κ. Σαββίδη, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων ή την παρεμβολή «τρολ του διαδικτύου». Η πρόθεσή τους είναι να συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο τα προβλήματα που απασχολούν την «οικογένεια» του ΠΑΟΚ, πιστεύοντας ότι έτσι λύνονται τα εσωτερικά ζητήματα.

Η ταυτότητα και ο ρόλος των οπαδών

Στην ανακοίνωσή τους, οι φίλοι του ΠΑΟΚ από το Ελευθέριο-Κορδελιό ξεκαθαρίζουν τη θέση τους, δηλώνοντας ότι δεν είναι ούτε λογιστές, ούτε επιχειρηματικοί σύμβουλοι, ούτε ντετέκτιβ. Αντιθέτως, υπογραμμίζουν πως είναι απλά οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αγαπούν τον σύλλογο, ζουν για αυτόν και πονάνε για την πορεία του, έχοντας μάλιστα χάσει, όπως αναφέρουν, «αδέρφια» για τον Δικέφαλο.

Ορίζουν τη δική τους θέση ως αυτή της κερκίδας, τόσο στην Τούμπα όσο και σε κάθε άλλο γήπεδο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Στόχος τους είναι να σπρώχνουν την ομάδα με τη φωνή τους μέχρι το τελευταίο λεπτό και να απαιτούν από κάθε ποδοσφαιριστή που φοράει τον Δικέφαλο στο στήθος να «ματώνει» τη φανέλα και να δίνει τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.

Έκκληση για τερματισμό της τοξικότητας

Ένα από τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης είναι η έκκληση για τερματισμό της «παρωδίας» που έχει στηθεί στο διαδίκτυο. Οι οργανωμένοι οπαδοί αναφέρουν ότι ανώνυμοι λογαριασμοί πετούν λάσπη και δηλητηριάζουν καθημερινά το κλίμα γύρω από τον ΠΑΟΚ, κάτι που πρέπει να λάβει τέλος.

Δηλώνουν ρητά ότι δεν είναι προσωπολάτρες, δεν προσκυνούν πρόσωπα και δεν μπαίνουν σε στρατόπεδα, καθώς το μόνο που τους νοιάζει είναι ο ΠΑΟΚ. Επισημαίνουν ότι, μετά από χρόνια, τόσο η ΠΑΕ όσο και η ΚΑΕ έχουν δύο ισχυρούς επιχειρηματίες, αλλά αντί αυτό να οδηγήσει σε ενδυνάμωση, κάποιοι προσπαθούν να το μετατρέψουν σε αφορμή για έναν νέο εμφύλιο, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο.

Δέσμευση για ενότητα και επίλυση προβλημάτων

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΣΦ ΠΑΟΚ Ελευθερίου-Κορδελιού δεσμεύονται να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να τερματιστεί η τοξικότητα και η λάσπη που διαχέεται μεταξύ των ΠΑΟΚτσήδων. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να διχάσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, χωρίζοντάς τον σε στρατόπεδα.

Υπογραμμίζουν ότι η παράδοση που έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια είναι να λύνουν τα προβλήματα της οικογένειας του ΠΑΟΚ μέσα στην ίδια την οικογένεια, πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς να τα κάνουν «βούκινο». Για αυτούς, όπως τονίζουν, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ένα πράγμα πάνω απ’ όλα: ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται πάνω από πρόσωπα, πάνω από στρατόπεδα και πάνω από όλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta