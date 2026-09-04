Η Μπαρτσελόνα χάνει τον Τόσαν Ευμπουομουάν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει ένα απρόοπτο πρόβλημα στην προετοιμασία της, καθώς ο Τόσαν Ευμπουομουάν τέθηκε εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αριστερό ώμο, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για τον προπονητή Αλεκσάντερ Σέκουλιτς. Η ζημιά στον ώμο του παίκτη απαιτεί θεραπεία αποκατάστασης και επανεκτίμηση της κατάστασής του σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο τραυματισμός και η αρχική διάγνωση

Ο Τόσαν Ευμπουομουάν, ένας αθλητής με ύψος 2.03 μέτρα, υπέστη εξάρθρωση στον αριστερό του ώμο. Ο τραυματισμός αυτός σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, στις 30 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε αγώνα με την εθνική ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο παίκτης υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση της ζημιάς. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν την εξάρθρωση, θέτοντας τον Ευμπουομουάν εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η αρχική εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου κάνει λόγο για απουσία τουλάχιστον τριών εβδομάδων, διάστημα κατά το οποίο ο παίκτης δεν θα μπορεί να υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα.

Απουσία από την προετοιμασία της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα, η οποία βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας, θα πρέπει να συνεχίσει τις προπονήσεις της χωρίς την παρουσία του Τόσαν Ευμπουομουάν. Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ρόστερ, και η απουσία του δημιουργεί νέα δεδομένα για τον προπονητή Αλεκσάντερ Σέκουλιτς.

Ο τραυματισμός του Ευμπουομουάν έρχεται λίγα μόλις 24ωρα μετά την πρόσφατη απόκτηση του Τζάστιν Μινάγια από την ομάδα. Αυτή η συγκυρία αναδιαμορφώνει εν μέρει τα πλάνα της Μπαρτσελόνα για την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, καθώς ο Σέκουλιτς καλείται να διαχειριστεί την απουσία ενός βασικού παίκτη.

Για το επόμενο τρίμηνο, ο Ευμπουομουάν δεν θα είναι διαθέσιμος για τις προπονήσεις και τους φιλικούς αγώνες, καθώς η προτεραιότητα δίνεται στην πλήρη αποκατάσταση του τραύματός του.

Πρόγραμμα θεραπείας και επανεκτίμηση

Μετά τη διάγνωση, ο Τόσαν Ευμπουομουάν θα ξεκινήσει ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας αποκατάστασης. Αυτό το πρόγραμμα είναι κρίσιμο για την επούλωση της εξάρθρωσης στον αριστερό ώμο και την ενδυνάμωση της περιοχής, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές υποτροπές.

Το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα θα παρακολουθεί στενά την πορεία της ανάρρωσης του παίκτη. Η κατάσταση της υγείας του θα επανεκτιμηθεί σε τρεις εβδομάδες από την ημέρα του τραυματισμού. Αυτή η επανεκτίμηση θα καθορίσει τα επόμενα βήματα και το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στο γήπεδο.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του στην πλήρη αγωνιστική δράση, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση του οργανισμού του στη θεραπεία και τα αποτελέσματα της επανεκτίμησης.

Επίσημη ενημέρωση από την ομάδα

Ο τραυματισμός του Τόσαν Ευμπουομουάν επιβεβαιώθηκε και μέσω επίσημης ανακοίνωσης από την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα δημοσίευσε ένα ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρεται λεπτομερώς το πρόβλημα υγείας του παίκτη.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο Ευμπουομουάν υπέστη υποεξάρθρωση στον αριστερό ώμο κατά τη διάρκεια του αγώνα που διεξήχθη την περασμένη Κυριακή με την εθνική ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας. Το κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρει επίσης ότι ο παίκτης θα ακολουθήσει θεραπεία αποκατάστασης και ότι η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε τρεις εβδομάδες.

Η ενημέρωση αυτή δόθηκε και μέσω των επίσημων λογαριασμών της Μπαρτσελόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διασφαλίζοντας την άμεση και επίσημη πληροφόρηση του κοινού για την κατάσταση του αθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta