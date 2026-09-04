Αλλαγές στο πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League 2

Τρεις σημαντικές αλλαγές έχουν προκύψει στο αρχικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2. Οι αναπροσαρμογές αυτές, οι οποίες ανακοινώθηκαν με βάση τους αρχικούς ορισμούς της Λίγκας, επηρεάζουν τόσο την ώρα έναρξης όσο και τον τόπο διεξαγωγής συγκεκριμένων αναμετρήσεων. Το ανανεωμένο πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 16 ομάδες, βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την έναρξή του, με τις τροποποιήσεις αυτές να διαμορφώνουν το οριστικό καλεντάρι της πρεμιέρας.

Αναβολή και αλλαγή ημέρας για το ντέρμπι των Β' ομάδων

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες αλλαγές αφορά την αναμέτρηση μεταξύ των δεύτερων ομάδων του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ο συγκεκριμένος αγώνας, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί το Σάββατο, μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 16:00.

Ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα παραμένει το γήπεδο της Τούμπας. Η απόφαση για τη μεταφορά της ημέρας διεξαγωγής του ντέρμπι των Β' ομάδων ελήφθη κατόπιν επίσημου έγγραφου αιτήματος που υποβλήθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Ο λόγος της αλλαγής είναι η ταυτόχρονη διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την αστυνόμευση και των δύο εκδηλώσεων.

Αλλαγή έδρας για τον αγώνα Μαρκό – Πανσερραϊκός

Σημαντική τροποποίηση σημειώθηκε και όσον αφορά την έδρα διεξαγωγής του αγώνα μεταξύ του Μαρκό και του Πανσερραϊκού. Η αναμέτρηση αυτή δεν θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, όπως είχε αρχικά οριστεί από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Ο λόγος της αλλαγής έδρας είναι η μη ετοιμότητα του Δημοτικού Σταδίου Μαρκόπουλου να φιλοξενήσει αγώνα Super League 2.

Ως εκ τούτου, ο αγώνας της πρεμιέρας θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Μιχάλης Κρητικόπουλος» της Καισαριανής. Το συγκεκριμένο στάδιο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, καθώς είχε φιλοξενήσει και το παιχνίδι Κυπέλλου του Μαρκό με την Κηφισιά. Η επιλογή του «Μιχάλης Κρητικόπουλος» κρίθηκε απαραίτητη για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, δεδομένων των συνθηκών στο αρχικό γήπεδο.

Μετάθεση ώρας για την αναμέτρηση της Athens Kallithea

Μία τρίτη και τελευταία τροποποίηση στο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής αφορά τον αγώνα της Athens Kallithea με τη Νίκη Βόλου. Σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή δεν σχετίζεται με την ημέρα ή την έδρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, αλλά αποκλειστικά με την ώρα έναρξης του παιχνιδιού. Η αρχική ώρα σέντρας είχε οριστεί για τις 16:00.

Ωστόσο, με βάση τις νέες ανακοινώσεις, ο συγκεκριμένος αγώνας «μετατέθηκε» κατά μία ώρα. Έτσι, η νέα ώρα έναρξης για την αναμέτρηση της Athens Kallithea με τη Νίκη Βόλου έχει οριστεί για τις 17:00. Αυτή η προσαρμογή ολοκληρώνει τις τρεις συνολικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν από τη Λίγκα για την πρεμιέρα του ανανεωμένου πρωταθλήματος της Super League 2, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta