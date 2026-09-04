Ολυμπιακός: Η παρουσίαση του Λίον Μπέιλι με βίντεο και φωτογράφηση

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ, Λίον Μπέιλι. Ο ποδοσφαιριστής φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της νέας του ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες. Η παρουσίαση περιλάμβανε και ένα ειδικό βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου.

Η επίσημη παρουσίαση με τη φανέλα

Ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα και αγωνίζεται ως εξτρέμ, ολοκλήρωσε την επίσημη φωτογράφησή του. Ο χώρος της φωτογράφησης ήταν το γήπεδο Καραϊσκάκη, η έδρα του Ολυμπιακού.

Στις φωτογραφίες, ο Μπέιλι φορούσε τη φανέλα της νέας του ομάδας, δείχνοντας την ένταξή του στο δυναμικό του συλλόγου. Αυτή η διαδικασία αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα του ποδοσφαιριστή ως μέλος του Ολυμπιακού, πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Το βίντεο καλωσορίσματος στα social media

Εκτός από τη φωτογράφηση, ο Λίον Μπέιλι παρουσιάστηκε και μέσω ενός βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ολυμπιακού. Το βίντεο αυτό αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος καλωσόρισε τον νέο του παίκτη στο φίλαθλο κοινό.

Μέσα από τη βιντεοπαρουσίαση, δόθηκε η ευκαιρία στον Τζαμαϊκανό εξτρέμ να απευθυνθεί στους φιλάθλους και να μοιραστεί τις πρώτες του σκέψεις. Η προβολή του στα social media είχε ως στόχο την άμεση επικοινωνία με τους υποστηρικτές της ομάδας.

Οι πρώτες δηλώσεις του Λίον Μπέιλι

Στο βίντεο της παρουσίασής του, ο Λίον Μπέιλι προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την πορεία της ζωής και της καριέρας του. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «γεννήθηκα στην Τζαμάϊκα με ένα όνειρο». Αυτό το όνειρο, όπως εξήγησε, τον οδήγησε σε ένα ταξίδι σε όλον τον κόσμο.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής τόνισε ότι το ταξίδι αυτό τον έφερε σε «μερικά από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης». Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, ο Μπέιλι δήλωσε ότι «πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές, ενώ αντιμετώπισα και δυσκολίες».

Το νέο κεφάλαιο με τον Ολυμπιακό

Ο Λίον Μπέιλι αναφέρθηκε επίσης στην τρέχουσα φάση της καριέρας του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νέας του συνεργασίας. «Όμως μέσα σε όλα αυτά δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ», δήλωσε, αναδεικνύοντας την αποφασιστικότητά του.

Ο εξτρέμ τόνισε ότι «τώρα ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά», περιγράφοντας την ένταξή του στον Ολυμπιακό ως «ένα νέο σπίτι, μια νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο». Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, κάλεσε σε κοινή προσπάθεια, λέγοντας «Ο Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο».

Το μήνυμα καλωσορίσματος

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, υπήρξε και ένα σύντομο μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο συνόδευε την ανακοίνωση. Το μήνυμα αυτό ήταν: «The name is Bailey. Leon Bailey. Welcome to Olympiacos!». Αυτή η φράση χρησιμοποιήθηκε για να καλωσορίσει επίσημα τον παίκτη.

Το μήνυμα περιλάμβανε επίσης σύμβολα που παραπέμπουν στα χρώματα του Ολυμπιακού, ????⚪️, καθώς και τη σημαία της Τζαμάικα, ????????, υπογραμμίζοντας την καταγωγή του ποδοσφαιριστή. Αυτά τα στοιχεία ενίσχυσαν την οπτική επικοινωνία της παρουσίασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta