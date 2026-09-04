Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για τον Άρη: «Θα δείξει κάτι το ξεχωριστό»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο διεθνής φόργουορντ, μίλησε πρόσφατα για τις προσδοκίες και τους στόχους που έχει ο ίδιος στο μυαλό του ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου με τον Άρη. Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι της ΚΑΕ Άρης, λίγο μετά την ενσωμάτωσή του στο πρόγραμμα των προπονήσεων της ομάδας. Στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, ο Αντετοκούνμπο απέφυγε να θέσει οποιαδήποτε όρια στις φιλοδοξίες των «κίτρινων» για την επόμενη χρονιά.

Η άρνηση για «ταβάνι» στους στόχους

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε εκτενώς στη φιλοσοφία του σχετικά με τον καθορισμό των στόχων. Ο διεθνής φόργουορντ τόνισε με σαφήνεια ότι δεν του αρέσει η χρήση της λέξης «ταβάνι». Εξήγησε αυτή τη θέση του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μου αρέσει η λέξη ταβάνι γιατί είναι σα να βάζεις όρια στον εαυτό σου».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεσή του να μην περιορίσει τις δυνατότητες της ομάδας ή τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Η άρνηση να τεθούν ανώτατα όρια στους στόχους των «κίτρινων» αποτελεί ένα κεντρικό μήνυμα από τον αθλητή, σηματοδοτώντας μια προσέγγιση χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την αγωνιστική πορεία του Άρη στην επερχόμενη σεζόν.

Το όραμα για μια ξεχωριστή ομάδα

Πέρα από την άρνηση για τον καθορισμό ορίων, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εξέφρασε και ένα συγκεκριμένο όραμα για την πορεία του Άρη. Ο φόργουορντ δήλωσε την ελπίδα του ότι η ομάδα θα καταφέρει να παρουσιάσει κάτι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό κατά τη διάρκεια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Αυτό το «κάτι το ξεχωριστό» έχει ως απώτερο σκοπό να προκαλέσει αισθήματα περηφάνιας σε όλους όσους συνδέονται με τον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ο Αντετοκούνμπο ευχήθηκε η ομάδα να φτάσει σε ένα σημείο όπου οι φίλαθλοι, κάθε φορά που θα επισκέπτονται το γήπεδο, θα νιώθουν βαθιά ικανοποίηση και υπερηφάνεια. Η ακριβής διατύπωση των λεγομένων του ήταν: «Ελπίζω ότι αυτή η ομάδα θα δείξει κάτι το ξεχωριστό που θα τους κάνει όλους περήφανους. Κάθε φορά που θα έρχονται στο γήπεδο, θα λένε… ‘φίλε, είμαι περήφανος που είμαι οπαδός αυτής της ομάδας».

Η συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι της ΚΑΕ

Η συνέντευξη του Θανάση Αντετοκούνμπο δόθηκε στο τηλεοπτικό κανάλι της ΚΑΕ Άρης. Η επιλογή αυτής της πλατφόρμας για τις δηλώσεις του διεθνή φόργουορντ προσέφερε τη δυνατότητα να μοιραστεί τις σκέψεις του απευθείας με το κοινό του συλλόγου. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική στιγμή που ο Αντετοκούνμπο είχε μόλις ενταχθεί στο πρόγραμμα των προπονήσεων της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ένα μέρος της συνέντευξης δημοσιοποιήθηκε από την ΚΑΕ Άρης στο ανοιχτό δίκτυο, καθιστώντας το διαθέσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό. Ωστόσο, η πλήρης συνέντευξη προβάλλεται αποκλειστικά στο αντίστοιχο κλειστό δίκτυο του συλλόγου, προσφέροντας ένα πιο ολοκληρωμένο περιεχόμενο στους συνδρομητές ή τους κατόχους πρόσβασης σε αυτό.

Η παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη

Η παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την ομάδα, καθώς πρόκειται για έναν διεθνή φόργουορντ με εμπειρία και αναγνωρισμένη πορεία. Η ένταξή του στο πρόγραμμα των προπονήσεων σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συνεργασίας του με τους «κίτρινους» ενόψει της νέας σεζόν. Ο αθλητής, με τις δηλώσεις του, προσπάθησε να μεταδώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών για την πορεία της ομάδας.

Η συνέντευξη αυτή, που δόθηκε λίγο μετά την έναρξη της προετοιμασίας του, αποτελεί την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τους στόχους και το όραμά του για τον Άρη. Η επιθυμία του να δει την ομάδα να αναδεικνύει κάτι το μοναδικό και να γεμίζει με περηφάνια τους οπαδούς της, καθορίζει το πλαίσιο των φιλοδοξιών που συνοδεύουν την παρουσία του στον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta