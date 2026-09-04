Πέντε οδηγοί διεκδικούν θέση στη Haas για το 2027

Η Haas δεν έχει οριστικοποιήσει την οδηγική της σύνθεση για τη σεζόν της Formula 1 του 2027. Πέντε υποψήφιοι διεκδικούν μία θέση στην ομάδα, καθώς το μεταγραφικό παζλ της Formula 1 για το 2027 παραμένει ανοιχτό. Η παρουσία του Έστεμπαν Οκόν, ο οποίος κατέχει μία από τις τρέχουσες θέσεις, δεν θεωρείται δεδομένη για την επόμενη σεζόν.

Οι υποψήφιοι οδηγοί

Παρότι η Haas δεν έχει ανακοινώσει επισήμως κανέναν οδηγό για το 2027, ο Όλιβερ Μπέρμαν θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να συνεχίσει στην ομάδα. Κατά συνέπεια, η διαδικασία επιλογής φαίνεται να αφορά κυρίως τη δεύτερη θέση, την οποία κατέχει σήμερα ο Οκόν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής ομάδας, Άγιαο Κομάτσου, επιβεβαίωσε ότι πέντε οδηγοί βρίσκονται υπό αξιολόγηση για τη συγκεκριμένη θέση. Μιλώντας στο ιαπωνικό Autosport Web, ο Κομάτσου αποκάλυψε τα ονόματα των υποψηφίων.

Τα ονόματα που εξετάζονται

Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν, εκτός από τον Έστεμπαν Οκόν, οι εφεδρικοί οδηγοί της Haas, Ρίο Χιρακάβα και Τζακ Ντούχαν. Επίσης, στη λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνονται οι Λεονάρντο Φορναρόλι και Ράφαελ Κάμαρα.

Από τους πέντε αυτούς οδηγούς, ο Οκόν είναι ο μοναδικός που διαθέτει μία μόνιμη θέση στο φετινό grid της Formula 1, φέρνοντας την εμπειρία του στην αξιολόγηση.

Το προφίλ των υποψηφίων

Ο Τζακ Ντούχαν εντάχθηκε στη Haas ως εφεδρικός οδηγός για το 2026 και έχει ήδη αποκτήσει αγωνιστική εμπειρία στη Formula 1 από την προηγούμενη θητεία του στην Alpine. Ο Ρίο Χιρακάβα διαθέτει πλούσια παρουσία στους αγώνες αντοχής, έχοντας μάλιστα κατακτήσει τις 24 Ώρες Λε Μαν, γεγονός που υπογραμμίζει την αντοχή και την ικανότητά του σε απαιτητικούς αγώνες.

Οι δύο νεότεροι υποψήφιοι προέρχονται από διαφορετικά προγράμματα κατασκευαστών. Ο Λεονάρντο Φορναρόλι, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής της Formula 2 το 2025, ανήκει στο πρόγραμμα νέων οδηγών της McLaren. Ο Ράφαελ Κάμαρα, από την πλευρά του, προέρχεται από την ακαδημία οδηγών της Ferrari, τη Ferrari Driver Academy.

Δοκιμές στο Πορτιμάο και κριτήρια επιλογής

Η Haas έχει ήδη προχωρήσει από τη θεωρία στην πράξη, πραγματοποιώντας τριήμερη δοκιμή παλαιότερου μονοθεσίου στα τέλη Αυγούστου. Οι δοκιμές έλαβαν χώρα στην πίστα του Πορτιμάο, χρησιμοποιώντας το μονοθέσιο VF-25.

Στο κόκπιτ του μονοθεσίου βρέθηκαν οι Ρίο Χιρακάβα, Λεονάρντο Φορναρόλι και Ράφαελ Κάμαρα. Σκοπός των δοκιμών ήταν η ομάδα να συγκεντρώσει δεδομένα και να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί συνεργάζονται με τους μηχανικούς της ομάδας, πέρα από την καθαρή ταχύτητα.

Η στρατηγική της Haas και η τελική απόφαση

Οι χρόνοι που καταγράφηκαν σε αυτές τις δοκιμές δεν δημοσιοποιούνται, ενώ οι διαφορετικές συνθήκες οδήγησης δεν επιτρέπουν ασφαλείς συγκρίσεις μεταξύ των οδηγών. Ωστόμως, ο Άγιαο Κομάτσου ξεκαθάρισε πως ο πιο σημαντικός παράγοντας στην τελική επιλογή θα είναι η συνολική απόδοση του οδηγού.

Η Haas δεν σκοπεύει να βιαστεί στην απόφασή της. Ο Κομάτσου έχει εξηγήσει ότι προτεραιότητα της ομάδας παραμένει η υποστήριξη των σημερινών της οδηγών, χωρίς όμως αυτό να εμποδίζει την παράλληλη προετοιμασία για το μέλλον. Για τον Έστεμπαν Οκόν, το μήνυμα είναι σαφές: η εμπειρία και η θέση του στην ομάδα δεν του εξασφαλίζουν αυτόματα ένα νέο συμβόλαιο. Η τελική απόφαση για την οδηγική σύνθεση του 2027 αναμένεται να ληφθεί μέχρι το τέλος της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta