Πήλιος: «Μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, το παιχνίδι απέναντι στον Άρη θα είναι ακόμη πιο δύσκολο»

Ο Σταύρος Πήλιος, εκ μέρους των παικτών της ΑΕΚ, προέβη σε δηλώσεις στην Cosmote TV ενόψει του επικείμενου αγώνα της ομάδας με τον Άρη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και έρχεται μετά την πρώτη απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η ομάδα καλείται να επιστρέψει στις νίκες και να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Η σημασία του αγώνα με τον Άρη μετά την ισοπαλία

Ο Σταύρος Πήλιος υπογράμμισε τη δυσκολία του επερχόμενου αγώνα, ειδικά μετά την πρόσφατη ισοπαλία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «σίγουρα μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, το παιχνίδι απέναντι στον Άρη θα είναι ακόμη πιο δύσκολο». Ο ίδιος αναγνώρισε την καλή αρχή του Άρη στο πρωτάθλημα, με νικηφόρα αποτελέσματα.

Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τόνισε την ανάγκη για άμεση αντίδραση από την πλευρά της ομάδας του. Με τον αγώνα να διεξάγεται στο γήπεδό τους, ο Πήλιος υπογράμμισε την υποχρέωση των παικτών να δείξουν τη μαχητικότητα που τους χαρακτηρίζει ως σύνολο και να διεκδικήσουν τη νίκη. Η επιστροφή στα τρίποντα θεωρείται κρίσιμη για την πορεία στο πρωτάθλημα.

Απαιτούμενη συγκέντρωση και επιβολή ρυθμού

Αναφορικά με τα σημεία που η ΑΕΚ θα πρέπει να βελτιώσει σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά, ο Σταύρος Πήλιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για αυξημένη συγκέντρωση. «Σίγουρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην ψυχραιμία και την προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Επιπλέον, ο Πήλιος υπογράμμισε τη σημασία του δυναμικού ξεκινήματος και της επιβολής του ρυθμού από το πρώτο δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ομάδα πρέπει να μπει δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και να επιβάλει το δικό της παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο τέλος της ημέρας, η ΑΕΚ θα είναι αυτή που θα κατακτήσει τους τρεις βαθμούς.

Το βάρος του πρωταθλήματος και οι στόχοι

Ο Σταύρος Πήλιος έκανε σαφές ότι το πρωτάθλημα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό στόχο για την ΑΕΚ. Η ομάδα προσεγγίζει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, με την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η κάθε αγωνιστική υποχρέωση, με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Η επιδίωξη των τριών βαθμών σε κάθε παιχνίδι του πρωταθλήματος είναι καθοριστική. Η δήλωση του Πήλιου για τη σημασία του πρωταθλήματος υπογραμμίζει την αφοσίωση της ομάδας στην κατάκτηση του τίτλου, καθιστώντας κάθε αναμέτρηση, όπως αυτή με τον Άρη, έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία της. Η νίκη στο γήπεδό τους είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η ομάδα σε τροχιά επιτυχίας.

Το απαιτητικό πρόγραμμα και το βάθος του ρόστερ

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί την ομάδα. Η εβδομάδα περιλαμβάνει, εκτός από τον αγώνα με τον Άρη, και αναμετρήσεις απέναντι σε ΛΑΣΚ και Αστέρα AKTOR. Παρά την αλληλουχία των δύσκολων παιχνιδιών, ο Πήλιος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο βάθος του ρόστερ της ομάδας.

«Εννοείται, έχουμε πολύ καλό ρόστερ. Παιδιά που όποτε χρειάζονται, είναι πάντα έτοιμα να παίξουν», δήλωσε ο Πήλιος, τονίζοντας ότι η ομάδα διαθέτει επαρκείς λύσεις για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διαδοχικών αγώνων. Η στρατηγική της ομάδας είναι να κοιτάζει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, δίνοντας αρχικά έμφαση στον Άρη λόγω της σημασίας του πρωταθλήματος, και στη συνέχεια να στρέφεται στις επόμενες αναμετρήσεις με την ίδια σειρά προτεραιότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta