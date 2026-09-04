Ο Άλεκ Πίτερς για την επιστροφή στην Ελλάδα: «Με αιφνιδίασε η ησυχία όταν μπήκα στο γήπεδο»

Ο Άλεκ Πίτερς, ο Αμερικανός φόργουορντ που αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις στους Έλληνες δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του στη χώρα. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά τη λήξη της αναμέτρησης της ιταλικής ομάδας με τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο του τουρνουά «IBT CRETE». Ο Πίτερς αναφέρθηκε στην επαφή που διατηρεί με τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς και στους πρώην συμπαίκτες του, ενώ εξέφρασε έναν συγκεκριμένο αιφνιδιασμό που βίωσε κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Η επιστροφή στην Ελλάδα και οι πρώτες δηλώσεις

Ο Άλεκ Πίτερς βρέθηκε ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά ως αντίπαλος, φορώντας τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο. Η παρουσία του στην χώρα σηματοδότησε τις πρώτες του δηλώσεις στους Έλληνες δημοσιογράφους με διαφορετική ομάδα από αυτή του Ολυμπιακού, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις τοποθετήσεις του. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος του αγώνα, όπου η ιταλική ομάδα γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Αρμάνι Μιλάνο μίλησε για την επιστροφή του στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην επαφή του με τον κόσμο του Ολυμπιακού και τους πρώην συμπαίκτες του. Το τουρνουά «IBT CRETE» αποτέλεσε το πλαίσιο για αυτή την επανεμφάνιση και τις πρώτες του δηλώσεις μετά την αλλαγή φανέλας, προσφέροντας την ευκαιρία για μια αναδρομή στις προηγούμενες εμπειρίες του στην ελληνική χώρα.

Η διαχρονική επαφή με τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Άλεκ Πίτερς υπογράμμισε τη διαρκή και στενή σχέση που διατηρεί με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε επαφή με τον κόσμο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μια περίοδο που καλύπτει και την προηγούμενη θητεία του στην Ελλάδα. Αυτή η μακροχρόνια επικοινωνία τον κάνει να μην αντιλαμβάνεται την παρούσα κατάσταση ως κάτι το διαφορετικό ή το ασυνήθιστο.

Ο ίδιος περιέγραψε τη σχέση του με τους φιλάθλους ως μια φιλία που έχει αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου και η οποία, όπως δήλωσε, θα συνεχίσει να υπάρχει. «Με τον κόσμο είμαι σε επαφή τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οπότε, δεν ένιωσα ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, είναι σαν να είναι φίλοι μου και πάντα θα έχουμε αυτή τη σχέση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός φόργουορντ, τονίζοντας τη συναισθηματική του σύνδεση με τους υποστηρικτές της πρώην ομάδας του.

Ο αιφνιδιασμός της ησυχίας κατά την είσοδο στο γήπεδο

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν τον μεγαλύτερο αιφνιδιασμό στον Άλεκ Πίτερς ήταν η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο τη στιγμή της εισόδου του. Ο ίδιος εξήγησε ότι η συνηθισμένη του εμπειρία, όταν μπαίνει κανείς σε ένα γήπεδο, είναι να το βρίσκει κατάμεστο από κόσμο που υποστηρίζει με πάθος τον ίδιο και την ομάδα του. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.

«Το μόνο πράγμα που με αιφνιδίασε λίγο ήταν όταν μπήκα στο γήπεδο. Συνήθως, ξέρετε, μπαίνεις στο γήπεδο και είναι κατάμεστο από κόσμο που στηρίζει εσένα και την ομάδα σου. Όμως αυτή τη φορά μπήκε η ομάδα μου και ήταν αρκετά ήσυχα», ανέφερε ο Πίτερς, περιγράφοντας την έκπληξή του για την απουσία της έντονης και θορυβώδους ατμόσφαιρας που είχε συνηθίσει να βιώνει κατά τις προηγούμενες επισκέψεις του στην Ελλάδα ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Υπέροχες αναμνήσεις και συναντήσεις με πρώην συμπαίκτες

Παρά τον αρχικό αιφνιδιασμό που βίωσε, ο Άλεκ Πίτερς εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για την επιστροφή του στην Ελλάδα και τις συναντήσεις που είχε με γνώριμα πρόσωπα. Δήλωσε ότι διατηρεί υπέροχες αναμνήσεις από την περίοδο που αγωνιζόταν στην ελληνική χώρα, αναδεικνύοντας τις θετικές εμπειρίες που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η παρουσία του στο γήπεδο, παρότι με άλλη φανέλα, του έδωσε την ευκαιρία να δει ξανά φίλους και γνωστούς, γεγονός που τον ικανοποίησε ιδιαίτερα. «Έχω υπέροχες αναμνήσεις από όταν έπαιζα στην Ελλάδα. Και, ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βλέπω τους πρώην συμπαίκτες μου, ειδικά τόσο νωρίς στη σεζόν», τόνισε ο Αμερικανός φόργουορντ, υπογραμμίζοντας την ευχαρίστησή του για την επανένωση με τους παλιούς του συμπαίκτες, ειδικά στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta