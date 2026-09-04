Ένταση στη Μόντσα: Άγριος καβγάς Μπριατόρε-Στέλα στην F1

Πρωτοφανής ένταση σημειώθηκε στα paddock της Μόντσα, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η πρώτη ημέρα δράσης του ιταλικού Grand Prix. Η επίσημη συνέντευξη Τύπου των επικεφαλής των ομάδων της Formula 1 μετατράπηκε σε σκηνή σφοδρής αντιπαράθεσης, με πρωταγωνιστές τον εκτελεστικό σύμβουλο της Alpine, Φλάβιο Μπριατόρε, και τον επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα. Ο καβγάς πυροδοτήθηκε από την απόφαση του Διεθνούς Εφετείου της FIA, η οποία στέρησε το βάθρο του Μονακό από τον Πιερ Γκασλί.

Η απόφαση που πυροδότησε την οργή

Η αφορμή για την εκρηκτική ατμόσφαιρα δόθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν το Διεθνές Εφετείο της FIA ανακοίνωσε την απόφασή του σχετικά με την έφεση που είχαν καταθέσει από κοινού οι ομάδες της McLaren και της Red Bull. Η έφεση αφορούσε τα αποτελέσματα του Grand Prix του Μονακό, με το δικαστήριο να δικαιώνει τις δύο ομάδες.

Συγκεκριμένα, το Διεθνές Εφετείο επανέφερε τις δύο ποινές των πέντε δευτερολέπτων στον οδηγό Πιερ Γκασλί. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την οριστική αφαίρεση του τερματισμού στο βάθρο από τον Γάλλο οδηγό και την ομάδα της Alpine, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Φλάβιο Μπριατόρε.

Οι σοβαρές καταγγελίες του Φλάβιο Μπριατόρε

Ο Φλάβιο Μπριατόρε, παίρνοντας τον λόγο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, εξαπέλυσε μια πρωτοφανή επίθεση κατά της αξιοπιστίας της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Άφησε ευθείες υπόνοιες για σύγκρουση συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε στενή σχέση ανάμεσα σε έναν εκ των δικαστών και την ομάδα της McLaren.

Ο Ιταλός εκτελεστικός σύμβουλος της Alpine ανέφερε ότι ο ιταλοαμερικανός δικαστής, Φιλίπο Μαρκίνο, συμπεριφέρθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία «σαν δημόσιος κατήγορος» και με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο. Ο Μπριατόρε αμφισβήτησε ευθέως την ανεξαρτησία του δικαστή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ άδικο. Αποδεχόμαστε την απόφαση, αλλά αυτό που ήταν εξαιρετικά περίεργο ήταν ο τέταρτος δικαστής του πάνελ. Ενήργησε σαν εισαγγελέας και ήταν πολύ δυσάρεστος. Και ο λόγος είναι ότι συνδέεται στενά με τη McLaren».

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, ο Μπριατόρε υποστήριξε ότι η ομάδα του ανακάλυψε εκ των υστέρων φωτογραφίες του συγκεκριμένου δικαστή να δίνει ομιλία για λογαριασμό της McLaren το 2018 στο Μπέβερλι Χιλς. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ένα ίδρυμα του οποίου ηγείται ο δικαστής είχε λάβει δωρεές αυτοκινήτων από τη βρετανική εταιρεία, προαναγγέλλοντας ότι η Alpine εξετάζει πλέον τις νομικές επιλογές της.

Η έντονη αντίδραση του Αντρέα Στέλα

Καθισμένος σε απόσταση αναπνοής από τον Φλάβιο Μπριατόρε, ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, παρακολουθούσε τις καταγγελίες του συμπατριώτη του εμφανώς εξοργισμένος. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις σοβαρές κατηγορίες που διατυπώθηκαν, ο Στέλα δεν δίστασε να περάσει σε άμεση αντεπίθεση.

Ο Αντρέα Στέλα υπερασπίστηκε με σθένος τόσο το κύρος της ομάδας του όσο και τον θεσμό της FIA. Σε αυστηρό τόνο, απάντησε: «Βρίσκω ότι αυτή η συνέντευξη Τύπου παίρνει μια κατεύθυνση άκρως προσβλητική για τη McLaren και τη φήμη μιας ομάδας που αξίζει απόλυτο σεβασμό». Η απάντησή του υπογράμμισε τη σοβαρότητα των κατηγοριών, δηλώνοντας ότι «Όποιος διατυπώνει τέτοιες κατηγορίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά σοβαρές, θα πρέπε...» αφήνοντας την πρόταση ανολοκλήρωτη, όπως ακριβώς αναφέρεται στην πηγή.

Το ιστορικό της έφεσης και η αρχική επανεξέταση

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Alpine είχε αρχικά κερδίσει το δικαίωμα επανεξέτασης (Right of Review) της απόφασης. Η ομάδα υποστήριζε ότι η μέτρηση στο pit lane, η οποία οδήγησε στις ποινές του Πιερ Γκασλί, είχε απόκλιση 77 εκατοστών, γεγονός που θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα.

Ωστόσο, η τελική δικαστική ανατροπή από το Διεθνές Εφετείο της FIA, η οποία επανέφερε τις ποινές και αφαίρεσε το βάθρο, πυροδότησε την οργή του εκτελεστικού συμβούλου της Alpine, Φλάβιο Μπριατόρε, οδηγώντας στις πρωτοφανείς δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta