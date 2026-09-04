Ο Μεντιλίμπαρ για Πουέρτα, Μπέιλι και ευρωπαϊκή λίστα: «Να ανταποδώσει όσα επενδύσαμε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προπονητής του Ολυμπιακού, παραχώρησε συνέντευξη στην COSMOTE TV πριν από την αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet. Στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε εκτενώς σε θέματα που αφορούν την ομάδα, όπως τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τους παίκτες που αποχώρησαν, τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής λίστας, καθώς και την πρόσφατη νίκη στη Λάρισα και τον επερχόμενο αγώνα.

Οι νέες προσθήκες: Πουέρτα και Μπέιλι

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την ελπίδα του για τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, δηλώνοντας πως αναμένει να είναι σε καλή κατάσταση, να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και να βοηθήσουν την ομάδα. Ειδικότερα για τον Πουέρτα, ο προπονητής σημείωσε ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που, παρά τη μικρή του ηλικία, έχει καταφέρει πολλά. Ο Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την προσδοκία να ανταποδώσει ο Πουέρτα όσα επενδύθηκαν πάνω του και να δείξει τον καλό του εαυτό μέσα στην ομάδα.

Σχετικά με την απόκτηση του Πουέρτα, ο προπονητής υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός έχει πραγματοποιήσει πολύ μεγάλες πωλήσεις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επέτρεψε την υλοποίηση αυτής της σημαντικής μεταγραφής. Η πεποίθηση είναι ότι ο Πουέρτα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, για τον Μπέιλι, ο Μεντιλίμπαρ ανέφερε ότι είναι ένας παίκτης με πολλές επιτυχίες στην καριέρα του. Ωστόσο, τόνισε πως ίσως να μην έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, ζητώντας υπομονή και χρόνο για να προσαρμοστεί. Πρόσθεσε πως, αν ο Μπέιλι αγωνιστεί σύμφωνα με τις δυνατότητές του, μπορεί να προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό.

Απολογισμός του αγώνα στη Λάρισα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι που διεξήχθη στη Λάρισα. Επεσήμανε ότι, με τόσους νέους παίκτες στην ομάδα, είναι φυσιολογικό τα γκολ να προέρχονται από αυτούς, ειδικά καθώς λίγοι από τους παλιούς παίκτες αγωνίστηκαν σε εκείνη την αναμέτρηση. Ο προπονητής παραδέχτηκε ότι ο αντίπαλος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, τόνισε ότι από τη στιγμή που επιτεύχθηκε το δεύτερο γκολ, η ομάδα απελευθερώθηκε, κάτι που οδήγησε στην επίτευξη ενός μεγάλου σκορ.

Οι αποχωρήσεις παικτών και οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής λίστας

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξέφρασε τη λύπη του για τις αποχωρήσεις παικτών τις τελευταίες ημέρες, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστές με τους οποίους η ομάδα είχε κατακτήσει πολλά. Δήλωσε ότι η προηγούμενη χρονιά δεν ήταν τόσο καλή και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι συνηθισμένο να χρειάζεται να «χτίσεις» ξανά μια ομάδα από την αρχή, παρόλο που μπορεί να υπήρχε μια έτοιμη ομάδα. Ο Μεντιλίμπαρ παρομοίασε αυτή την κατάσταση με το ποδόσφαιρο και τη ζωή γενικότερα, όπου πρέπει να διορθώνεις πράγματα όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Τέλος, ευχαρίστησε τα παιδιά που έφυγαν για την προσφορά τους στην ομάδα, ευχόμενος καλή τύχη και ένα υπέροχο μέλλον.

Σχετικά με την ευρωπαϊκή λίστα, ο Μεντιλίμπαρ περιέγραψε τη διαδικασία ως μια πολύ δύσκολη βραδιά για τον ίδιο, γεμάτη με δύσκολες αποφάσεις. Εξήγησε ότι υπάρχουν περιορισμοί, οι οποίοι καθιστούν αναγκαίο να μείνουν παίκτες εκτός λίστας. Ανέφερε ότι αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα κάθε φορά που έπρεπε να δηλώσει λίστα, από τον Φεβρουάριο του 2024, οπότε χρειάστηκε να αφήσει τέσσερις ποδοσφαιριστές εκτός, μέχρι τον Αύγουστο του 2026, όπου επτά παίκτες έμειναν έξω. Αυτοί οι περιορισμοί καθιστούν τη διαδικασία αναγκαστική.

Συγκέντρωση στον αγώνα με τον Βόλο Elabet

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε τη σημασία του επερχόμενου αγώνα με τον Βόλο Elabet. Δήλωσε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα και ότι πρέπει να συγκεντρωθούν σε αυτό, ώστε να επιτύχουν μια καλή απόδοση. Ο προπονητής αναγνώρισε ότι έγιναν πολλά τις τελευταίες ημέρες, όπως η κατάρτιση της ευρωπαϊκής λίστας και οι μεταγραφές παικτών, τόσο οι αφίξεις όσο και οι αποχωρήσεις. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτά τα γεγονότα ίσως αποσπούν την προσοχή από το πιο σημαντικό, που είναι ο αγώνας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta