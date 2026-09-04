Η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Τραμπζονσπόρ στον ημιτελικό του τουρνουά της Πόλης

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Τραμπζονσπόρ, μια ομάδα που έχει πραγματοποιήσει σημαντικές κινήσεις και επενδύσεις, στον ημιτελικό του τουρνουά της Πόλης, «TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası». Η Ένωση γνώρισε την ήττα με τελικό σκορ 76-66, σε έναν αγώνα όπου ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορους παίκτες και σχηματισμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα και το ημίχρονο

Η ομάδα της ΑΕΚ παρουσιάστηκε ανταγωνιστική κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης. Παρά την προσπάθεια της Ένωσης, η Τραμπζονσπόρ κατάφερε να προηγηθεί οριακά στο τέλος του πρώτου μέρους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 35-34 υπέρ της τουρκικής ομάδας.

Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο του «TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası» στην Πόλη, με την ΑΕΚ να επιδιώκει να αξιοποιήσει το παιχνίδι για την προετοιμασία της, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα νέους παίκτες και τακτικές.

Το τρίτο δεκάλεπτο και η επικράτηση της Τραμπζονσπόρ

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Τραμπζονσπόρ ανέβασε την απόδοσή της και πάτησε «γκάζι», δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά στο σκορ. Οι Τούρκοι έκλεισαν την περίοδο προηγούμενοι με οκτώ πόντους, φτάνοντας στο 58-50.

Στο συγκεκριμένο διάστημα, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα σημείωσαν 16 πόντους. Το σκηνικό δεν άλλαξε καθόλου στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, με την Τραμπζονσπόρ να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα και να φτάνει τελικά στη νίκη.

Το ντεμπούτο του Νόλεϊ και οι επιδόσεις των παικτών

Στον αγώνα αυτό, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα κιτρινόμαυρα ο Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή Σάκοτα, μετά από μια «γεμάτη» εβδομάδα προπονήσεων. Ο Νόλεϊ αναδείχθηκε μάλιστα ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, σημειώνοντας 23 πόντους. Η εμφάνισή του περιλάμβανε επίσης 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, με 3/6 δίποντα, 4/10 τρίποντα και 5/8 βολές, συγκεντρώνοντας 20 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Τον Νόλεϊ ακολούθησε σε παραγωγικότητα ο Ντέρικ Ουίλιαμς με 12 πόντους, ενώ ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πρόσθεσε 6 πόντους με 2/9 σουτ και 5 ασίστ. Ο Νέλι Τζόζεφ συνέβαλε με 5 πόντους και 12 ριμπάουντ. Οι πόντοι της ΑΕΚ κατανεμήθηκαν ως εξής: Πίνκνεϊ 2, Σκορδίλης, Νόλεϊ 23 (4 ριμπ, 7 ασ), Κατσίβελης 6, Λεκαβίτσιους 6, Πίτερσον 2, Γουίλιαμς 12, Τζόζεφ 5 (12 ριμπ), Μπάρτλεϊ 6 (5 αστ), Τσαλμπούρης 4.

Απουσίες και αρχική πεντάδα της Ένωσης

Η Ένωση παρατάχθηκε στον ημιτελικό με ορισμένες απουσίες, καθώς δεν ήταν διαθέσιμοι οι Φλιώνης, Μπράουν και Φίζελ. Ωστόσο, στην αποστολή συμμετείχαν παίκτες που εντάχθηκαν στην ομάδα για την προετοιμασία, όπως οι Πίνκνεϊ, Πίτερσον και Λαναράς.

Από την πλευρά της Τραμπζονσπόρ, απουσίαζε ο Ξαβιέ Τίλμαν. Η αρχική πεντάδα της ΑΕΚ στο φιλικό παιχνίδι αποτελούνταν από τους Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Γουίλιαμς και Τζόζεφ.

Ο μικρός τελικός με την Αναντολού Εφές

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό του τουρνουά. Αντίπαλός της θα είναι η Αναντολού Εφές, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 5 Σεπτεμβρίου, στις 16:30.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, η Αναντολού Εφές, ηττήθηκε στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης με σκορ 75-77 από την Εροκσπόρ, την οποία προπονεί ο Ουφούκ Σαρίτσα.

Με πληροφορίες από: Athletiko