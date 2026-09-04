Ο Τόνι Πάρκερ μίλησε για την κατάσταση της Βιλερμπάν: «Να μη ζήσουμε κάτι αντίστοιχο με τη Μονακό»

Ο Τόνι Πάρκερ, πρόεδρος της Βιλερμπάν, μίλησε ανοιχτά για την οικονομική κατάσταση της γαλλικής ομάδας, υπερασπιζόμενος τον φετινό προϋπολογισμό της. Εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα αρχικό πλάνο, που προέβλεπε ακόμη μεγαλύτερη επένδυση, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες του για τον σύλλογο ενόψει της νέας σεζόν, τονίζοντας τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία του.

Οικονομικά δεδομένα και μακροπρόθεσμη φιλοσοφία

Ο Τόνι Πάρκερ αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα της Βιλερμπάν, υπερασπιζόμενος τον προϋπολογισμό της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Διευκρίνισε ότι το αρχικό πλάνο, το οποίο προέβλεπε μια ακόμη μεγαλύτερη επένδυση, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας υπογράμμισε ότι η φιλοσοφία του παραμένει μακροπρόθεσμη.

Βασική επιδίωξη του Πάρκερ είναι η δημιουργία ενός συλλόγου με γερές και σταθερές βάσεις. Στόχος του είναι η Βιλερμπάν να βρίσκεται σε θέση να πρωταγωνιστεί σε βάθος χρόνου, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Η ανταγωνιστικότητα της ομάδας και οι στόχοι

Σχετικά με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, ο Τόνι Πάρκερ δήλωσε ότι αντέδρασαν πολύ καλά και δημιούργησαν ένα σύνολο με συνοχή. Τόνισε ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική τόσο στην EuroLeague όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ο ίδιος ανέφερε ότι το γκρουπ βρίσκεται σε καλό επίπεδο, δουλεύουν σκληρά και η νοοτροπία που επικρατεί είναι εντυπωσιακή.

Όσον αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις, ο πρόεδρος της Βιλερμπάν έθεσε ξεκάθαρα τον στόχο της διεκδίκησης τίτλων. Συγκεκριμένα, δήλωσε την επιθυμία να διεκδικήσουν τον τίτλο στο γαλλικό πρωτάθλημα και να προσπαθήσουν να κατακτήσουν τρόπαια. Υπενθύμισε ότι το τελευταίο πρωτάθλημα για την ASVEL ήρθε το 2022, ενώ το Leaders Cup το 2023, υποδηλώνοντας ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που ο σύλλογος κατέκτησε έναν τίτλο.

Η επίδραση της υπόθεσης της Μονακό

Ο Τόνι Πάρκερ εκτίμησε ότι η Βιλερμπάν επηρεάστηκε έμμεσα από την υπόθεση της Μονακό. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «πληρώνουμε το τίμημα για τα λάθη της Μονακό». Εξαιτίας όσων συνέβησαν, οι απαιτήσεις της DNCCG, οι οποίες προηγουμένως δεν υπήρχαν, έγιναν πολύ αυστηρότερες. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο πρότζεκτ εγκαίρως.

Ο Πάρκερ τόνισε ότι η χρηματοδότηση για το εν λόγω πρότζεκτ είχε εξασφαλιστεί και όλα ήταν έτοιμα, ωστόσο οι αυστηρότεροι κανονισμοί απέτρεψαν την υλοποίησή του.

Σημαντική οικονομική ενίσχυση και μελλοντικά σχέδια

Παρά την απογοήτευση για το πρότζεκτ που δεν προχώρησε, ο Τόνι Πάρκερ προτιμά να εστιάζει στη σημαντική οικονομική ενίσχυση που τελικά εξασφάλισε ο σύλλογος. Κατανοεί ότι υπήρχε απογοήτευση ή εκνευρισμός για όσα επρόκειτο να υλοποιήσουμε, αλλά θεωρεί ότι αυτό που συνέβη παραμένει φανταστικό.

Ο πρόεδρος της Βιλερμπάν υπογράμμισε ότι η ομάδα διαθέτει πλέον το μεγαλύτερο μπάτζετ στη Γαλλία, με αύξηση έξι εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μιας ομάδας που μπορεί να διεκδικήσει τρόπαια. Ο στόχος του είναι να συνεχίσει να μεγαλώνει τον σύλλογο, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει στη θέση του για τα επόμενα 15-20 χρόνια.

Λύπη για τον υποβιβασμό της Μονακό

Ο Τόνι Πάρκερ αναφέρθηκε επίσης στην υποβιβασμένη Μονακό, εκφράζοντας τη λύπη του για τις συνέπειες που έχει αυτή η εξέλιξη στο γαλλικό μπάσκετ. Προσωπικά, θα ήθελε η Μονακό να είχε παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Πίστευε ότι ήταν φανταστικό για το γαλλικό μπάσκετ να έχει μια τέτοια ομάδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη σημασία της παρουσίας της.

Με πληροφορίες από: Athletiko