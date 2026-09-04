Μάρκο Νίκολιτς: «Να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε με την Κηφισιά»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραχώρησε δηλώσεις στην Cosmote TV. Ο προπονητής της Ένωσης αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα του αντιπάλου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια εμφάνιση σε υψηλά επίπεδα από τους παίκτες του. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόσφατη στάση της ομάδας στο Κύπελλο και έθεσε ως στόχο να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν στο παιχνίδι με την Κηφισιά.

Ο επερχόμενος αγώνας με τον Άρη

Ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε το παιχνίδι με τον Άρη ως «πολύ δύσκολο». Τόνισε ότι όσοι παρακολουθούν το ελληνικό ποδόσφαιρο κατανοούν πως ο Άρης, με τον τρόπο που έχει ξεκινήσει στο πρωτάθλημα, μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος αντίπαλος. Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε στην ποιότητα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας ότι διαθέτουν παίκτες με εμπειρία από το υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Άρης βρίσκεται σε καλή φόρμα και σε καλή στιγμή, στοιχεία που αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια για την ΑΕΚ. Για τον λόγο αυτό, ο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι η αυριανή εμφάνιση της ομάδας του θα πρέπει να φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Το παράδειγμα του Κυπέλλου

Ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του στον αγώνα Κυπέλλου, ο οποίος διεξήχθη δύο ημέρες πριν. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, η συμπεριφορά των παικτών και ο τρόπος που αντιμετώπισαν το ματς ήταν, όπως είπε, «πολύ επαγγελματικός» και «πολύ σοβαρός».

Ο Νίκολιτς χαρακτήρισε αυτή την προσέγγιση ως παράδειγμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα τα παιχνίδια, τόσο στο Πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και το ντέρμπι απέναντι στον Άρη. Συγχάρηκε τους παίκτες του για την απόδοσή τους σε αυτό το παιχνίδι, τονίζοντας τη σημασία της σοβαρότητας ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Τα λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν

Σε ερώτηση σχετικά με το τι δεν θα πρέπει να επαναλάβει η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη, σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν σαφής. Ανέφερε ότι το επίπεδο της ενέργειας της ομάδας ήταν χαμηλό σε εκείνη την αναμέτρηση, κάτι που, κατά κάποιο τρόπο, ήταν αναμενόμενο, καθώς το ματς διεξήχθη τρεις ημέρες μετά τα play offs του Champions League.

Πρόσθεσε ότι υπήρχαν προβλήματα στις αποφάσεις και τη συγκέντρωση, ενώ η ομάδα έχανε δεύτερες μπάλες και μονομαχίες. Ο προπονητής της ΑΕΚ τόνισε με έμφαση ότι «αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται να μας συμβεί ξανά», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτίωση σε αυτούς τους τομείς.

Απαιτητικό πρόγραμμα και διεθνείς υποχρεώσεις

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στο φορτωμένο πρόγραμμα της ομάδας, επισημαίνοντας ότι η εβδομάδα που έρχεται περιλαμβάνει αγώνες απέναντι σε Άρη, ΛΑΣΚ και Αστέρα AKTOR. Διευκρίνισε ότι το ματς με τη ΛΑΣΚ θα είναι το τρίτο μέσα σε διάστημα λιγότερο από μία εβδομάδα, συγκεκριμένα σε έξι μέρες, μετά το παιχνίδι Κυπέλλου και το ταξίδι που ακολούθησε.

Επεσήμανε ότι οι γεμάτες εβδομάδες θα συνεχιστούν μέχρι τον Φεβρουάριο, με εξαίρεση τα διαλείμματα της FIFA. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι ούτε σε αυτά τα διαλείμματα θα υπάρχει χρόνος για ξεκούραση των παικτών, καθώς η ομάδα διαθέτει περισσότερους διεθνείς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σχεδόν όλοι οι παίκτες θα απουσιάζουν λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.

Αυτή η κατάσταση θα αποτελέσει ένα θέμα για την ΑΕΚ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς «έτοιμα, φρέσκα πόδια και φρέσκα μυαλά». Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα γκρουπ από 16, 17, 18 ή και 19 παίκτες, όσο το δυνατόν περισσότεροι, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να αγωνιστούν όπως πρέπει σε κάθε αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta