Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 5.207 ημέρες

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάθισε ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, σε ένα γεγονός που πραγματοποιήθηκε ύστερα από 5.207 ημέρες. Η επιστροφή του Σέρβου προπονητή, αν και σε φιλικό παιχνίδι, σηματοδότησε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον σύλλογο. Η τελευταία φορά που ο Ομπράντοβιτς είχε κοουτσάρει τους «πράσινους» ήταν στις 2 Ιουνίου 2012, στον 5ο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η μακρά αναμονή και η επιστροφή στον πάγκο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκε και πάλι στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού, μια στιγμή που περίμεναν πολλοί. Αυτή η επανεμφάνιση έλαβε χώρα μετά από ένα διάστημα 5.207 ημερών, αριθμός που υπογραμμίζει το μέγεθος της απουσίας του από τα καθήκοντα του προπονητή των «πρασίνων».

Η τελευταία φορά που ο Σέρβος τεχνικός είχε κοουτσάρει την ομάδα ήταν στις 2 Ιουνίου 2012. Εκείνη την ημερομηνία, ο Ομπράντοβιτς βρισκόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού για τον 5ο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο ΣΕΦ εναντίον του Ολυμπιακού.

Φέτος το καλοκαίρι, ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιστροφή του προπονητή που έχει συνδέσει το όνομά του με πολλούς τίτλους για τους «πράσινους». Από την τελευταία του εμφάνιση μέχρι σήμερα, έχουν περάσει ακριβώς 14 χρόνια, 3 μήνες και 2 ημέρες, ή αλλιώς 5.207 ημέρες.

Η συμβολική επανεμφάνιση στον Άγιο Θωμά

Η επανεμφάνιση του «Ζοτς» στον πάγκο του τριφυλλιού έλαβε χώρα στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά. Εκεί, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φόρεσε και πάλι τα πράσινα χρώματα της ομάδας, καθισμένος στην γνώριμη θέση του στην άκρη του πάγκου.

Παρότι ο συγκεκριμένος αγώνας είχε φιλικό χαρακτήρα και δεν είχε επίσημη βαθμολογική σημασία, η στιγμή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημειολογική για την πλούσια ιστορία του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του Ομπράντοβιτς στον πάγκο, έστω και σε ένα ανεπίσημο πλαίσιο, είχε τη δική της ξεχωριστή βαρύτητα.

Το φιλικό παιχνίδι και οι ιδιαιτερότητές του

Στην εν λόγω φιλική αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως Επτάστερος, αντιμετώπισε το Μαρούσι. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς γνώρισε την ήττα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είχε μεγάλη σημασία για τους «πράσινους».

Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι από την σύνθεση του Παναθηναϊκού απουσίαζαν εννέα βασικοί παίκτες. Οι συγκεκριμένοι αθλητές αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της 12άδας της ομάδας κατά τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής σεζόν. Η απουσία τους επηρέασε την εικόνα του αγώνα.

Επιπλέον, οποιοδήποτε άλλο γεγονός συνέβη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Αυτό συνέβη κυρίως μετά τον τραυματισμό του παίκτη Ρογκαβόπουλου, ένα περιστατικό που επισκίασε την αγωνιστική πτυχή της φιλικής αναμέτρησης.

Η πρώτη επίσημη δοκιμασία στη Ρόδο

Η πρώτη επίσημη παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού έχει ήδη οριστεί και αναμένεται με ενδιαφέρον. Ο Σέρβος προπονητής θα κοουτσάρει την ομάδα σε επίσημο αγώνα στον ημιτελικό του Super Cup.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Ρόδο, προσφέροντας το σκηνικό για την επανέναρξη της επίσημης συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, όπου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta