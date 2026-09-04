Η Allwyn επίσημος συνεργάτης της Euroleague και του EuroCup στην Ελλάδα

Η Euroleague Basketball και η Allwyn Hellas, μια κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν μία σημαντική πολυετή συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Allwyn καθίσταται Επίσημος Συνεργάτης της EuroLeague και του BKT EuroCup στην Ελλάδα, με τη σύμπραξη να εκτείνεται έως το 2029. Η τριετής αυτή συνεργασία έχει ως στόχο να φέρει το brand της Allwyn στο προσκήνιο των αγώνων και να δημιουργήσει νέες εμπειρίες για τους φιλάθλους.

Η νέα συνεργασία και οι στόχοι της

Η συμφωνία χορηγίας μεταξύ της Euroleague Basketball και της Allwyn Hellas αντανακλά τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα και των δύο οργανισμών. Πρόκειται για την έναρξη μιας αποκλειστικής και διαρκούς συνεργασίας σε μία αγορά που θεωρείται κλειδί για την Euroleague Basketball. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Allwyn θα έχει έντονη παρουσία τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ κατά τη διάρκεια των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup που διεξάγονται στην Ελλάδα.

Η συνεργασία αυτή έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει αξία και μοναδικές αθλητικές εμπειρίες στους φιλάθλους. Παράλληλα, φιλοδοξεί να θέσει νέα πρότυπα στην αλληλεπίδραση και την ψυχαγωγία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, αναμένεται να αναπτυχθούν δράσεις που θα εστιάζουν στο ψηφιακό οικοσύστημα και στην εμπειρία των φιλάθλων.

Η παρουσίαση στην Αθήνα

Η νέα συμφωνία χορηγίας παρουσιάστηκε επίσημα σε μία ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικά στελέχη και από τις δύο πλευρές. Από την Allwyn Hellas, το «παρών» έδωσαν ο Αναπληρωτής CEO, Οδυσσέας Χριστοφόρου, και ο Chief Customer Officer, Άντος Λούκας. Την Euroleague Basketball εκπροσώπησε ο Chief Commercial Officer, Γκάουιν Ντέιβις.

Επιπλέον, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους τέσσερις θρύλοι του μπάσκετ, οι οποίοι έχουν αφήσει το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ. Πρόκειται για τους Τζο Αρλάουσκας, Μπάνε Πρέλεβιτς, Μάικ Μπατίστ και Ντέιβιντ Ρίβερς, οι οποίοι ήταν παρόντες στην παρουσίαση της συνεργασίας.

Η ισχυρή θέση της Euroleague στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί μία αγορά με ισχυρή παρουσία για την Euroleague Basketball, καθώς φιλοξενεί μερικές από τις σημαντικότερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Συγκεκριμένα, η χώρα μας είναι η έδρα του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιώς, καθώς και του επτά φορές πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκού AKTOR. Αυτές οι δύο ομάδες αποτελούν τους βασικούς εκπροσώπους της Ελλάδας στη διοργάνωση της EuroLeague.

Πέρα από την EuroLeague, το BKT EuroCup θα φιλοξενήσει επίσης δύο ιστορικές ελληνικές δυνάμεις του μπάσκετ. Ο λόγος γίνεται για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, ενισχύοντας περαιτέρω την ελληνική εκπροσώπηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Δηλώσεις για τη σύμπραξη

Ο Γκάουιν Ντέιβις, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball, προέβη σε δηλώσεις κατά την παρουσίαση της συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Ελλάδας. Ο κ. Ντέιβις ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί μία σημαντική αγορά για την Euroleague Basketball, χαρακτηρίζοντας την μπασκετική κοινότητα της χώρας ως παθιασμένη. Επίσης, σημείωσε ότι οι Έλληνες φίλαθλοι συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ενεργών στον ευρωπαϊκό αθλητισμό.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υποδοχή της Allwyn ως Επίσημου Συνεργάτη τόσο της EuroLeague όσο και του BKT EuroCup. Τόνισε την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας, η οποία βασίζεται στην κοινή φιλοδοξία των δύο πλευρών να δημιουργήσουν ουσιαστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους. Μαζί, οι δύο οργανισμοί θα εξερευνήσουν νέους τρόπους για να συνδέσουν τους φιλάθλους με τις διοργανώσεις, τόσο μέσα στις αρένες όσο και μέσω του ψηφιακού οικοσυστήματος, προσφέροντας καινοτόμες ευκαιρίες.

Καινοτόμες εμπειρίες για τους φιλάθλους

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, η Allwyn Hellas και η Euroleague Basketball πρόκειται να αναπτύξουν μία σειρά από δράσεις με επίκεντρο το ψηφιακό οικοσύστημα. Οι δράσεις αυτές θα επικεντρωθούν στην εμπειρία των φιλάθλων, με στόχο τη δημιουργία νέων και καινοτόμων ευκαιριών αλληλεπίδρασης με τις διοργανώσεις. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη σύνδεση των φιλάθλων με το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η σύμπραξη αποσκοπεί στην παροχή μοναδικών αθλητικών εμπειριών, θέτοντας παράλληλα νέα πρότυπα στον τρόπο που οι φίλαθλοι αλληλεπιδρούν και ψυχαγωγούνται στο πλαίσιο των αγώνων. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, επιδιώκεται η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των φιλάθλων, τόσο στις αθλητικές εγκαταστάσεις όσο και στον ψηφιακό κόσμο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta