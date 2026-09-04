Ολυμπιακός: χωρίς Μοντέρο, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ κόντρα στη Φενέρ

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται εν μέσω της προετοιμασίας του και ετοιμάζεται να δώσει το δεύτερο φιλικό του παιχνίδι, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πρώτο «Ευρωλιγκάτο». Αντίπαλος των Πειραιωτών θα είναι η Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα που καθοδηγείται από τον Σάρας Γιασικεβίτσιους. Η αναμέτρηση αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο των ημιτελικών του τουρνουά CRETE IBT 2026, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία για τους προπονητές να αξιολογήσουν την πορεία της δουλειάς τους στις προπονήσεις.

Οι απουσίες από την αποστολή

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, ανακοίνωσε τις επιλογές του για το προσεχές φιλικό παιχνίδι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τρεις παίκτες για την αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα. Συγκεκριμένα, εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο.

Αυτές οι απουσίες διαμορφώνουν τη σύνθεση της ομάδας ενόψει του αγώνα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλείται να διαχειριστεί το ρόστερ του χωρίς την παρουσία των συγκεκριμένων αθλητών. Η απουσία τους αποτελεί ένα δεδομένο για το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι, το οποίο έχει ως στόχο την περαιτέρω προετοιμασία της ομάδας.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού

Παρά τις απουσίες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει στη διάθεσή του μια σειρά από παίκτες για το φιλικό παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Οι επιλογές του προπονητή για τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού περιλαμβάνουν τους εξής αθλητές:

Γουόρντ, Πλώτας, Πάπας, ΜακΙντάιρ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ. Αυτοί οι παίκτες θα στελεχώσουν το ρόστερ των Πειραιωτών στην αναμέτρηση, προσφέροντας στον προπονητή του Ολυμπιακού τις επιλογές που χρειάζεται για να δοκιμάσει σχήματα και τακτικές.

Το πλαίσιο του τουρνουά CRETE IBT 2026

Η αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε αποτελεί μέρος των ημιτελικών του διεθνούς τουρνουά CRETE IBT 2026. Για τον Ολυμπιακό, αυτό είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας του, αλλά ταυτόχρονα και το πρώτο που έχει έναν πιο «Ευρωλιγκάτο» χαρακτήρα, λόγω της δυναμικής του αντιπάλου.

Το τουρνουά προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στους δύο προπονητές, Γιώργο Μπαρτζώκα και Σάρας Γιασικεβίτσιους, να αξιολογήσουν την κατάσταση των ομάδων τους. Είναι μια σημαντική δοκιμασία για να δουν στην πράξη όσα έχουν δουλευτεί στις προπονήσεις, ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Η Φενέρμπαχτσε και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους

Αντίπαλος του Ολυμπιακού σε αυτό το φιλικό παιχνίδι είναι η Φενέρμπαχτσε, μια από τις ισχυρές ομάδες της EuroLeague. Στον πάγκο της τουρκικής ομάδα βρίσκεται ο γνωστός προπονητής Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος έχει αναλάβει την καθοδήγησή της.

Η αναμέτρηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους δύο προπονητές να δοκιμάσουν διαφορετικά συστήματα και παίκτες, καθώς και να διαπιστώσουν τον βαθμό ετοιμότητας των αθλητών τους. Είναι ένα χρήσιμο τεστ για αμφότερες τις ομάδες, καθώς προετοιμάζονται για τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ιστορία των αναμετρήσεων

Η τελευταία φορά που Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε συναντήθηκαν σε επίσημο παιχνίδι ήταν στα ημιτελικά του Final Four. Σε εκείνη την κρίσιμη αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να επικρατήσει και να πάρει τη νίκη, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του.

Το προσεχές φιλικό παιχνίδι, αν και δεν έχει τον ίδιο επίσημο χαρακτήρα, ανανεώνει την αναμέτρηση μεταξύ των δύο συλλόγων. Προσφέρει μια νέα ευκαιρία για τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τις δύο ομάδες να κοντράρονται, έστω και σε φιλικό επίπεδο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta