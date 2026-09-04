Ο Τάσος Μπακασέτας συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ

Ο Τάσος Μπακασέτας, αρχηγός της Εθνικής ομάδας, φέρεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με αναφορές από την Κύπρο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος του «σίριαλ» γύρω από το μέλλον του ποδοσφαιριστή. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται να γίνει κάτοικος Λευκωσίας, με την άφιξή του στο νησί να προγραμματίζεται για το βράδυ της Παρασκευής.

Η συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ

Οι πληροφορίες που προέρχονται από την Κύπρο αναφέρουν ότι ο Τάσος Μπακασέτας έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Η συμφωνία αυτή είναι πλήρης και αφορά τις τρεις πλευρές: τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, τον ΑΠΟΕΛ και τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον κυπριακό σύλλογο. Ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να πείσει τον Μπακασέτα να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο τη νέα σεζόν, υπό την καθοδήγηση του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η άφιξη στο «Νησί της Αφροδίτης»

Η άφιξη του Τάσου Μπακασέτα στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για άφιξη πιθανότατα τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας στο Νησί της Αφροδίτης.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής θα μεταβεί στο νησί προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στην κυπριακή ομάδα, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του πορεία.

Το κεφάλαιο του Παναθηναϊκού

Ο Τάσος Μπακασέτας επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού το 2024. Μετά από 2,5 σεζόν, ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας αποχωρεί από το «τριφύλλι».

Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στα πλάνα του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ από την αρχή της προετοιμασίας. Ο Μπακασέτας φαίνεται πως βρήκε τον νέο του ποδοσφαιρικό σταθμό στην Κύπρο, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στους «πράσινους».

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο Μπακασέτας φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε 41 ματς, έχοντας 9 γκολ και 5 ασίστ. Με την ομάδα του Παναθηναϊκού πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024.

Οι αριθμοί της καριέρας του

Συνολικά, στην καριέρα του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Τάσος Μπακασέτας κατέγραψε 100 εμφανίσεις. Όσον αφορά την επιθετική του συνεισφορά, οι αναφορές κάνουν λόγο για 10 ασίστ, ενώ για τα γκολ του οι πηγές αναφέρουν διαφορετικά νούμερα, με μία να κάνει λόγο για 20 γκολ και μία άλλη για 10 γκολ.

Πέρα από τη συλλογική του πορεία, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει σημαντική παρουσία και με το εθνόσημο. Έχει καταγράψει 82 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, ενώ έχει σκοράρει 10 φορές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit