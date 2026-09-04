Ο Κωνσταντής Χουρδάκης στην τέταρτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων open water

Ο Κωνσταντής Χουρδάκης πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθώνιας κολύμβησης εφήβων-νεανίδων, που διεξάγεται στη Σάντα Φε της Αργεντινής. Ο 17χρονος κολυμβητής τερμάτισε στην τέταρτη θέση στον αγώνα των 7,5 χιλιομέτρων open water, χάνοντας το βάθρο για μόλις δέκα εκατοστά του δευτερολέπτου. Η προσπάθειά του άφησε υποσχέσεις για το μέλλον, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο.

Η κούρσα των 7,5 χιλιομέτρων και η τέταρτη θέση

Ο Κωνσταντής Χουρδάκης, ο οποίος κατάγεται από το Ηράκλειο, έλαβε μέρος στην απαιτητική κούρσα των 7,5 χιλιομέτρων open water. Η διοργάνωση φιλοξενείται στη Σάντα Φε της Αργεντινής, στο πλαίσιο του παγκόσμιου πρωταθλήματος εφήβων-νεανίδων.

Ο νεαρός αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα με χρόνο 1 ώρα, 23 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα ακριβώς (1ώρ.23:27.00). Η επίδοση αυτή του εξασφάλισε την τέταρτη θέση στην τελική κατάταξη, δείχνοντας την ανταγωνιστικότητά του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η μάχη για το χάλκινο μετάλλιο

Η διεκδίκηση μιας θέσης στο βάθρο ήταν οριακή για τον Κωνσταντή Χουρδάκη. Ο 17χρονος κολυμβητής έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο για μια ελάχιστη διαφορά, μόλις 10 εκατοστών του δευτερολέπτου.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο 15χρονος Μπο Λινγκ Σουθ από την κινεζική Ταϊπέι, ο οποίος τερμάτισε με χρόνο 1 ώρα, 23 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα και 60 εκατοστά (1ώρ.23:27.60). Η μικρή αυτή διαφορά υπογραμμίζει τον σκληρό ανταγωνισμό που επικράτησε στον αγώνα.

Οι νικητές των μεταλλίων

Στην κορυφή του βάθρου, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος αθλητής Μπαλίντ Κρέιτζ. Ο χρόνος του ήταν 1 ώρα, 23 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα (1ώρ.23:26.00), εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον αγώνα των 7,5 χιλιομέτρων open water.

Τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ένας ακόμη Ούγγρος κολυμβητής, ο Αρμάντ Αττίλα Μαροσζέκι. Ο Μαροσζέκι τερμάτισε με χρόνο 1 ώρα, 23 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα και 40 εκατοστά (1ώρ.23:27.40), συμπληρώνοντας το ουγγρικό «δύο στα δύο» στις δύο πρώτες θέσεις.

Η συμμετοχή του Νίκου Κακουλάκη

Στον ίδιο αγώνα των 7,5 χιλιομέτρων open water, συμμετείχε και ένας ακόμη Έλληνας κολυμβητής, ο 16χρονος Νίκος Κακουλάκης. Ο Κακουλάκης έδωσε τη δική του μάχη στα νερά της Σάντα Φε, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Ο Νίκος Κακουλάκης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 20ή θέση της γενικής κατάταξης. Ο χρόνος που σημείωσε ήταν 1 ώρα, 26 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και 40 εκατοστά (1ώρ.26:20.40), καταγράφοντας μια αξιοπρεπή επίδοση σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Επόμενοι αγώνες για τους Έλληνες αθλητές

Οι Έλληνες κολυμβητές θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν ξανά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων. Ο Κωνσταντής Χουρδάκης, μαζί με τον Βασίλη Κακουλάκη, αναμένεται να λάβουν μέρος σε έναν ακόμη αγώνα.

Πρόκειται για την κούρσα των 3 χιλιομέτρων Knockout Sprint εφήβων, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Οι δύο αθλητές θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν μια ακόμη καλή εμφάνιση και να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta