Ο Ροντινέι και ο αποχαιρετιστήριος διάλογος με τον κουρέα του

Ο Ροντινέι, λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Βραζιλία, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος, είχε έναν ιδιαίτερο και απολαυστικό διάλογο με τον κουρέα του. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, θέλησε να αποχαιρετήσει και τους φίλους που απέκτησε στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς τους φίλους ήταν ο προσωπικός του κουρέας, ο οποίος μάλιστα ανέβασε ένα βίντεο με την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαν.

Η αναχώρηση και οι αποχαιρετισμοί

Ο Ροντινέι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην Ελλάδα και ετοιμάστηκε για το ταξίδι της επιστροφής στη Βραζιλία. Ο προορισμός του είναι η ομάδα της Σάντος, όπου θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία. Πριν από την αναχώρησή του, ο Βραζιλιάνος παίκτης φρόντισε να αποχαιρετήσει όχι μόνο τους συναδέλφους του από τον Ολυμπιακό, αλλά και το ευρύτερο φιλικό του περιβάλλον.

Μεταξύ των ανθρώπων που θέλησε να αποχαιρετήσει ήταν και ο κουρέας του, με τον οποίο φαίνεται να είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Αυτή η συνάντηση για τον αποχαιρετισμό εξελίχθηκε σε έναν διάλογο που τράβηξε την προσοχή, καθώς ο κουρέας αποφάσισε να τον καταγράψει σε βίντεο και να το μοιραστεί.

Ο διάλογος με τον κουρέα

Το βίντεο που αναρτήθηκε από τον κουρέα του Ροντινέι περιείχε έναν «φοβερό» διάλογο, όπως χαρακτηρίστηκε, μεταξύ του ποδοσφαιριστή και του ίδιου. Η συζήτηση ξεκίνησε με μια άμεση ερώτηση από τον κουρέα προς τον Ροντινέι, αναφορικά με τον προορισμό του. Ο τόνος της συζήτησης ήταν φιλικός και οικείος, αντικατοπτρίζοντας τη σχέση που είχαν αναπτύξει.

Ο κουρέας ρώτησε τον Βραζιλιάνο: «Που πας ρε μ@@@α;». Ο Ροντινέι απάντησε σύντομα και περιεκτικά, δηλώνοντας: «Δύσκολο. Βραζιλία». Η ίδια ερώτηση επαναλήφθηκε από τον κουρέα, ο οποίος φάνηκε να εκφράζει μια δυσκολία ή έκπληξη για την αποχώρηση του παίκτη, ρωτώντας ξανά: «Δύσκολο ρε. Που πας; Βραζιλία».

Η αφοσίωση στον Ολυμπιακό

Στη συνέχεια του διαλόγου, ο κουρέας έθεσε ένα ερώτημα που άγγιξε την αφοσίωση του Ροντινέι στον Ολυμπιακό. Τον ρώτησε: «Γιατί; Ολυμπιακάρα δεν είσαι;», υποδηλώνοντας την ισχυρή σύνδεση του παίκτη με την ελληνική ομάδα. Ο Ροντινέι επιβεβαίωσε άμεσα την αγάπη του για τον σύλλογο, απαντώντας με σαφήνεια: «Γιατί; Μόνο Ολυμπιακάρα».

Αυτή η δήλωση υπογράμμισε τα συναισθήματα του Βραζιλιάνου για τον Ολυμπιακό, παρά την επικείμενη αναχώρησή του. Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον κουρέα να επανέρχεται στην αποχώρηση, εκφράζοντας την απορία του για τους λόγους που ο Ροντινέι αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα.

Η απορία για την αποχώρηση και η δυσκολία

Ο κουρέας, μη μπορώντας να κατανοήσει πλήρως την απόφαση του Ροντινέι, επανέλαβε την ερώτηση για την αποχώρησή του. Τον ρώτησε εκ νέου: «Γιατί φεύγεις;», προσθέτοντας μια πιο έντονη έκφραση: «Μ@@@α. Φεύγεις. Βραζιλία». Ο Ροντινέι, από την πλευρά του, εξήγησε ότι η κατάσταση ήταν «πολύ δύσκολη», ενώ ταυτόχρονα επανέλαβε την αφοσίωσή του στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής δήλωσε: «Αλλά μόνο Ολυμπιακάρα. Είναι πολύ δύσκολο». Αυτή η απάντηση φανέρωσε τη συναισθηματική φόρτιση που συνόδευε την απόφασή του να αποχωρήσει, τονίζοντας ότι η αγάπη του για την ομάδα παραμένει αναλλοίωτη, παρά τις δυσκολίες που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του.

Το ενδεχόμενο επιστροφής ως «παππούς»

Το αποκορύφωμα του διαλόγου ήρθε με την τελευταία δήλωση του Ροντινέι, η οποία άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για το μέλλον και την πιθανή επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, με μια δόση χιούμορ αλλά και ειλικρίνειας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εάν ο Ολυμπιακό με θέλει ως παππού θα γυρίσω».

Αυτή η φράση αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της σύνδεσης που νιώθει ο Ροντινέι με τον σύλλογο και τους φιλάθλους του. Η δήλωση αυτή, που έγινε λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Βραζιλία, προσέθεσε μια συναισθηματική νότα στους αποχαιρετισμούς του, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση του με τον Ολυμπιακό είναι βαθιά και διαχρονική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta