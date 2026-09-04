Οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα Ολυμπιακός - Βόλος Elabet

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Καραϊσκάκη, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τον Βόλο Elabet στις 8 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:45. Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, ενώ έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για την αγορά και τη χρήση των εισιτηρίων.

Διάθεση εισιτηρίων και διαδικασία αγοράς

Τα εισιτήρια για τον αγώνα θα διατεθούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, συγκεκριμένα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org. Η πώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, και θα συνεχιστεί έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη της αναμέτρησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι φίλαθλοι θα εξυπηρετούνται αυστηρά μόνο εφόσον έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από τα επίσημα κανάλια πώλησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δηλαδή το www.olympiacos.org και το www.more.com. Εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα δεν θα είναι αποδεκτά για την είσοδο στο γήπεδο.

Είσοδος στο γήπεδο και το Gov.gr Wallet

Η είσοδος στο στάδιο Καραϊσκάκη για τον συγκεκριμένο αγώνα θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Μετά την αγορά των κωδικών εισιτηρίων, οι φίλαθλοι θα λάβουν ένα email που θα περιέχει έναν κωδικό QR για κάθε εισιτήριο. Αυτός ο κωδικός είναι απαραίτητος για την εισαγωγή του εισιτηρίου στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία αποτελεί το μοναδικό μέσο πρόσβασης στις θύρες του γηπέδου.

Ειδικές οδηγίες για ανηλίκους και αλλοδαπούς

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Ο κηδεμόνας θα πρέπει να εισέλθει στο δικό του Gov.gr Wallet, προσθέτοντας πρώτα τον δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια τον κωδικό του παιδικού εισιτηρίου. Για οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που αφορούν ανηλίκους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://tickets.gov.gr/ για περισσότερες πληροφορίες.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς φιλάθλους που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet αλλά έχουν ξένο διαβατήριο, η αγορά των κωδικών/εισιτηρίων γίνεται κανονικά από την πλατφόρμα πώλησης. Κατά τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet, θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Non Greek Resident». Στο επόμενο βήμα της ταυτοποίησης, θα σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια θα σκανάρουν το διαβατήριό τους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία NFC. Η επιλογή «event tickets» στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι αποκλειστικά για αλλοδαπούς. Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί αντιμετωπίσουν δυσκολίες και δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης ηλεκτρονικά, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τα εκδοτήρια που βρίσκονται στη Θύρα 25 του Σταδίου Καραϊσκάκη. Τα εκδοτήρια θα λειτουργούν την ημέρα του αγώνα, από τις 17:15 έως τις 20:15, για την εξυπηρέτησή τους.

Σημαντικές επισημάνσεις για την προσέλευση

Βάσει του νέου νόμου, θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών του γηπέδου. Για τον λόγο αυτό, οι φίλαθλοι παρακαλούνται να προσέλθουν νωρίτερα στο στάδιο, έχοντας μαζί τους το έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους. Είναι απαραίτητο τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο να είναι τα ίδια με αυτά του εγγράφου ταυτοπροσωπίας. Επιπλέον, οι φίλαθλοι καλούνται να προσωποποιήσουν το εισιτήριό τους προτού φτάσουν στο γήπεδο. Υπενθυμίζεται, τέλος, η σύσταση προς όλους τους φιλάθλους να αγοράζουν εισιτήρια αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια πώλησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δηλαδή το www.olympiacos.org και το www.more.com, για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων.

Τεχνική υποστήριξη και αρμοδιότητες

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με τη λειτουργία και την προσθήκη του στην εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://tickets.gov.gr/. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet μετά την αγορά του. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα προκύψει σχετικά με την προσθήκη στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, τυχόν δυσλειτουργίες ή για άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν, οι φίλαθλοι θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα https://support.gov.gr/guide/ για υποστήριξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta