Η ΕΡΤ θα μεταδώσει κανονικά τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League

Η δημόσια τηλεόραση εξασφάλισε τη μετάδοση του τελικού του μήκους ανδρών στο Diamond League των Βρυξελλών, στον οποίο θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου. Παρότι το αγώνισμα του μήκους αρχικά δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο τηλεοπτικό δίωρο της πρώτης ημέρας των τελικών, οι φίλοι του στίβου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κανονικά ολόκληρη την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή. Η ΕΡΤ προχώρησε σε ειδική συμφωνία για την κάλυψη του αγωνίσματος, εξασφαλίζοντας την παρουσία του κορυφαίου αθλητή στις οθόνες των τηλεθεατών.

Εξασφάλιση της μετάδοσης του τελικού

Η δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε την πλήρη τηλεοπτική κάλυψη του τελικού του μήκους ανδρών στο Diamond League. Η διοργάνωση αυτή, στην οποία θα συμμετάσχει ο Έλληνας πρωταθλητής Μίλτος Τεντόγλου, διεξάγεται στην πόλη των Βρυξελλών. Η εξασφάλιση αυτής της μετάδοσης προσφέρει τη δυνατότητα στους φίλους του στίβου να παρακολουθήσουν ζωντανά την αγωνιστική δράση και τις προσπάθειες του Τεντόγλου.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, το αγώνισμα του μήκους συγκαταλεγόταν στα αθλήματα που βρίσκονταν εκτός του επίσημου τηλεοπτικού διώρου της πρώτης ημέρας του τελικού. Ωστόσο, η ΕΡΤ προχώρησε στην εξασφάλιση ενός ειδικού τηλεοπτικού πακέτου, το οποίο αφορά αποκλειστικά τον τελικό του μήκους, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη προβολή του αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου.

Ειδικό τηλεοπτικό πακέτο και ώρα έναρξης

Για την απρόσκοπτη και πλήρη κάλυψη του αγωνίσματος του μήκους, η δημόσια τηλεόραση θα αρχίσει τη μετάδοσή της νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα του κεντρικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, η ζωντανή μετάδοση θα ξεκινήσει μιάμιση ώρα νωρίτερα, στις 19:30 το βράδυ. Αυτή η ειδική ρύθμιση έγινε με στόχο να καλυφθούν όλες οι αγωνιστικές προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Μέχρι την επίσημη έναρξη του κεντρικού προγράμματος, που είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, θα προβάλλονται αποκλειστικά πλάνα από το συγκεκριμένο αγώνισμα του μήκους. Με αυτόν τον τρόπο, οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε άλμα του Έλληνα πρωταθλητή στη μάχη του για την κορυφή του Diamond League, χωρίς να χάσουν καμία κρίσιμη στιγμή της αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας των τελικών

Η πρώτη ημέρα του τελικού του Diamond League, που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά αγωνίσματα στίβου. Το συνολικό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ώστε να καλύψει τις ανάγκες των φιλάθλων, με την ΕΡΤ να έχει προσαρμόσει τις μεταδόσεις της για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή κάλυψη.

Στις 21:00, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ειδικής κάλυψης του τελικού του μήκους, θα ακολουθήσει η κανονική μετάδοση της πρώτης ημέρας των τελικών του Diamond League. Από εκείνη την ώρα, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και άλλα αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στο κεντρικό πρόγραμμα, όπως το επί κοντώ ανδρών, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος.

Η συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ

Εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου, ένας ακόμη διακεκριμένος Έλληνας αθλητής θα συμμετάσχει στους τελικούς του Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστεί στο αγώνισμα του επί κοντώ ανδρών, διεκδικώντας επίσης μία θέση στην κορυφή και μία διάκριση σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση του στίβου.

Οι προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ θα ξεκινήσουν απευθείας με την έναρξη της κανονικής μετάδοσης της πρώτης ημέρας του τελικού, δηλαδή στις 21:00. Έτσι, οι φίλοι του στίβου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τους δύο Έλληνες πρωταθλητές, τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή, σε κρίσιμες αναμετρήσεις που υπόσχονται έντονο θέαμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko