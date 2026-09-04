Χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς τα φετινά ντέρμπι Σέλτικ-Ρέιντζερς στη Σκωτία

Η σκωτσέζικη λίγκα έλαβε την απόφαση να διεξαχθούν τα φετινά ντέρμπι μεταξύ Σέλτικ και Ρέιντζερς χωρίς την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Η ρύθμιση αυτή αφορά τους αγώνες πρωταθλήματος και League Cup για την τρέχουσα σεζόν 2026/27. Στόχος είναι η προσωρινή επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει ανάμεσα στους δύο μεγάλους συλλόγους της Σκωτίας.

Η απόφαση της σκωτσέζικης λίγκας

Η Scottish Professional Football League (SPFL) ανακοίνωσε την κατανομή των εισιτηρίων για όλους τους αγώνες της SPFL στους οποίους θα συμμετάσχουν οι δύο ομάδες κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι δεν θα υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί στους αγώνες μεταξύ Ρέιντζερς και Σέλτικ στις διοργανώσεις της SPFL για το υπόλοιπο της σεζόν 2026/27.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ευρώπης, το Old Firm, θα διεξαχθεί φέτος δίχως την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών τουλάχιστον στις διοργανώσεις του πρωταθλήματος (William Hill Premiership) και του League Cup (Premier Sports Cup).

Το ιστορικό των επεισοδίων και η ανεξάρτητη έρευνα

Η απόφαση της SPFL έρχεται μετά από μια Ανεξάρτητη Έρευνα της Scottish FA. Η έρευνα αυτή αφορούσε τα γεγονότα που σημειώθηκαν στον προημιτελικό του Scottish Gas Men’s Scottish Cup μεταξύ Ρέιντζερς και Σέλτικ, ο οποίος διεξήχθη στο Άιμπροξ στις 8 Μαρτίου.

Μετά τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί τον περασμένο Μάρτιο, ακολούθησαν συζητήσεις μεταξύ της SPFL, των δύο συλλόγων και της αστυνομίας. Αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν στην επανεξέταση των σχετικών ρυθμίσεων για τους επερχόμενους αγώνες.

Η διαφωνία για την κατανομή εισιτηρίων

Προηγουμένως, η Σέλτικ και η Ρέιντζερς είχαν συμφωνήσει ότι στους μεταξύ τους αγώνες της SPFL θα διατίθετο στους φιλοξενούμενους το 5% της διαθέσιμης χωρητικότητας και στα δύο γήπεδα. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία τέθηκε υπό αμφισβήτηση μετά τα γεγονότα της 8ης Μαρτίου και τη δημοσίευση της Ανεξάρτητης Έρευνας.

Συγκεκριμένα, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης του Premier Sports Cup στο Άιμπροξ, η Ρέιντζερς πρότεινε μειωμένη κατανομή εισιτηρίων για τους φιλοξενούμενους, με βάση την εκτίμησή της για τις συνθήκες και τους κινδύνους. Η πρόταση αυτή αφορούσε τη διάθεση 300 εισιτηρίων αντί των 2.500 που ίσχυαν προηγουμένως. Η Σέλτικ δεν αποδέχθηκε την πρόταση της Ρέιντζερς και ζήτησε από την SPFL να λάβει απόφαση.

Οι επερχόμενες αναμετρήσεις

Η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί άμεσα στις επικείμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, αφορά την αναμέτρηση Ρέιντζερς-Σέλτικ για το Premier Sports Cup, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 13 Σεπτεμβρίου. Επίσης, επηρεάζει τον αγώνα Σέλτικ-Ρέιντζερς για τη William Hill Premiership, που θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση αυτή διασφαλίζει ότι και τα δύο αυτά ντέρμπι, καθώς και όσα ακολουθήσουν στις διοργανώσεις της SPFL εντός της σεζόν 2026/27, θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας.

Στόχος η διεξοδική εξέταση και ο μελλοντικός σχεδιασμός

Η προσωρινή αυτή ρύθμιση θα επιτρέψει στους δύο συλλόγους, σε συνεργασία με την SPFL, την αστυνομία και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, να εξετάσουν διεξοδικά τα ευρήματα και τις συστάσεις της Ανεξάρτητης Έρευνας. Παράλληλα, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται.

Επιπλέον, η συμφωνία αυτή διασφαλίζει ότι θα υπάρχει επαρκής χρόνος για τον λεπτομερή σχεδιασμό των μελλοντικών αγώνων. Η ρύθμιση προσφέρει επίσης μεγαλύτερη βεβαιότητα στους φιλάθλους και σε όσους εμπλέκονται στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta