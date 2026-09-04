Οι φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ έσωσαν γυναίκα που είχε χάσει τις αισθήσεις της στο «Ελ. Βενιζέλος»

Μια πράξη άμεσης ανθρωπιάς και επαγγελματισμού έλαβε χώρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ. Οι φυσιοθεραπευτές της ομάδας ενήργησαν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, προσφέροντας βοήθεια σε μια γυναίκα που είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η παρέμβασή τους υπήρξε καθοριστική, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ανακτήσει τις αισθήσεις της.

Άμεση επέμβαση στο αεροδρόμιο

Το περιστατικό συνέβη στο «Ελ. Βενιζέλος», σε μια στιγμή που η αποστολή της ΑΕΚ βρισκόταν εκεί για να αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη. Μια γυναίκα έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της, προκαλώντας ανησυχία και αμηχανία στους παρευρισκόμενους. Η κατάσταση απαιτούσε άμεση αντίδραση και οι φυσιοθεραπευτές της ομάδας δεν δίστασαν να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Η παρέμβασή τους ήταν άμεση και αποτελεσματική, τη στιγμή που «όλος ο κόσμος είχε «παγώσει» κατά τη σπαρακτική έκκληση του συνοδού της για βοήθεια». Χάρη στην έγκαιρη δράση τους, η γυναίκα κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της, αποτρέποντας μια πιθανώς δυσάρεστη εξέλιξη. Η ταχύτητα και η ευσυνειδησία τους αναδείχθηκαν ως παράδειγμα προς μίμηση.

Το ταξίδι της ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη

Η αποστολή της ΑΕΚ βρισκόταν στο αεροδρόμιο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, όπου επρόκειτο να λάβει μέρος σε ένα δυνατό τουρνουά. Η ομάδα είχε προγραμματίσει να αναμετρηθεί με την Τράμπζονσπορ την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, στις 19:00. Το πρόγραμμα του τουρνουά περιλάμβανε επίσης αγώνα το Σάββατο, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετώπιζε μία εκ των Αναντολού Εφές ή Έροκσπορ.

Λίγο πριν από την αναχώρηση για αυτό το σημαντικό αγωνιστικό ραντεβού στην Τουρκία, οι φυσιοθεραπευτές της ομάδας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια απρόσμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ετοιμότητα και η ψυχραιμία τους αποδείχθηκαν πολύτιμες, όχι μόνο για την ομάδα, αλλά και για έναν συνάνθρωπο που είχε ανάγκη.

Η ανακοίνωση της «Βασίλισσας»

Μετά το περιστατικό και την επιτυχή έκβασή του, η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την ανακούφισή της και συγχαίροντας δημόσια τους φυσιοθεραπευτές της. Στην ανακοίνωση τονίστηκε ότι «στην καθημερινότητα, μακριά και πέρα από αγώνες, αντιλαμβάνεσαι (τελικά), ότι σημαντικότερο στη ζωή είναι η ίδια η ζωή!».

Οι αθλητές, οι προπονητές και τα στελέχη της «Βασίλισσας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αισθάνθηκαν την ανάγκη να εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους. Η ομάδα υπογράμμισε την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση των φυσιοθεραπευτών, η οποία οδήγησε στην ανάκτηση των αισθήσεων της γυναίκας στο «Ελ. Βενιζέλος», λίγο πριν την αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη.

Καταλυτική η παρέμβαση των φυσιοθεραπευτών

Η παρέμβαση των φυσιοθεραπευτών της ΑΕΚ χαρακτηρίστηκε ως καταλυτική. Η άμεση ανταπόκρισή τους σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν «παγώσει» από την αγωνία, ήταν καθοριστική για την υγεία της γυναίκας. Η σπαρακτική έκκληση του συνοδού της για βοήθεια βρήκε άμεση ανταπόκριση από τους ανθρώπους της ομάδας.

Η ΑΕΚ τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι «η αίσθηση του καθήκοντος και η ευσυνειδησία των συναδέλφων μας» αποτελούν «παράδειγμα προς μίμηση για όλους». Η πράξη τους αναδεικνύει τη σημασία της ετοιμότητας και της προσφοράς βοήθειας σε κάθε συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη, πέρα από τα καθαρά αθλητικά τους καθήκοντα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta